Το ΥΠΕΞ απαντά στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά: Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας
Το ΥΠΕΞ απαντά στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά: Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα
Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με την Άλωση της Τριπολιτσάς.
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι «η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών».
Προσθέτουν ότι «τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας».
«Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής», καταλήγουν και επισημαίνουν: «Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».
Σε ανάρτησή του τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών γράφει: «Ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της χερσονήσου του Μορέα (Πελοπόννησος) υπέστη συστηματικές σφαγές μεταξύ των ετών 1821 και 1830.
Μια σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και μεντρεσέδες έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στην 205η επέτειο της Σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες που δολοφονήθηκαν βάναυσα».
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι «η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών».
Προσθέτουν ότι «τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας».
«Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής», καταλήγουν και επισημαίνουν: «Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».
The Muslim Turkish population of the Morea (Peloponnese) Peninsula was systematically massacred between the years 1821 and 1830.— Turkish MFA (@MFATurkiye) September 23, 2026
A calculated campaign of destruction and devastation accompanied this policy of extermination, extending from places of worship and madrasas to… pic.twitter.com/cYUV5fzXUT
Μια σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και μεντρεσέδες έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στην 205η επέτειο της Σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες που δολοφονήθηκαν βάναυσα».
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