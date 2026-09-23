Του λέω την αλήθεια, αλλά μερικές φορές δεν με ακούει, παραπονιέται η Μελάνια για τον Τραμπ: «Είναι γεμάτος ενέργεια, δουλεύει περισσότερο από όλους»
Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι έχει άμεση επικοινωνία με την Ουκρανία, αλλά και τη Ρωσία, για το ζήτημα των παιδιών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους
Την εικόνα ενός σκληρά εργαζόμενου και επικεντρωμένου στο έργο του προέδρου δίνει η Μελάνια Τραμπ για τον σύζυγό της Ντόναλντ, για τον οποίο κρίνει ότι «κάνει το καλύτερο δυνατό» κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
Μιλώντας σήμερα Τετάρτη στο Fox News, η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι πολύ επικεντρωμένος, έχει πολλά στο κεφάλι του».
Συνέχισε λέγοντας ότι «είναι πολύ διαφορετικά» στη δεύτερη θητεία του, «όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο», για να προσθέσει: «Νομίζω ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί».
Ο Τραμπ «εργάζεται ασταμάτητα, έχει την περισσότερη ενέργεια από οποιονδήποτε, δουλεύει ασταμάτητα από το πρωί ως το απόγευμα», τόνισε.
«Του είπα ότι έκανε σπουδαία παρουσίαση, τα πήγε πολύ καλά. Υπέροχη ομιλία», είπε.
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«Του λέω την αλήθεια. Μερικές φορές δεν θέλει να ακούσει αυτό που του λέω, αλλά δεν πειράζει. Πάντα λέω την αλήθεια», πρόσθεσε.
Εν μέσω των απειλών για το Ιράν ότι «θα το εξοντώσει», ο Τραμπ αναζήτησε τη σύζυγό του στην αίθουσα και της έδωσε τα εύσημα για την εξασφάλιση της επιστροφής «πολλών εκτοπισμένων παιδιών από την Ουκρανία και τη Ρωσία».
«Πού είναι η Πρώτη Κυρία μας; Πού είναι; Είναι κάπου εδώ γύρω. Το φαντάζεστε; Δεν βλέπω την Πρώτη Κυρία», είπε.
Αποκάλυψε στους παρουσιαστές ότι διαθέτει «άμεση επικοινωνία με τη Ρωσία και με την Ουκρανία» και ότι ο εκπρόσωπός της εργάζεται για την επανένωση ακόμη περισσότερων παιδιών που έχουν εκτοπιστεί λόγω του πολέμου με τις οικογένειές τους.
Όσο για τον καλεσμένο του Τραμπ, τον Σι Τζινπίνγκ που φθάνει σήμερα στην Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ είπε ότι ο Κινέζος πρόεδρος «αποφάσισε να το κάνει επειδή έχουν εξαιρετικές σχέσεις και έρχεται στο έδαφός μας, οπότε πρέπει να τον υποδεχτούμε με τον μέγιστο σεβασμό».
Θα συνοδεύσει μάλιστα τη σύζυγο του Σι, Πενγκ Λιγιουάν, στο Σμιθσόνιαν την Πέμπτη, πριν από το επίσημο δείπνο που θα ακολουθήσει το βράδυ. Τα δύο ζευγάρια αναμένεται να πάρουν τσάι στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, πριν επισκεφθούν μαζί τα Εθνικά Αρχεία.
Η Μελάνια βρισκόταν στο Fox για να παρουσιάσει το Imperia, μια σύνοδο κορυφής για τη γυναικεία ηγεσία που οι διοργανωτές χαρακτήρισαν «Νταβός για γυναίκες στελέχη».
Χρησιμοποίησε επίσης τη συνέντευξή της στο Fox για να προαναγγείλει μια νέα ντοκιμαντέρ, η οποία, όπως είπε, θα περιλαμβάνει «ορισμένες προσωπικές ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσω και τις οποίες ο κόσμος δεν έχει ακούσει ποτέ πριν». «Πρόκειται περισσότερο για μια προσωπική συνομιλία μαζί μου», είπε για τη σειρά που ενδέχεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.
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