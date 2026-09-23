Νεκρός ο 52χρονος χειριστής του εκσκαφέα που εξετράπη κι έπεσε σε γκρεμό κοντά στο Άγιο Όρος

Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εκσκαφέα ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην ιερά μονή Ιβήρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη.
Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καρυών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στην επιχείρηση για την ανάσυρση του 52χρονου συμμετείχαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.
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