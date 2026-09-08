Ινφαντίνο: Καταγγελίες με περισσότερες από 100.000 υπογραφές για σχέσεις του προέδρου της FIFA με τον Τραμπ

Η FairSquare, ΜΚΟ που είναι μπροστάρης στην μη επανεκλογή του Ινφαντίνο ως πρόεδρος της FIFA, έκανε εκ νέου καταγγελίες που αφορούν τις σχέσεις που έχει ο Ελβετός με τον πρόεδρο Τραμπ





Η καταγγελία υποβλήθηκε από την FairSquare και την καμπάνια της "Reboot FIFA", η οποία κατηγορεί τον Ινφαντίνο για πολλές παραβιάσεις που περιγράφονται σε επιστολή προς την επιτροπή δεοντολογίας της FIFA και γίνεται αναφορά σε κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση των καθηκόντων πολιτικής ουδετερότητας.







Η προσοχή επικεντρώθηκε κυρίως στην επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ζητώντας του να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος στη συνέχεια τιμωρήθηκε, αλλά και στην πρόταση του προέδρου της FIFA να ανοίξει την πόρτα της παγκόσμιας ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές (FIFA Forward Enterprise).



«Οι ισχυρισμοί είναι πολύ πιο σοβαροί. Τώρα έχουμε αυτή τη δημόσια και πολιτική ανησυχία και νιώσαμε ότι ήρθε η ώρα να ασκήσουμε ξανά πίεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA και να τους θέσουμε πραγματικά το γάντι», δήλωσε ο ΜακΓκίχαν στο Reuters.







Τον Ιούλιο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε μια καταγγελία της FairSquare εναντίον του Ινφαντίνο επικαλούμενη την υποστήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το θέμα εμπίπτει εκτός της δικαιοδοσίας της επιτροπής δεοντολογίας της.



Η επιτροπή δεοντολογίας της FIFA επιβεβαίωσε την παραλαβή της πρώτης καταγγελίας στις 12 Δεκεμβρίου πέρυσι, αλλά «δεν έχει παράσχει καμία ενημέρωση από τότε», αναφέρει η FairSquare στην επιστολή.



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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο κατηγορείται επίσης για κατάχρηση εξουσίας, αναπτύσσοντας κρυφά την FIFA Forward Enterprise με πολιτικά συνδεδεμένους επενδυτές, μια πρόταση που τελικά εγκαταλείφθηκε μετά από μια παγκόσμια αντίδραση.



Ο ΜακΓκίχαν δήλωσε ότι η FairSquare θέλει να αποκλειστεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο από ποδοσφαιρικές δραστηριότητες για δύο χρόνια.

«Αλλά αυτή η καταγγελία αφορά πολύ περισσότερα από τον Ινφαντίνο», πρόσθεσε.



Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι υπέγραψαν καταγγελία με την οποία ζητούν από τη FIFA να διερευνήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο για φερόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου που σχετίζονται με τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , όπως ανακοίνωσε (8/9) η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare.Η καταγγελία υποβλήθηκε από την FairSquare και την καμπάνια της "Reboot FIFA", η οποία κατηγορεί τον Ινφαντίνο για πολλές παραβιάσεις που περιγράφονται σε επιστολή προς την επιτροπή δεοντολογίας της FIFA και γίνεται αναφορά σε κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση των καθηκόντων πολιτικής ουδετερότητας.Ο διευθυντής της FairSquare, Νίκολας ΜακΓκίχαν, δήλωσε ότι η συνέχεια μιας αρχικής καταγγελίας που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 υποβλήθηκε μετά τα γεγονότα των τελευταίων μηνών κατά τη διάρκεια και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.Η προσοχή επικεντρώθηκε κυρίως στην επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ζητώντας του να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος στη συνέχεια τιμωρήθηκε, αλλά και στην πρόταση του προέδρου της FIFA να ανοίξει την πόρτα της παγκόσμιας ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές (FIFA Forward Enterprise).«Οι ισχυρισμοί είναι πολύ πιο σοβαροί. Τώρα έχουμε αυτή τη δημόσια και πολιτική ανησυχία και νιώσαμε ότι ήρθε η ώρα να ασκήσουμε ξανά πίεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA και να τους θέσουμε πραγματικά το γάντι», δήλωσε ο ΜακΓκίχαν στο Reuters.«Είμαστε σε θέση να ζητήσετε από τους ανώτερους αξιωματούχους σας να λογοδοτήσουν; Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτήν την παρακολούθηση».Τον Ιούλιο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε μια καταγγελία της FairSquare εναντίον του Ινφαντίνο επικαλούμενη την υποστήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το θέμα εμπίπτει εκτός της δικαιοδοσίας της επιτροπής δεοντολογίας της.Η επιτροπή δεοντολογίας της FIFA επιβεβαίωσε την παραλαβή της πρώτης καταγγελίας στις 12 Δεκεμβρίου πέρυσι, αλλά «δεν έχει παράσχει καμία ενημέρωση από τότε», αναφέρει η FairSquare στην επιστολή.Η καταγγελία απαριθμεί οκτώ περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι ο Ινφαντίνο παραβίασε την πολιτική ουδετερότητα της FIFA, υποστηρίζοντας δημόσια το πολιτικό σύνθημα και την ατζέντα του Τραμπ, και καταχρώντας την εξουσία του, δημιουργώντας μονομερώς το Βραβείο Ειρήνης της FIFA χωρίς την έγκριση ή την εμπλοκή του Συμβουλίου της FIFA και απονέμοντάς το στον Τραμπ.Ο Τζιάνι Ινφαντίνο κατηγορείται επίσης για κατάχρηση εξουσίας, αναπτύσσοντας κρυφά την FIFA Forward Enterprise με πολιτικά συνδεδεμένους επενδυτές, μια πρόταση που τελικά εγκαταλείφθηκε μετά από μια παγκόσμια αντίδραση.Ο ΜακΓκίχαν δήλωσε ότι η FairSquare θέλει να αποκλειστεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο από ποδοσφαιρικές δραστηριότητες για δύο χρόνια.«Αλλά αυτή η καταγγελία αφορά πολύ περισσότερα από τον Ινφαντίνο», πρόσθεσε.

«Στην πραγματικότητα, για εμάς, πρόκειται για το να δείξουμε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη διακυβέρνησή της, ότι ο οργανισμός είναι ανίκανος να αυτορρυθμιστεί».



Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιδιώκει την επανεκλογή του για τέταρτη θητεία ως πρόεδρος της FIFA τον Μάρτιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναδειχθεί αξιόπιστος αντίπαλος.



Τον περασμένο μήνα, η FairSquare κάλεσε τη FIFA να αποφανθεί ότι ο Ινφαντίνο δεν είναι επιλέξιμος να διεκδικήσει άλλη μια θητεία ως πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη εκτίσει τις τρεις μέγιστες θητείες που επιτρέπονται από το καταστατικό του οργανισμού.



Το 2022, ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι η πρώτη του θητεία στην προεδρία, η οποία ξεκίνησε όταν εξελέγη το 2016 μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται σε αυτό το όριο, επειδή ολοκλήρωσε μια διακοπτόμενη θητεία.