Το «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ
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Μαράια Κάρεϊ Ρεκόρ

Το «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ

Το single παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για 23 εβδομάδες, ρεκόρ που είχε η ερμηνεύτρια της χριστουγεννιάτικης επιτυχίας με 22 εβδομάδες

Το «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ
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Τo ιστορικό ρεκόρ για την παραμονή ενός single στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για 23 εβδομάδες κατέρριψε η επιτυχία «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ .

Το τραγούδι την περασμένη εβδομάδα έφθασε το «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ, το οποίο κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ με 22 εβδομάδες, σύμφωνα με το Variety.

Το «ιστορικό ρεκόρ» ενδέχεται όμως να μην κρατήσει για πολύ, καθώς η ηχογράφηση της Μαράια Κάρεϊ από το 1994 φαίνεται προορισμένη να επιστρέψει στην κορυφή τον Δεκέμβριο -όπως συμβαίνει κάθε χρόνο-, οπότε η ανάκτηση της πρωτιάς όλων των εποχών είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί από την τραγουδίστρια έως τον Ιανουάριο.


Το «Choosin’ Texas» βρίσκεται στα charts εδώ και 48 εβδομάδες συνολικά, εκ των οποίων λίγο λιγότερες από τις μισές στην πρώτη θέση και το αξιοσημείωτο είναι ότι συνεχίζει να κερδίζει νέους ακροατές.

Στη σημερινή εποχή του κατακερματισμένου μουσικού τοπίου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Variety, πολλοί μουσικόφιλοι που δεν είναι λάτρεις της κάντρι μουσικής το ακούν για πρώτη φορά, καθώς περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί της pop σκηνής έχουν αφήσει στην άκρη τις επιφυλάξεις τους απέναντι στον ήχο του Νάσβιλ, προκειμένου να εντάξουν στο πρόγραμμά τους μια τεράστια επιτυχία.

Το άλμπουμ «Dandelion» της Έλα Λάνγκλεϊ συνεχίζει επίσης να σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Επέστρεψε στην κορυφή του chart άλμπουμ Billboard 200 την περασμένη εβδομάδα, αν και αυτή την εβδομάδα υποχώρησε στη δεύτερη θέση, καθώς το άλμπουμ «Westside Whimsy» της Τζενέ Άικο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή.

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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