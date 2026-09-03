Γιάννης Πάριος για τα αρνητικά σχόλια: Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη

Ο ερμηνευτής απάντησε στην κριτική που δέχτηκε στα social media μετά την εμφάνισή του στην Κύπρο - «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου»