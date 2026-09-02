Η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε με φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε με φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια στο Μεξικό, δείτε βίντεο
«Δέος και ανατριχίλα και τρέλα, έκανα πάλι σαν πεντάχρονο», έγραψε η ηθοποιός
Με φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια κολύμπησε η Ευγενία Σαμαρά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Μεξικό και δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η ηθοποιός, η οποία μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους όλες τις δραστηριότητες που δοκιμάζει και τις νέες εμπειρίες που αποκτά, στη νέα της ανάρτηση εξήγησε πως ένιωσε σαν μικρό παιδί εξερευνώντας τον βυθό: «Mexico Journal. Entry 18 - Whale Sharks και Manta Rays. Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από τον βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλώ», έγραψε αρχικά στη λεζάντα.
Στη συνέχεια παρέθεσε κάποια στοιχεία σχετικά με τους φαλαινοκαρχαρίες και τα σαλάχια, ώστε να μην αγχωθεί η μητέρα της παρακολουθώντας τα πλάνα, όπως επισήμανε με χιούμορ: «Για να μην φρικάρει η μάνα μου: Οι φαλαινοκαρχαρίες: Είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο. (Φτάνει έως 12–18 μέτρα, έχω δει πιο μικρά λεωφορεία). Παρόλο που λέγεται καρχαρίας, δεν κυνηγά ανθρώπους. (Ευτυχώς) Τρώει κυρίως πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών. Οι λευκές κουκκίδες στο σώμα του είναι μοναδικές για κάθε φαλαινοκαρχαρία, σαν τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Awww. Κολυμπά με το τεράστιο στόμα του ανοιχτό και φιλτράρει το νερό για να κρατήσει την τροφή. (Είναι τέλειος και πολύ αστείος). Τα Σαλάχια Manta Ray: Το άνοιγμα των «φτερών» μιας γιγάντιας manta μπορεί να φτάσει περίπου 7 μέτρα. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους ανάμεσα στα ψάρια. Όπως ο φαλαινοκαρχαρίας, τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν και το φιλτράρει από το νερό. Το καλύτερο κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει (θα το δεις στο βίντεο)».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, η οποία μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους όλες τις δραστηριότητες που δοκιμάζει και τις νέες εμπειρίες που αποκτά, στη νέα της ανάρτηση εξήγησε πως ένιωσε σαν μικρό παιδί εξερευνώντας τον βυθό: «Mexico Journal. Entry 18 - Whale Sharks και Manta Rays. Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από τον βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλώ», έγραψε αρχικά στη λεζάντα.
Στη συνέχεια παρέθεσε κάποια στοιχεία σχετικά με τους φαλαινοκαρχαρίες και τα σαλάχια, ώστε να μην αγχωθεί η μητέρα της παρακολουθώντας τα πλάνα, όπως επισήμανε με χιούμορ: «Για να μην φρικάρει η μάνα μου: Οι φαλαινοκαρχαρίες: Είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο. (Φτάνει έως 12–18 μέτρα, έχω δει πιο μικρά λεωφορεία). Παρόλο που λέγεται καρχαρίας, δεν κυνηγά ανθρώπους. (Ευτυχώς) Τρώει κυρίως πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών. Οι λευκές κουκκίδες στο σώμα του είναι μοναδικές για κάθε φαλαινοκαρχαρία, σαν τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Awww. Κολυμπά με το τεράστιο στόμα του ανοιχτό και φιλτράρει το νερό για να κρατήσει την τροφή. (Είναι τέλειος και πολύ αστείος). Τα Σαλάχια Manta Ray: Το άνοιγμα των «φτερών» μιας γιγάντιας manta μπορεί να φτάσει περίπου 7 μέτρα. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους ανάμεσα στα ψάρια. Όπως ο φαλαινοκαρχαρίας, τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν και το φιλτράρει από το νερό. Το καλύτερο κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει (θα το δεις στο βίντεο)».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα