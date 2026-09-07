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«Σπασμένη Φλέβα»: Αυτή είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ
«Σπασμένη Φλέβα»: Αυτή είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ
Σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη, με τον Βασίλη Μπισμπίκη στον ρόλο του πρωταγωνιστή
Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα επόμενα Βραβεία Όσκαρ.
Η ταινία, στην οποία παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταματουλάκος και Σοφία Κουνιά, θα μπει στην κούρσα για τη διεκδίκηση του Όσκαρ στην κατηγορία Διεθνή Ταινία Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α.
Να θυμίσουμε πως η ταινία που εκπροσωπεί κάθε χρόνο τη χώρα μας στα Όσκαρ προτείνεται από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της ειδικής επιτροπής που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς.
Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα, για το έτος 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και, μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη Φλέβα» ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.
Η ταινία, στην οποία παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταματουλάκος και Σοφία Κουνιά, θα μπει στην κούρσα για τη διεκδίκηση του Όσκαρ στην κατηγορία Διεθνή Ταινία Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α.
Να θυμίσουμε πως η ταινία που εκπροσωπεί κάθε χρόνο τη χώρα μας στα Όσκαρ προτείνεται από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της ειδικής επιτροπής που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς.
Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα, για το έτος 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και, μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη Φλέβα» ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.
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