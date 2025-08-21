Ευθύμης Ζησάκης για την πατρότητα: Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου
Ευθύμης Ζησάκης Χρύσα Παπαλελούδη Πατρότητα

Ευθύμης Ζησάκης για την πατρότητα: Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με τη γυναίκα και τον γιο του

Ευθύμης Ζησάκης για την πατρότητα: Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου
Μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του διανύει ο Ευθύμης Ζησάκης, αφού περνάει το πρώτο του καλοκαίρι ως πατέρας. Ο ηθοποιός απέκτησε έναν γιο με τη σύζυγό του, Χρύσα Παπαλελούδη, τον περασμένο Απρίλιο.

Το ζευγάρι βιώνει την απόλυτη ευτυχία, με τον Ευθύμη Ζησάκη να μοιράζεται μια οικογενειακή στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον ίδιο, τη σύζυγό του και τον γιο τους, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτή, ο ίδιος κρατάει τον γιο του αγκαλιά, ενώ τον κοιτούν και οι δύο χαμογελαστοί. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του έγραψε: «Αυτό το καλοκαίρι κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου».

