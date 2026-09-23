Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου καταγράφει τα βήματα προόδου στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

Τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί σε θέματα ασφάλειας των σιδηροδρόμων
θέλησε να καταγράψει κλιμάκιο της Επιτροπής Αναφορών (PETI) του Ευρωκοινοβουλίου
, που ολοκλήρωσε την τριήμερη διερευνητική αποστολή της στην Ελλάδα. Η αντιπρόεδρος της PETI εξέφρασε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές Γιάννης Μανιάτης
και Isilda Gomes τόνισαν ότι «ETCS και GSM-R, εξακολουθούν να μη βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία».
Τα μέλη της αντιπροσωπείας βρέθηκαν σε Αθήνα και Λάρισα, μετά από αναφορά που είχε υποβάλλει το 2024 ο σύλλογος πληγέντων των Τεμπών, υπό την τότε πρόεδρο του Μαρία Καρυστιανού, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, σχετικά με μακροχρόνιες ελλείψεις σε ασφάλεια, υποδομές, λογοδοσία και λειτουργία σιδηροδρόμων.
Η αντιπροσωπεία του ΕΚ συνομίλησε με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, την ηγεσία του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Επίσης, επισκέφθηκε το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας και το σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών, συνοδευόμενη από την ηγεσία του Υπουργείου.
Τι είπε η αντιπρόεδρος της PETI
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η αντιπρόεδρος της PETI Dolors Montserrat ξεκαθάρισε ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν είναι δικαστική αρχή και ότι παρέχει στους πολίτες άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημείωσε ότι η επιτροπή απέκτησε στοιχεία για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε θέματα διακυβέρνησης και ασφαλείας του σιδηροδρόμου, καθώς και για σχέδιο δράσης που είχε συμφωνηθεί με την Κομισιόν, μετά από έκθεση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA).
Η αντιπροσωπεία, όπως ανέφερε έλαβε υπ’ όψιν «τις ανησυχίες σχετικά με τον ρυθμό υλοποίησης, ιδίως την έλλειψη πλήρους ανάπτυξης του συστήματος ETCS, και την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις».
Επίσης, αναγνώρισε «τις σοβαρές ανησυχίες που εκφράστηκαν» για την κατάσταση «της σιδηροδρομικής υποδομής κατά τον χρόνο του ατυχήματος και τη διαχείριση του τόπου». «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία των ελληνικών δικαστικών αρχών και στην ικανότητά τους να ασκούν τις αρμοδιότητές τους», ανέφερε.
Τα ευρήματα της αποστολής θα συμβάλουν στην εκπόνηση τελικής έκθεσης, η οποία θα παρουσιαστεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ενστάσεις από Μανιάτη και Gomes, αντιδράσεις ΚΚΕ
Πάντως, ενστάσεις διατύπωσαν δύο μέλη της αντιπροσωπείας. Ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννης Μανιάτης, που ήταν παρών στην αποστολή ως Έλληνας ευρωβουλευτής και η ευρωβουλευτής Isilda Gomes έκαναν λόγο για «διπλό έγκλημα», που αφορά τις ελλείψεις ασφαλείας που οδήγησαν στη σύγκρουση και την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος «με το μπάζωμα και τη μεταφορά υλικού». Επίσης, κατήγγειλαν ότι τα συστήματα ασφαλείας και επικοινωνίας του σιδηροδρόμου, ETCS και GSM-R, «εξακολουθούν να μη βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία στο σύνολο του δικτύου».
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας την ΕΕ «συνένοχη στο έγκλημα των Τεμπών», καταγγέλλοντας ότι το σύστημα ERTMS λειτουργεί «μόλις στο 18%» του βασικού δικτύου σε επίπεδο ΕΕ, ενώ το διάστημα 2023 έως 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 1.500 σιδηροδρομικά ατυχήματα στα κράτη-μέλη της ένωσης.