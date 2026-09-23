Το ΥΠΕΞ απαντά στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά: Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδα Τουρκία Τριπολιτσά

Το ΥΠΕΞ απαντά στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά: Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα

Το ΥΠΕΞ απαντά στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά: Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας
33 ΣΧΟΛΙΑ
Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με την Άλωση της Τριπολιτσάς.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι «η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών».

Προσθέτουν ότι «τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας».

«Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής», καταλήγουν και επισημαίνουν: «Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».

Σε ανάρτησή του τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών γράφει: «Ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της χερσονήσου του Μορέα (Πελοπόννησος) υπέστη συστηματικές σφαγές μεταξύ των ετών 1821 και 1830.

Μια σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και μεντρεσέδες έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην 205η επέτειο της Σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες που δολοφονήθηκαν βάναυσα».
33 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης