Ευθύμης Ζησάκης για την τρίτη επέτειο γάμου με τη σύζυγό του: Θα σε διάλεγα ξανά και ξανά
Ευθύμης Ζησάκης για την τρίτη επέτειο γάμου με τη σύζυγό του: Θα σε διάλεγα ξανά και ξανά
Ο ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία από την ημέρα του γάμου του
Με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου του, ο Ευθύμης Ζησάκης αναφέρθηκε στη σχέση με τη σύζυγό του, τονίζοντας πως θα έκανε ξανά την ίδια επιλογή.
Ο ηθοποιός και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν το 2023, τρία χρόνια μετά την πρόταση γάμου που της είχε κάνει στη Βενετία.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Ευθύμης Ζησάκης με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου τους, εξέφρασε δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του. Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την ημέρα που παντρεύτηκαν, στο οποίο την κρατά αγκαλιά. Πάνω στο Instagram story που έκανε, σημείωσε: «Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν. Θα σε διάλεγα ξανά και ξανά».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου του 2023 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.
Το 2025, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί. Πιο αναλυτικά, στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους, ο ηθοποιός έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του στα social media.
Ο ηθοποιός και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν το 2023, τρία χρόνια μετά την πρόταση γάμου που της είχε κάνει στη Βενετία.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Ευθύμης Ζησάκης με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου τους, εξέφρασε δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του. Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την ημέρα που παντρεύτηκαν, στο οποίο την κρατά αγκαλιά. Πάνω στο Instagram story που έκανε, σημείωσε: «Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν. Θα σε διάλεγα ξανά και ξανά».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου του 2023 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.
Το 2025, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί. Πιο αναλυτικά, στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους, ο ηθοποιός έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του στα social media.
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