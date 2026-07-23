ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί, σηκώθηκαν 4 εναέρια

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Τζένιφερ Γκάρνερ για την αντίδρασή της όταν τα παιδιά της τη φωνάζουν «γριά»: Με κάνουν να γελάω
GALA
Τζένιφερ Γκάρνερ Παιδιά

Τζένιφερ Γκάρνερ για την αντίδρασή της όταν τα παιδιά της τη φωνάζουν «γριά»: Με κάνουν να γελάω

Η 54χρονη ηθοποιός αποκάλυψε το παρατσούκλι που της έχουν δώσει τα παιδιά της

Τζένιφερ Γκάρνερ για την αντίδρασή της όταν τα παιδιά της τη φωνάζουν «γριά»: Με κάνουν να γελάω
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το παρατσούκλι το οποίο της έχουν δώσει τα παιδιά της αποκάλυψε η Τζένιφερ Γκάρνερ, αναφέροντας πως τη λένε με διάθεση χιούμορ «γριά», με την ίδια ωστόσο να αντιμετωπίζει με γέλιο την κατάσταση.

Σε κοινή συνέντευξή της με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «Five-Star Weekend», Κλοέ Σεβινί, η 54χρονη ηθοποιός δήλωσε: «Τα παιδιά μου με αποκαλούν “γριά”», με τη Σεβινί να δείχνει έκπληκτη με το σχόλιό της. Η Γκάρνερ από τη μεριά της εξήγησε πως πλέον το βρίσκει αστείο: «Και με κάνουν να γελάω» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, συχνά ακούει τα παιδιά της να τη φωνάζουν με αυτόν τον τρόπο μεταξύ τους: «Θα τους ακούσω να μιλούν για εμένα και να λένε “πού είναι η γριά;” ή “η γριά κάθεται”».

Δείτε το βίντεο

A moment for The Crone—also known as #JenniferGarner.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ: τη Βάιολετ, 20 ετών, τη Σεραφίνα «Φιν», 17 ετών, και τον Σάμιουελ, 13 ετών.

Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει ακριβώς πώς προέκυψε το συγκεκριμένο παρατσούκλι, αν και η λέξη «crone» παραδοσιακά αναφέρεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα και μπορεί να έχει αρνητική χροιά. Για την Γκάρνερ όμως έχει διαφορετική σημασία, καθώς θεωρεί πως αποτελεί μέρος του δεσίματος που έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους, όταν τους πειράζουν με αγάπη.

«Όταν τα παιδιά κοροϊδεύουν τους γονείς τους μαζί, και αυτό τους δένει, ή όταν σε πειράζουν με αγάπη… Έχω εφήβους, αν το είχαν κάνει όταν ήταν μικρότερα, θα έλεγα “συγγνώμη;”», ανέφερε. Κλείνοντας, η ηθοποιός δήλωσε πως το συγκεκριμένο προσωνύμιο έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα της: «Το να με αποκαλούν “γριά” είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης