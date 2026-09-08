Bloomberg: Οι Ευρωπαίοι θα αγοράσουν Patriot από τις ΗΠΑ - Πράσινο φως της ΕΕ στο Κίεβο για αγορά πυραύλων από το δάνειο στήριξης

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Together with @SecGenNATO Rutte, I welcome the agreement by Member States on the derogation for Ukraine to purchase crucial products for Patriot air defence systems.



The next disbursement of €3.2 billion will enable Ukraine to better protect its skies from Russia’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά σε περιόδους πολέμου, οι άμεσες ανάγκες υπερισχύουν.Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε την εξαίρεση το απόγευμα της Τρίτης.«Χαιρετίζω τη συμφωνία των κρατών-μελών για την εξαίρεση που επιτρέπει στην Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα προϊόντα για τα συστήματα αεράμυνας Patriot», ανέφερε σε δήλωσή της.Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καλωσορίζω τη συμφωνία των κρατών-μελών σχετικά με την εξαίρεση για την Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα προϊόντα για τα συστήματα αεράμυνας Patriot.Η επόμενη εκταμίευση 3,2 δισ. ευρώ θα επιτρέψει στην Ουκρανία να προστατεύσει καλύτερα τον εναέριο χώρο της από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Αυτό έρχεται επιπλέον των 8,4 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εκταμιευθεί στο πλαίσιο του Δανείου Υποστήριξης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και για την αεράμυνα.Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να ενισχύσουμε την αμυντική στάση της Ευρώπης.