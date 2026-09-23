Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μηχανάκι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Θεσσαλονίκη Επιληπτική κρίση

Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μηχανάκι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το πόδι του  φέρεται να κόλλησε στο γκάζι και ο ίδιος να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου - «Καλά που μείναμε ζωντανοί, έτρεχε πάρα πολύ», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μηχανάκι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
91 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (23/9) στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο  παρέσυρε τρία ΙΧ και ένα μηχανάκι.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ένας 30χρονος φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα το πόδι του να κολλήσει στο γκάζι και ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Λόγω του τροχαίου ο άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του και χρειάστηκε να σπεύσει η Πυροσβεστική στο σημείο προκειμένου να τον απεγκλωβίσει.

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στη Μοναστηρίου

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Δεν υπήρξε άλλος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

«Καλά που μείναμε ζωντανοί, έτρεχε πάρα πολύ»

Σύμφωνα με μία αυτόπτη μάρτυρα ο 30χρονος φέρεται να «έτρεχε πάρα πολύ». «Ερχόταν το αμάξι χτύπησε το μηχανάκι, χτυπάει εμένα τρέχει και χτυπάει τα άλλα αμάξια. Έτρεχε με πολλή δύναμη. Καλά που μείναμε ζωντανοί γιατί χτύπησε τέσσερα αμάξια. 

Θεσσαλονίκη: Δήλωση αυτόπτης μάρτυρα για το σοκαριστικό τροχαίο στη Μοναστηρίου

Δείτε φωτογραφίες:

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Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μηχανάκι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μηχανάκι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μηχανάκι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μηχανάκι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
91 ΣΧΟΛΙΑ

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