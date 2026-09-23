Λάμπρος Φισφής: Η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία αλλά της αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, πιο πολύ απ' ότι αρέσει σε Έλληνες
Λάμπρος Φισφής: Η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία αλλά της αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, πιο πολύ απ' ότι αρέσει σε Έλληνες
«Είναι λίγο τρομακτικό αυτό», πρόσθεσε με χιούμορ ο stand-up comedian
Για τη ζωή με την οικογένειά του μίλησε ο Λάμπρος Φισφής, αποκαλύπτοντας πως φοβόταν ότι η Ελλάδα μπορεί να μην άρεσε στη σύζυγό του λόγω της καταγωγής της από την Πορτογαλία, ωστόσο επισήμανε πως της αρέσει περισσότερο απ' ότι αρέσει στους ίδιους τους Έλληνες.
Ο stand-up comedian, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», επισήμανε με χιούμορ πως είναι τρομακτική αυτή η αγάπη της Σάρα Τοσκάνο για τη χώρα: «Η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία και υπήρχε άγχος στην αρχή μήπως δεν της αρέσει η Ελλάδα, αλλά της αρέσει πάρα πολύ και νομίζω πιο πολύ απ' ότι αρέσει σε Έλληνες. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Με τη σύζυγό του έχει αποκτήσει δύο κόρες, στις οποίες μιλούν και τις δύο γλώσσες, όπως ανέφερε: «Είναι κάτι μοναδικό το να έχεις παιδιά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε και τις δύο γλώσσες, να πάρουν τα πάντα».
Δείτε το βίντεο
Ο Λάμπρος Φισφής, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη δουλειά του ως stand-up comedian και δήλωσε πως το χιούμορ είναι πολύ διαφορετικό στον τρόπο που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στα social media είναι αλλιώς οι κανόνες, είσαι σε τελείως διαφορετικό κόσμο που δεν ξέρει συνήθως τι έχεις ακριβώς μέσα στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Έχει πολύ περισσότερα ρίσκα», είπε.
Όπως εξομολογήθηκε, έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την απόρριψη, αλλά υποστηρίζει πως αυτό τον έκανε καλύτερο: «Τα πρώτα χρόνια είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να χειριστείς την απόρριψη σε καθημερινή βάση, αλλά είναι μέρος της εξέλιξης. Πρέπει κάπως να περάσεις από εκεί για να βελτιωθείς, να γίνεις καλύτερος».
Ο Λάμπρος Φισφής, στη συνέχεια, εξήγησε πως μέχρι να μπορεί να βιορπορίζεται ως stand-up comedian έχει δοκιμάσει κάθε είδους δουλειά: «Έχω αναγκαστεί να κάνω κι άλλες δουλειές, ξεκάθαρα. Όλες τις δουλειές τις έχω κάνει. Από σερβιτόρος, ξεναγός σε βάρκα, μεταφραστής, έχω δουλέψει βοηθός μάγειρα. Πάρα πολλές δουλειές για να μπορέσεις να συντηρείσαι και να μπορείς να κάνεις το βράδυ αυτό που θες να κάνεις, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα αυτό θα είναι η δουλειά σου», ανέφερε.
Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην παρουσίαση σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, απάντησε έπειτα: «Όλα τα επιθυμώ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κοινό παρονομαστή την κωμωδία, είναι κάτι που μου αρέσει».
Κλείνοντας ο stand-up comedian αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Δημήτρη Μακαλιά και τον Ζήση Ρούμπο: «Είναι σχεδόν αδελφική η σχέση με τον Δημήτρη Μακαλιά και με τον Ζήση Ρούμπο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου, την προσωπική αλλά και την επαγγελματική πιο πολύ από οτιδήποτε, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους», είπε.
Ο stand-up comedian, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», επισήμανε με χιούμορ πως είναι τρομακτική αυτή η αγάπη της Σάρα Τοσκάνο για τη χώρα: «Η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία και υπήρχε άγχος στην αρχή μήπως δεν της αρέσει η Ελλάδα, αλλά της αρέσει πάρα πολύ και νομίζω πιο πολύ απ' ότι αρέσει σε Έλληνες. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Με τη σύζυγό του έχει αποκτήσει δύο κόρες, στις οποίες μιλούν και τις δύο γλώσσες, όπως ανέφερε: «Είναι κάτι μοναδικό το να έχεις παιδιά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε και τις δύο γλώσσες, να πάρουν τα πάντα».
Δείτε το βίντεο
Ο Λάμπρος Φισφής, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τη δουλειά του ως stand-up comedian και δήλωσε πως το χιούμορ είναι πολύ διαφορετικό στον τρόπο που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στα social media είναι αλλιώς οι κανόνες, είσαι σε τελείως διαφορετικό κόσμο που δεν ξέρει συνήθως τι έχεις ακριβώς μέσα στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Έχει πολύ περισσότερα ρίσκα», είπε.
Όπως εξομολογήθηκε, έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την απόρριψη, αλλά υποστηρίζει πως αυτό τον έκανε καλύτερο: «Τα πρώτα χρόνια είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να χειριστείς την απόρριψη σε καθημερινή βάση, αλλά είναι μέρος της εξέλιξης. Πρέπει κάπως να περάσεις από εκεί για να βελτιωθείς, να γίνεις καλύτερος».
Ο Λάμπρος Φισφής, στη συνέχεια, εξήγησε πως μέχρι να μπορεί να βιορπορίζεται ως stand-up comedian έχει δοκιμάσει κάθε είδους δουλειά: «Έχω αναγκαστεί να κάνω κι άλλες δουλειές, ξεκάθαρα. Όλες τις δουλειές τις έχω κάνει. Από σερβιτόρος, ξεναγός σε βάρκα, μεταφραστής, έχω δουλέψει βοηθός μάγειρα. Πάρα πολλές δουλειές για να μπορέσεις να συντηρείσαι και να μπορείς να κάνεις το βράδυ αυτό που θες να κάνεις, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα αυτό θα είναι η δουλειά σου», ανέφερε.
Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην παρουσίαση σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, απάντησε έπειτα: «Όλα τα επιθυμώ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κοινό παρονομαστή την κωμωδία, είναι κάτι που μου αρέσει».
Κλείνοντας ο stand-up comedian αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Δημήτρη Μακαλιά και τον Ζήση Ρούμπο: «Είναι σχεδόν αδελφική η σχέση με τον Δημήτρη Μακαλιά και με τον Ζήση Ρούμπο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου, την προσωπική αλλά και την επαγγελματική πιο πολύ από οτιδήποτε, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα