Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου
της δημοσιογράφου
Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
Η Όλγα Γκάλη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια για δεκαετίες, έχοντας μακρά παρουσία σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Τα τελευταία χρόνια είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, αρχικά στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πρακτορείο FM 104,9» και στη συνέχεια στη σύνταξη ειδήσεων.
Στη διάρκεια της δημοσιογραφικής της πορείας εργάστηκε επί σειρά ετών στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στο εκδοτικό συγκρότημα «Μακεδονία-Θεσσαλονίκη», στις εφημερίδες «Πρώτο Θέμα» και «Καρφίτσα», καθώς και σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους, ενώ είχε συνεργαστεί και με κυπριακά μέσα ενημέρωσης.
Οι συνάδελφοί της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο πάντα χαμογελαστό και προσηνή, ακόμη και μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της.
Ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά.
Ανακοίνωση για τον θάνατο της δημοσιογράφου εξέδωσε η ΕΣΗΕΜΘ
«Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που πέθανε σήμερα, σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει την μοιραία, όπως αποδείχτηκε. ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα.
Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1968, η Όλγα Γκάλη εργάστηκε στις εφημερίδες Εγνατία, Ελληνικός Βορράς, Θεσσαλονίκη, Τύπος Θεσσαλονίκης, Πρώτο Θέμα, στα δημοτικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης TV100 και FM100, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και σε διαδικτυακά Μέσα.
Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στους οικείους της και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία της».
Η ανακοίνωση τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά και τους οικείους του, για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου Όλγας. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες αυτές στιγμές. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει».