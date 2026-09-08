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Η wellness expert Δανάη Κουγιούλη εξηγεί πώς η ευεξία έγινε το νέο clubbing
Η wellness expert Δανάη Κουγιούλη εξηγεί πώς η ευεξία έγινε το νέο clubbing
Μία από τις πιο διακεκριμένες διεθνώς, η Ελληνίδα wellness expert μιλάει για τη μεταστροφή του κοινού της πολυτέλειας από τις υπερβολές της διασκέδασης προς το μέτρο της ευεξίας
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Η Δανάη Κουγιούλη είναι μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στον χώρο του παγκόσμιου wellness, με έδρα τη Νέα Υόρκη και πελατολόγιο που εκτείνεται από βασιλικές οικογένειες μέχρι διεθνείς επιχειρηματίες και επαγγελματίες αθλητές σε όλο τον κόσμο. Επικεφαλής της εταιρείας The Wellness Path, συνεργάζεται με μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα της πολυτέλειας παγκοσμίως, όπως το Maybach Ocean Club της Mercedes-Maybach, το Soho House, το Bulgari Hotels, αλλά και το ελληνικό Sani/Ikos. Η δουλειά της επικεντρώνεται στη στρατηγική wellness και longevity και στον σχεδιασμό εμπειριών που συνδέουν διαφορετικές πτυχές της ευεξίας - από το spa, το fitness και τη διατροφή μέχρι τον σχεδιασμό του χώρου.
Με χρόνια εμπειρίας στο luxury hospitality, η Κουγιούλη έχει παρακολουθήσει εκ των έσω τη σταδιακή μετατόπιση των εύπορων κοινωνικών κύκλων από την επιδεικτική διασκέδαση προς μια πιο αυθεντική, εσωστρεφή αναζήτηση ισορροπίας, μια τάση που πλέον αγγίζει πολύ και νεότερες ηλικίες από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μύκονο. Πέρα από τη δουλειά της με members clubs, resorts και superyachts, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα longevity για ιδιώτες υψηλού προφίλ, διατηρώντας πάντα ένα αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας και εχεμύθειας. Μητέρα τριών παιδιών η ίδια, πρεσβεύει μια φιλοσοφία απλότητας απέναντι στο wellness. Πιστεύει πως ο στόχος δεν είναι η τελειομανία ή η συνεχής μέτρηση της απόδοσής μας, αλλά η επιστροφή στα λίγα που χρειαζόμαστε για να νιώσουμε καλά.
GALA: Πόσο εμφανής είναι η μεταστροφή του τομέα υπηρεσιών πολυτελείας, για παράδειγμα στη Μύκονο, από τα ξέφρενα πάρτυ προς τον τομέα της ευεξίας;
ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΓΙΟΥΛΗ: Υπάρχει αυτή η μεταστροφή, αν και οι εύπορες ομάδες δεν ανακάλυψαν τώρα το wellness. Οι άνθρωποι υψηλής οικονομικής επιφάνειας επενδύουν δεκαετίες τώρα στην υγεία, στη μακροβιότητα, αλλά και την ιδιωτικότητά τους. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα, όμως, είναι ότι πλέον τα luxury brands αναγνωρίζουν το wellness ως προτεραιότητα και αρχίζουν να υλοποιούν τον σχεδιασμό τους γύρω από αυτό. Επιπλέον, αυτή η στροφή από τη διασκέδαση προς την ευεξία παρατηρείται και σε εξαιρετικά νεαρές ηλικίες. Στη Νέα Υόρκη, οι νέοι 18,19 και 20 χρόνων αντί να πάνε σε κάποιο club όπως θα περίμενε κανείς, συναντιούνται σε social wellness spaces, μια μεγάλη σάουνα, όπου μπορεί να οργανώσουν ένα group breathwork ή ακόμα και ένα μικρό πάρτυ, το οποίο όμως δεν θα έχει αλκοόλ και θα έχει διαλυθεί στις δέκα το βράδυ αφού κανείς δεν θέλει να χάσει χρόνο από τον πολύτιμο βραδινό ύπνο του. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα συμβαίνει, σε πρωτόλειο επίπεδο, στο Idolo House στη Θεσσαλονίκη. Οι νέοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για να έρθουν σε επαφή.
G.: Πού δραστηριοποιείσαι αυτή την εποχή;
Δ.Κ.: Εχω ιδρύσει στη Νέα Υόρκη το The Wellness Path και συνεργάζομαι με luxury hospitality brands, members’ clubs, resorts και superyachts πάνω στη στρατηγική wellness και longevity και στον σχεδιασμό της συνολικής εμπειρίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πώς όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την ευεξία συνδέονται μεταξύ τους - από το spa, το fitness και τη διατροφή μέχρι το programming, τις στρατηγικές συνεργασίες, αλλά και τον αρχιτεκτονικό και εσωτερικό σχεδιασμό, πάντα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες ειδικών. Ο στόχος είναι το wellness να μην αποτελεί μία ακόμη υπηρεσία που προστίθεται σε ένα luxury brand, αλλά οργανικό μέρος της ταυτότητας και της εμπειρίας που προσφέρει.
G.: Αληθεύει ότι ένα supermodel των 90s είχε κάνει ανάρτηση για σένα στα social media;
Δ.Κ.: Η Ελ ΜακΦέρσον είχε αναφερθεί στο wellness retreat που οργάνωσα στη Μύκονο χρόνια πριν. Είχε γράψει ότι θα ήταν παρούσα και ότι ανυπομονούσε!
G.: Στη Μύκονο πώς βρέθηκες αυτό το καλοκαίρι;
Δ.Κ.: Βρέθηκα στη Μύκονο στο πλαίσιο της συνεργασίας του Maybach Ocean Club με το «Nammos». Το «Nammos Mykonos» είναι ένας εμβληματικός προορισμός για το διεθνές yachting κοινό, οπότε υπάρχει μια πολύ φυσική σύνδεση με το Maybach Ocean Club. Το σημαντικό είναι πως το «Nammos» είχε διαχρονικά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πολύ νωρίς προς τα πού κινείται ο luxury επισκέπτης.
Περισσότερο από 15 χρόνια πριν, είχε ήδη εντάξει τη hot yoga στην παραλία, πολύ πριν δηλαδή η ευεξία αποκτήσει τη σημερινή της θέση στο luxury hospitality, ενώ σήμερα βλέπουμε την Alo Yoga να έρχεται στην Ελλάδα μέσα από το «Nammos Village». Για μένα, αυτό δείχνει πώς εξελίσσεται το σύγχρονο luxury lifestyle: η ευεξία γίνεται πλέον μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας.
G.: Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες σε ένα πρόγραμμα ευεξίας για πελάτες υψηλού προφίλ;
Δ.Κ.: Τους ενδιαφέρει εξαιρετικά ο παράγοντας «εμπιστοσύνη». Θα πάνε κάπου πάντα μέσω φίλων που τους το έχουν συστήσει, άρα η φερεγγυότητα παίζει μεγάλο ρόλο. Οπως και η λεγόμενη «χημεία» μεταξύ των ανθρώπων. Στην ουσία δημιουργείς ένα πρόγραμμα όπου προσέχεις να μη βάζεις παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται. Διατηρείς τα πράγματα απλά και τους αφήνεις ελεύθερο χρόνο για σκέψη και ξεκούραση. Ενα wellness πρόγραμμα δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα βαρίδι στη ζωή τους ώστε να το εφαρμόζουν με συνέπεια και ευχαρίστηση.
G.: Τι ανάγκες, κοινωνικές και ανθρώπινες, εξυπηρετεί πιστεύεις αυτή η μεταστροφή;
Δ.Κ.: Αυτό που παρατηρούμε πλέον στο ευρύτερο κοινό είναι η συνειδητοποίηση ότι από από το να συσσωρεύουμε περισσότερα υλικά αγαθά, είναι καλύτερα να έχουμε περισσότερο και πιο ποιοτικό χρόνο. Στο longevity δεν έχει σημασία μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά πόσα από αυτά θα μπορούμε να ζήσουμε με υγεία, ενέργεια, ανεξαρτησία και αληθινή ποιότητα ζωής. Η παγίδα εδώ είναι η τελειομανία: το υπερβολικό wellness μπορεί να αποτύχει. Ο σκοπός είναι να χαλαρώσεις, όχι να αγχωθείς για τη χαλάρωσή σου προσθέτοντας παραπάνω δραστηριότητες και να χάνεσαι στις μετρήσεις με τα έξυπνα ρολόγια! Χρειαζόμαστε λιγότερα απ’ όσα νομίζουμε για να επανέλθουμε στον εαυτό μας: καλύτερο ύπνο, κίνηση, όμορφες σχέσεις, ανθρώπινη σύνδεση. Για μένα, η ευεξία δεν είναι ο σκοπός. Είναι το μέσο για να ζούμε καλύτερα.
G.: Χρειάζεται απλότητα, λοιπόν.
Δ.Κ.: Ακριβώς. Και το συνειδητοποιώ πολύ έντονα και στη δική μου ζωή ως μητέρα τριών παιδιών. Η ευεξία πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί στην πραγματική ζωή, όχι να απαιτεί να οργανώσουμε ολόκληρη τη ζωή μας γύρω από αυτήν. Χρειάζεται συνέπεια, αλλά χρειάζεται και ευελιξία ◆
Με χρόνια εμπειρίας στο luxury hospitality, η Κουγιούλη έχει παρακολουθήσει εκ των έσω τη σταδιακή μετατόπιση των εύπορων κοινωνικών κύκλων από την επιδεικτική διασκέδαση προς μια πιο αυθεντική, εσωστρεφή αναζήτηση ισορροπίας, μια τάση που πλέον αγγίζει πολύ και νεότερες ηλικίες από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μύκονο. Πέρα από τη δουλειά της με members clubs, resorts και superyachts, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα longevity για ιδιώτες υψηλού προφίλ, διατηρώντας πάντα ένα αυστηρό πρωτόκολλο διακριτικότητας και εχεμύθειας. Μητέρα τριών παιδιών η ίδια, πρεσβεύει μια φιλοσοφία απλότητας απέναντι στο wellness. Πιστεύει πως ο στόχος δεν είναι η τελειομανία ή η συνεχής μέτρηση της απόδοσής μας, αλλά η επιστροφή στα λίγα που χρειαζόμαστε για να νιώσουμε καλά.
GALA: Πόσο εμφανής είναι η μεταστροφή του τομέα υπηρεσιών πολυτελείας, για παράδειγμα στη Μύκονο, από τα ξέφρενα πάρτυ προς τον τομέα της ευεξίας;
ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΓΙΟΥΛΗ: Υπάρχει αυτή η μεταστροφή, αν και οι εύπορες ομάδες δεν ανακάλυψαν τώρα το wellness. Οι άνθρωποι υψηλής οικονομικής επιφάνειας επενδύουν δεκαετίες τώρα στην υγεία, στη μακροβιότητα, αλλά και την ιδιωτικότητά τους. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα, όμως, είναι ότι πλέον τα luxury brands αναγνωρίζουν το wellness ως προτεραιότητα και αρχίζουν να υλοποιούν τον σχεδιασμό τους γύρω από αυτό. Επιπλέον, αυτή η στροφή από τη διασκέδαση προς την ευεξία παρατηρείται και σε εξαιρετικά νεαρές ηλικίες. Στη Νέα Υόρκη, οι νέοι 18,19 και 20 χρόνων αντί να πάνε σε κάποιο club όπως θα περίμενε κανείς, συναντιούνται σε social wellness spaces, μια μεγάλη σάουνα, όπου μπορεί να οργανώσουν ένα group breathwork ή ακόμα και ένα μικρό πάρτυ, το οποίο όμως δεν θα έχει αλκοόλ και θα έχει διαλυθεί στις δέκα το βράδυ αφού κανείς δεν θέλει να χάσει χρόνο από τον πολύτιμο βραδινό ύπνο του. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα συμβαίνει, σε πρωτόλειο επίπεδο, στο Idolo House στη Θεσσαλονίκη. Οι νέοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για να έρθουν σε επαφή.
G.: Πού δραστηριοποιείσαι αυτή την εποχή;
Δ.Κ.: Εχω ιδρύσει στη Νέα Υόρκη το The Wellness Path και συνεργάζομαι με luxury hospitality brands, members’ clubs, resorts και superyachts πάνω στη στρατηγική wellness και longevity και στον σχεδιασμό της συνολικής εμπειρίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πώς όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την ευεξία συνδέονται μεταξύ τους - από το spa, το fitness και τη διατροφή μέχρι το programming, τις στρατηγικές συνεργασίες, αλλά και τον αρχιτεκτονικό και εσωτερικό σχεδιασμό, πάντα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες ειδικών. Ο στόχος είναι το wellness να μην αποτελεί μία ακόμη υπηρεσία που προστίθεται σε ένα luxury brand, αλλά οργανικό μέρος της ταυτότητας και της εμπειρίας που προσφέρει.
G.: Αληθεύει ότι ένα supermodel των 90s είχε κάνει ανάρτηση για σένα στα social media;
Δ.Κ.: Η Ελ ΜακΦέρσον είχε αναφερθεί στο wellness retreat που οργάνωσα στη Μύκονο χρόνια πριν. Είχε γράψει ότι θα ήταν παρούσα και ότι ανυπομονούσε!
G.: Στη Μύκονο πώς βρέθηκες αυτό το καλοκαίρι;
Δ.Κ.: Βρέθηκα στη Μύκονο στο πλαίσιο της συνεργασίας του Maybach Ocean Club με το «Nammos». Το «Nammos Mykonos» είναι ένας εμβληματικός προορισμός για το διεθνές yachting κοινό, οπότε υπάρχει μια πολύ φυσική σύνδεση με το Maybach Ocean Club. Το σημαντικό είναι πως το «Nammos» είχε διαχρονικά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πολύ νωρίς προς τα πού κινείται ο luxury επισκέπτης.
Περισσότερο από 15 χρόνια πριν, είχε ήδη εντάξει τη hot yoga στην παραλία, πολύ πριν δηλαδή η ευεξία αποκτήσει τη σημερινή της θέση στο luxury hospitality, ενώ σήμερα βλέπουμε την Alo Yoga να έρχεται στην Ελλάδα μέσα από το «Nammos Village». Για μένα, αυτό δείχνει πώς εξελίσσεται το σύγχρονο luxury lifestyle: η ευεξία γίνεται πλέον μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας.
G.: Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες σε ένα πρόγραμμα ευεξίας για πελάτες υψηλού προφίλ;
Δ.Κ.: Τους ενδιαφέρει εξαιρετικά ο παράγοντας «εμπιστοσύνη». Θα πάνε κάπου πάντα μέσω φίλων που τους το έχουν συστήσει, άρα η φερεγγυότητα παίζει μεγάλο ρόλο. Οπως και η λεγόμενη «χημεία» μεταξύ των ανθρώπων. Στην ουσία δημιουργείς ένα πρόγραμμα όπου προσέχεις να μη βάζεις παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται. Διατηρείς τα πράγματα απλά και τους αφήνεις ελεύθερο χρόνο για σκέψη και ξεκούραση. Ενα wellness πρόγραμμα δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα βαρίδι στη ζωή τους ώστε να το εφαρμόζουν με συνέπεια και ευχαρίστηση.
G.: Τι ανάγκες, κοινωνικές και ανθρώπινες, εξυπηρετεί πιστεύεις αυτή η μεταστροφή;
Δ.Κ.: Αυτό που παρατηρούμε πλέον στο ευρύτερο κοινό είναι η συνειδητοποίηση ότι από από το να συσσωρεύουμε περισσότερα υλικά αγαθά, είναι καλύτερα να έχουμε περισσότερο και πιο ποιοτικό χρόνο. Στο longevity δεν έχει σημασία μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά πόσα από αυτά θα μπορούμε να ζήσουμε με υγεία, ενέργεια, ανεξαρτησία και αληθινή ποιότητα ζωής. Η παγίδα εδώ είναι η τελειομανία: το υπερβολικό wellness μπορεί να αποτύχει. Ο σκοπός είναι να χαλαρώσεις, όχι να αγχωθείς για τη χαλάρωσή σου προσθέτοντας παραπάνω δραστηριότητες και να χάνεσαι στις μετρήσεις με τα έξυπνα ρολόγια! Χρειαζόμαστε λιγότερα απ’ όσα νομίζουμε για να επανέλθουμε στον εαυτό μας: καλύτερο ύπνο, κίνηση, όμορφες σχέσεις, ανθρώπινη σύνδεση. Για μένα, η ευεξία δεν είναι ο σκοπός. Είναι το μέσο για να ζούμε καλύτερα.
G.: Χρειάζεται απλότητα, λοιπόν.
Δ.Κ.: Ακριβώς. Και το συνειδητοποιώ πολύ έντονα και στη δική μου ζωή ως μητέρα τριών παιδιών. Η ευεξία πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί στην πραγματική ζωή, όχι να απαιτεί να οργανώσουμε ολόκληρη τη ζωή μας γύρω από αυτήν. Χρειάζεται συνέπεια, αλλά χρειάζεται και ευελιξία ◆
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