O εξόριστος στις ΗΠΑ θρύλος του ποδοσφαίρου της Τουρκίας, Χακάν Σουκούρ, καταγγέλει: «Προσπαθούν να με σβήσουν από τη συλλογική μνήμη»

Ο Χακάν Σουκούρ
υπήρξε για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Με τη φανέλα της Γαλατασαράι έγραψε τη δική του ιστορία, ενώ με την εθνική Τουρκίας
κατέγραψε 112 συμμετοχές και 51 γκολ.
Σήμερα, η ζωή του απέχει πολύ από τη λάμψη των γηπέδων. Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Τουρκίας ζει στην Καλιφόρνια, έχοντας εγκαταλείψει την πατρίδα του και έχοντας ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο μετά την εμπλοκή του στην πολιτική και τη ρήξη του με την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
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Σε πρόσφατη εκτενή συνέντευξή του στο «France Football»
, ο Σουκούρ μίλησε για την πολιτική του διαδρομή, τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν και την προσπάθειά του να δημιουργήσει μια νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Για τη συνέντευξη αφορμή στάθηκε ο αγώνας της Γαλλίας με την Τουρκία, την Παρασκευή στη Σμύρνη, για το Nations League.
O Χακάν Σουκούρ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση στην Τουρκία: «προσπαθεί να με σβήσει από τη συλλογική μνήμη» και σημειώνει ότι του πήραν όλα όσα είχε κερδίσει με τον ιδρώτα του.
Από τα γήπεδα στην πολιτική
Η είσοδος του Σουκούρ στην πολιτική πραγματοποιήθηκε το 2011, όταν εξελέγη βουλευτής με το AKP. Όπως εξηγεί, βασικός στόχος του ήταν να αξιοποιήσει την εμπειρία του από τον αθλητισμό και να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρκικού ποδοσφαίρου.
Εκείνη την περίοδο διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Ερντογάν, τον οποίο γνώριζε προσωπικά. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε παρευρεθεί στον πρώτο γάμο του Σουκούρ το 1995. Ο παλαίμαχος επιθετικός υποστηρίζει πως είχε συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο να αναλάβει το υπουργείο Αθλητισμού, κάτι που τελικά δεν συνέβη.
«Τελικά έδωσε τη θέση στον γαμπρό του. Με έκανε υποψήφιο και εξελέγην βουλευτής, μακριά από το ποδόσφαιρο. Κατάλαβα γρήγορα ότι είχε χρησιμοποιήσει τη δημοτικότητά μου και την εικόνα μου για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον και να συγκεντρώσει ψήφους. Είδα τις πιο σκοτεινές πλευρές της πολιτικής», υποστήριξε.
Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, οδηγήθηκε στη Βουλή, όπου σύντομα άρχισε να βλέπει την πολιτική με διαφορετικό μάτι. Το 2013 αποφάσισε να αποχωρήσει από το AKP, επιλογή που, όπως λέει, αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του.
Η σύγκρουση και η φυγή από την Τουρκία
Μετά την αποχώρησή του από το κόμμα, ο Σουκούρ βρέθηκε στο στόχαστρο των τουρκικών αρχών και συνδέθηκε με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο ίδιος αρνείται ότι υπήρξε μέλος του και υποστηρίζει ότι απλώς είχε εκφράσει την εκτίμησή του για ορισμένες από τις ιδέες του σχετικά με την ανεκτικότητα και τη συνύπαρξη.
«Πάντα συνδεόμουν με τον Γκιουλέν επειδή έλεγα ότι εκτιμούσα τις ιδέες του για ανοχή και συμβίωση, αλλά ποτέ δεν ήμουν «Γκιουλενιστής», ποτέ δεν εντάχθηκα στο κόμμα του» τονίζει.
Μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη. Όπως υποστηρίζει, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και η επιστροφή του στη χώρα κατέστη ουσιαστικά αδύνατη.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα ήταν διατεθειμένος να παρουσιαστεί ενώπιον των τουρκικών δικαστηρίων, εφόσον θεωρούσε ότι θα είχε μια δίκαιη δίκη. Ωστόσο, όπως λέει, δεν πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Έτσι, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την Τουρκία και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την οικογένειά του.
«Μου πήραν όλα όσα είχα κερδίσει»
Στη συνέντευξή του, ο Σουκούρ περιγράφει μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Υποστηρίζει ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν και ότι περιουσιακά στοιχεία του στην Τουρκία κατασχέθηκαν. Παράλληλα, αναφέρει ότι η οικογένειά του αντιμετώπισε πιέσεις και προβλήματα.
«Με έβρισαν, με συκοφάντησαν. Μπήκαν στο σπίτι μου και κατάσχεσαν τα υπάρχοντά μου, τις ιδιοκτησίες μου, όλα όσα κέρδισα με τον ιδρώτα μου. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα διαμερίσματά μου και δεν ξέρω καν ποιοι είναι. Δεν παίρνω πλέον τίποτα από αυτά. Μου τα πήραν όλα», κατήγγειλε.
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν, όπως περιγράφει, η κατάσταση του πατέρα του. Ο Σουκούρ υποστηρίζει ότι συνελήφθη, ενώ αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας, και ότι η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πίεσης προς τον ίδιο.
«Μου είπαν: “Αν έρθεις εδώ και μιλήσεις όπως θέλουμε εμείς, θα απελευθερώσουμε τον πατέρα σου και θα σου επιστρέψουμε όλη την περιουσία σου”. Αυτό με εξοργίζει. Με τον πατέρα μου είναι πιο δύσκολα. Πάσχει από μία μορφή άνοιας, κοντά στη νόσο Αλτσχάιμερ. Δεν θυμάται σχεδόν τίποτα. Η φυλακή και όλη αυτή η ιστορία τον επηρέασαν βαθιά. Μερικές φορές με περνά για τον γιο της μεγαλύτερης αδελφής μου», είπε χαρακτηριστικά.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρει πως εδώ και χρόνια δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην Τουρκία, ούτε να βρίσκεται κοντά στους γονείς του. Η κατάσταση της υγείας του πατέρα του, σύμφωνα με όσα περιγράφει, έχει επιδεινωθεί σημαντικά.
Ο άνθρωπος που κάποτε γνώριζε τη δόξα ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της Τουρκίας χρειάστηκε να αναζητήσει διαφορετικούς τρόπους για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.
«Ο κόσμος πρέπει να μάθει τι περνάω. Δεν είναι μυθοπλασία, είναι πραγματικότητα» σημειώνει και συνεχίζει: «Προσπαθούν να με σβήσουν από τη συλλογική μνήμη».
Από τη δοξασμένη καριέρα... στο Uber
Για ένα διάστημα εργάστηκε ως οδηγός Uber, ενώ ασχολήθηκε επίσης με την πώληση βιβλίων και άλλων αντικειμένων μέσω διαδικτύου. Αργότερα εργάστηκε σε ένα μικρό καφέ που δημιούργησε μαζί με τη σύζυγό του.
Εκεί, όπως περιγράφει, έκανε δουλειές πολύ διαφορετικές από αυτές που είχε συνηθίσει στη ζωή του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Από την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι το ταμείο και το πλύσιμο πιάτων, χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα.
Η επιχείρηση, ωστόσο, δεν κατάφερε να παραμείνει βιώσιμη και τελικά η οικογένεια αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει. Παρά τις δυσκολίες, ο Σουκούρ δεν απομακρύνθηκε από το άθλημα που τον ανέδειξε.
«Είναι δύσκολο να πρέπει να ξαναρχίσεις τη ζωή σου από το μηδέν όταν κάποτε είχες τα πάντα, όταν είχες τη δυνατότητα να αποκτήσεις όχι μόνο όσα χρειαζόσουν αλλά ακόμη και τα περιττά. Δεν μεγάλωσα με πολλά χρήματα. Υπήρχαν εποχές που πουλούσα ακόμη και ηλιόσπορους για να κερδίσω λίγα χρήματα. Είχα ξαναγνωρίσει αυτή την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων.
Στην Καλιφόρνια ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δημιουργώντας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και πραγματοποιώντας ατομικές προπονήσεις. Παράλληλα, εξακολουθεί να αγωνίζεται περιστασιακά για ψυχαγωγικούς λόγους.
Μάλιστα, θυμάται με χιούμορ ένα περιστατικό από ερασιτεχνικό παιχνίδι, όταν οι συμπαίκτες του δεν γνώριζαν την ποδοσφαιρική του ταυτότητα. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε τρία γκολ, οδηγώντας την ομάδα του στην ανατροπή.
Πλέον, ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του είναι να δημιουργήσει τη δική του ποδοσφαιρική ακαδημία και να παραμείνει ενεργός στον χώρο που αγάπησε περισσότερο. Παρά τις αντιξοότητες, ο Σουκούρ δηλώνει ότι δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Τουρκία.
Η πατρίδα του παραμένει, όπως λέει, βαθιά μέσα του και παρότι σήμερα βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί όπου έγινε γνωστός ως ο «Βασιλιάς» του τουρκικού ποδοσφαίρου, εξακολουθεί να ονειρεύεται την ημέρα που θα μπορέσει να επιστρέψει.