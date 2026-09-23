Στα χνάρια του Ζιντάν και ο Κλοπ: Απαγόρευσε τα κουρέματα και τα κινητά στους Γερμανούς διεθνείς
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Γιούργκεν Κλοπ Γερμανία Nations League

Στα χνάρια του Ζιντάν και ο Κλοπ: Απαγόρευσε τα κουρέματα και τα κινητά στους Γερμανούς διεθνείς

Οι παίκτες αν επιθυμούν περιποίηση της κόμμωσής τους θα πρέπει να το κάνουν πριν ενσωματωθούν στην αποστολή της ομάδας, ενώ απαγόρευσε τα κινητά την ημέρα του αγώνα

Στα χνάρια του Ζιντάν και ο Κλοπ: Απαγόρευσε τα κουρέματα και τα κινητά στους Γερμανούς διεθνείς
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Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται πως έχει διαμορφώσει ένα σχέδιο τεσσάρων σημείων, με στόχο την επαναφορά της πειθαρχίας και του επαγγελματισμού στις τάξεις των παικτών της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ενόψει των αναμετρήσεων για το UEFA Nations League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild», ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας πρόκειται να επιβάλει ορισμένους κανόνες, αρκετά αυστηρότερους συγκριτικά με εκείνους του προκάτοχου του, Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Αρχικά, το πρώτο σημείο του σχεδίου του άλλοτε προπονητή της Λίβερπουλ, είναι η ακρίβεια. Υπό τον Νάγκελσμαν, οι παίκτες στο ξενοδοχείο της ομάδας είχαν τη δυνατότητα να δειπνήσουν ότι ώρα ήθελαν από τις 19:00 έως τις 21:00.

Υπό τον Κλοπ, όλοι οι παίκτες θα δειπνίζουν μάζι είτε στις 19:00, είτε στις 20:00. Αυτό έχει ως στόχο να ενισχύσει το αίσθημα ενότητας εντός της ομάδας και να δίνει την ευκαιρία στους παίκτες να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν ιδέες μεταξύ τους.

Επιπλέον, ο 59χρόνος απαγόρευσε τη χρήση κινητού τηλεφώνου πριν από τους αγώνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παίκτες θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ό,τι έχει σημασία κατά την ενεργοποίησή τους πριν από τα παιχνίδια, για παράδειγμα το ζέσταμα στο γυμναστήριο ή την αποθεραπεία τους, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις συνομιλίες με τους συμπαίκτες τους στο διπλανό τραπέζι θεραπείας.

Ακόμη, ο Κλοπ «έκοψε» το κούρεμα πριν από την ημέρα των αγώνων, απαγορεύοντας την επίσκεψη κομμωτών στο ξενοδοχείο της ομάδας, τονίζοντας πως όποιος παίκτης επιθυμεί την περιποίηση των μαλλιών του θα πρέπει να το κάνει προτού ενσωματωθεί με την αποστολή.

Τέλος, ο Νάγκελσμαν επικρίθηκε έντονα, επειδή επέτρεψε στις οικογένειες των παικτών να βρίσκονται μαζί τους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Υπό τον Κλοπ, αυτό θα επιτρέπεται μόνο περιστασιακά και μόνο κατά τη διάρκεια μεγάλων τουρνουά, αφού πρώτα έχουν λάβει την έγκριση του ίδιου του προπονητή.

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