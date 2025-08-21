Ευθύμης Ζησάκης για την πατρότητα: Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου
Ευθύμης Ζησάκης για την πατρότητα: Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου
Ο ηθοποιός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με τη γυναίκα και τον γιο του
Μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του διανύει ο Ευθύμης Ζησάκης, αφού περνάει το πρώτο του καλοκαίρι ως πατέρας. Ο ηθοποιός απέκτησε έναν γιο με τη σύζυγό του, Χρύσα Παπαλελούδη, τον περασμένο Απρίλιο.
Το ζευγάρι βιώνει την απόλυτη ευτυχία, με τον Ευθύμη Ζησάκη να μοιράζεται μια οικογενειακή στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον ίδιο, τη σύζυγό του και τον γιο τους, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Σε αυτή, ο ίδιος κρατάει τον γιο του αγκαλιά, ενώ τον κοιτούν και οι δύο χαμογελαστοί. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του έγραψε: «Αυτό το καλοκαίρι κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου».
Δείτε τη δημοσίευση
Το ζευγάρι βιώνει την απόλυτη ευτυχία, με τον Ευθύμη Ζησάκη να μοιράζεται μια οικογενειακή στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον ίδιο, τη σύζυγό του και τον γιο τους, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Σε αυτή, ο ίδιος κρατάει τον γιο του αγκαλιά, ενώ τον κοιτούν και οι δύο χαμογελαστοί. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του έγραψε: «Αυτό το καλοκαίρι κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου».
Δείτε τη δημοσίευση
Ειδήσεις σήμερα:
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα