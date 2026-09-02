Γιώργος Κωνσταντίνου για Γιάννη Πάριο: Μέχρι την τελευταία στιγμή θα καθόμουν να τον ακούσω, ακόμα και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, τον λατρεύω

Σε ανάρτηση που έκανε ο συνεργάτης του καλλιτέχνη στο Facebook, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων: «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;». Ο Κυριάκος Τσολάκης σχολίασε μεταξύ άλλων «τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;».