Λάμπρος Φισφής: Η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία αλλά της αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, πιο πολύ απ' ότι αρέσει σε Έλληνες

«Η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία και υπήρχε άγχος στην αρχή μήπως δεν της αρέσει η Ελλάδα, αλλά της αρέσει πάρα πολύ και νομίζω πιο πολύ απ' ότι αρέσει σε Έλληνες. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Με τη σύζυγό του έχει αποκτήσει δύο κόρες, στις οποίες μιλούν και τις δύο γλώσσες, όπως ανέφερε: «Είναι κάτι μοναδικό το να έχεις παιδιά.

Προσπαθούμε να κρατήσουμε και τις δύο γλώσσες, να πάρουν τα πάντα».





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