Το ΥΠΕΞ απαντά στην Άγκυρα για την Τριπολιτσά: Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα