«Πάρε τον Χεζόνια πρόεδρε, τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ τα άλλα βάλε τα εσύ», η ατάκα οπαδού του ΠΑΟΚ στον Μυστακίδη στην προπόνηση της ομάδας, βίντεο
SPORTS
Τέλης Μυστακίδης ΠΑΟΚ

«Πάρε τον Χεζόνια πρόεδρε, τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ τα άλλα βάλε τα εσύ», η ατάκα οπαδού του ΠΑΟΚ στον Μυστακίδη στην προπόνηση της ομάδας, βίντεο

Ο Τέλης Μυστακίδης έδωσε το παρών στην ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ, αποθεώθηκε και άκουσε αιτήματα από τον κόσμο της ομάδας

«Πάρε τον Χεζόνια πρόεδρε, τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ τα άλλα βάλε τα εσύ», η ατάκα οπαδού του ΠΑΟΚ στον Μυστακίδη στην προπόνηση της ομάδας, βίντεο
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Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ την έναρξη της νέας σεζόν, αφού στην ομάδα μπάσκετ έχει γίνει μία πολύ μεγάλη επένδυση με σημαντικές μεταγραφές. Οι Θεσσαλονικείς περιμένουν να παρουσιάσουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό σύνολο και με στόχο την κατάκτηση του Euro Cup, αλλά και να μπει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.




Η προπόνηση της Τετάρτης (23/9) ήταν ανοιχτή για τα Μέσα ενημέρωσης και το παρών σε αυτήν έδωσε ο Η προπόνηση της Τετάρτης (23/9) ήταν ανοιχτή για τα Μέσα ενημέρωσης και το παρών σε αυτήν έδωσε ο Τέλης Μυστακίδης, ο οποίος είναι αποφασισμένος να αλλάξει το στάτους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενθουσιασμός και ανυπομονησία στον Δικέφαλο του βορρά.

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Μάλιστα φίλος του ΠΑΟΚ του φώναξε: «Πάρε τον Χεζόνια πρόεδρε, τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ τα άλλα βάλε τα εσύ» με τον Μυστακίδη να τον χαιρετάει γελώντας.

Ο ΠΑΟΚ θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Euro Cup, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου με το εντός έδρας ματς με τη Μανρέσα.
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