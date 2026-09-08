Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά ήταν πολύ δύσκολα, εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει

«Νωρίς Νωρίς» και





Μιλώντας σε άλλο σημείο για τη σχέση με τα παιδιά της, σχολίασε την ανάγκη της να περνά χρόνο μαζί τους: «Είμαι πολύ αυστηρή και ενοχική. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχω μεγάλη ανάγκη να είμαι με τα παιδιά μου. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους, περνάμε ωραία και ξέρω ότι αυτό λειτουργεί».