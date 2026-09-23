Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στην Ιεράπετρα, συνελήφθη ο 45χρονος σύντροφός της
Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στην Ιεράπετρα, συνελήφθη ο 45χρονος σύντροφός της
Ο άνδρας μετά από κατανάλωση αλκοόλ διαπληκτίστηκε με τη σύντροφό του και στη συνέχεια της επιτέθηκε, χτυπώντας την με γροθιές και ξύλινο αντικείμενο
Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας νοσηλεύεται γυναίκα, η οποία φέρει εμφανείς μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της, μετά από καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό από τον 45χρονο σύντροφό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε παλιά διώροφη κατοικία στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, κοντά στην Παιδική Χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης». Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 45χρονος, βουλγαρικής υπηκοότητας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ διαπληκτίστηκε με τη σύντροφό του και στη συνέχεια της επιτέθηκε, χτυπώντας την αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια με ξύλινο αντικείμενο.
Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί και κατέβηκε από τον πρώτο όροφο προς τον δρόμο, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο άνδρας την ακολούθησε και συνέχισε την επίθεση. Μπροστά στο περιστατικό βρέθηκε και νεαρός συγγενής του 45χρονου, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει τη γυναίκα και φέρεται να δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα.
Οι φωνές της γυναίκας κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί του Α.Τ. Ιεράπετρας έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου εξετάστηκε από γιατρούς.
Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον της Εισαγγελίας Λασιθίου.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση του κτιρίου όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Πρόκειται για παλιά διώροφη κατοικία, στην οποία διαμένουν άστεγοι και άνεργοι, ενώ εξωτερικά παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, τμήμα του μπαλκονιού βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, με αποτέλεσμα η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας να προχωρήσει σε αποκλεισμό του πεζοδρομίου για την προστασία των διερχόμενων.
Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες εξετάζουν εκ νέου την επικινδυνότητα του κτιρίου και τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτροπή κινδύνου για κατοίκους και πεζούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε παλιά διώροφη κατοικία στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, κοντά στην Παιδική Χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης». Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 45χρονος, βουλγαρικής υπηκοότητας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ διαπληκτίστηκε με τη σύντροφό του και στη συνέχεια της επιτέθηκε, χτυπώντας την αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια με ξύλινο αντικείμενο.
Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί και κατέβηκε από τον πρώτο όροφο προς τον δρόμο, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο άνδρας την ακολούθησε και συνέχισε την επίθεση. Μπροστά στο περιστατικό βρέθηκε και νεαρός συγγενής του 45χρονου, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει τη γυναίκα και φέρεται να δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα.
Οι φωνές της γυναίκας κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί του Α.Τ. Ιεράπετρας έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου εξετάστηκε από γιατρούς.
Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον της Εισαγγελίας Λασιθίου.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση του κτιρίου όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Πρόκειται για παλιά διώροφη κατοικία, στην οποία διαμένουν άστεγοι και άνεργοι, ενώ εξωτερικά παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, τμήμα του μπαλκονιού βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, με αποτέλεσμα η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας να προχωρήσει σε αποκλεισμό του πεζοδρομίου για την προστασία των διερχόμενων.
Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες εξετάζουν εκ νέου την επικινδυνότητα του κτιρίου και τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτροπή κινδύνου για κατοίκους και πεζούς.
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