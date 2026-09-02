Γιώργος Κωνσταντίνου για Γιάννη Πάριο: Μέχρι την τελευταία στιγμή θα καθόμουν να τον ακούσω, ακόμα και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, τον λατρεύω
Γιώργος Κωνσταντίνου για Γιάννη Πάριο: Μέχρι την τελευταία στιγμή θα καθόμουν να τον ακούσω, ακόμα και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, τον λατρεύω
Ο ηθοποιός πήρε θέση για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο ερμηνευτής μετά τη συναυλία του στην Κύπρο
Τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Πάριο εξέφρασε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, τονίζοντας πως θα τον άκουγε μέχρι την τελευταία στιγμή ακόμα και όταν θα είναι «ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι» όπως χαρακτηριστικά είπε.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον καλλιτέχνη και στα σχόλια που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή του μετά τη συναυλία του στη Λάρνακα της Κύπρου.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε την ενόχλησή του για την κριτική που ασκήθηκε στον ερμηνευτή, επισημαίνοντας τη μακρά πορεία και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Παράλληλα, σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα πρόσωπα τοποθετήθηκαν στα social media, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να αγνοείται η διαδρομή ενός καλλιτέχνη που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική.
Μιλώντας για όσα διάβασε σχετικά με τον Γιάννη Πάριο, ο ηθοποιός ανέφερε πως τον στενοχώρησαν τα σχόλια που έγιναν για τη φωνή του και διερωτήθηκε αν όσοι τα έγραψαν αναλογίστηκαν τη θέση του καλλιτέχνη και όσα έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».
Δείτε το βίντεο
Μετά το τέλος της συναυλίας του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο, αποσπάσματα από τις ερμηνείες του άρχισαν να δημοσιεύονται στα social media, με ορισμένους να ασκούν αρνητική κριτική στη φωνητική του απόδοση και να σχολιάζουν την ηλικία του.
ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος απάντησε στους επικριτές του, αναδεικνύοντας τη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον καλλιτέχνη και στα σχόλια που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή του μετά τη συναυλία του στη Λάρνακα της Κύπρου.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε την ενόχλησή του για την κριτική που ασκήθηκε στον ερμηνευτή, επισημαίνοντας τη μακρά πορεία και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Παράλληλα, σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα πρόσωπα τοποθετήθηκαν στα social media, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να αγνοείται η διαδρομή ενός καλλιτέχνη που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική.
Μιλώντας για όσα διάβασε σχετικά με τον Γιάννη Πάριο, ο ηθοποιός ανέφερε πως τον στενοχώρησαν τα σχόλια που έγιναν για τη φωνή του και διερωτήθηκε αν όσοι τα έγραψαν αναλογίστηκαν τη θέση του καλλιτέχνη και όσα έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».
Δείτε το βίντεο
Μετά το τέλος της συναυλίας του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο, αποσπάσματα από τις ερμηνείες του άρχισαν να δημοσιεύονται στα social media, με ορισμένους να ασκούν αρνητική κριτική στη φωνητική του απόδοση και να σχολιάζουν την ηλικία του.
ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος απάντησε στους επικριτές του, αναδεικνύοντας τη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.
Σε ανάρτηση που έκανε ο συνεργάτης του καλλιτέχνη στο Facebook, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων: «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;». Ο Κυριάκος Τσολάκης σχολίασε μεταξύ άλλων «τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;».
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Αναλυτικά η ανάρτησή του
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