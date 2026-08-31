H Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ανάβαση 4.000μ. σε ηφαίστειο στη Γουατεμάλα: «Ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει», δείτε φωτογραφίες

«Ό,τι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της» έγραψε η Ευγενία Σαμαρά





Όπως γνωστοποίησε μέσω Instagram, γιόρτασε τα γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο















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Το Mexican journal έμπαινε με χρονοκαθυστέρηση και έχει ακόμη κάποια χρωστούμενα. Τώρα όμως, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σε μεταφέρω στο πραγματικό εδώ και τώρα μου.

Ηφαίστειο Fuego, Γουατεμαλα, 4000μ, ανάβαση 12 ωρών. Ανηφόρα του ελέους ,έλλειψη οξυγόνου και βασικά ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα ,τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη! Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή η μεγάλη πεζοπορία, 12 ωρών, γεμάτη τεράστιες ανηφόρες που έγιναν τεράστιες κατηφόρες, ισιάδια και ζιγκ ζαγκ και χοροί στη διαδρομή και γέλια και δεν αντέχω άλλο και δεν με βαστάνε τα πόδια μου και ολόγιομα φεγγάρια να θες να κλαις και αστραπές, ομίχλες και βροντές και απογοήτευση ότι όλα τα εκάνες τζάμπα και πανέμορφες ανατολές και ηλιοβασιλέματα και τόσα άλλα, με έφεραν σε μια εντυπωσιακή και ολοκληρωτική έκρηξη φωτός. Μια μικρογραφία της ζωης μας δηλαδή. Στα 39 μου έχοντας διανύσει όλα τα παραπάνω, αρκετές φορές γνωρίζω πια ότι κάθε τόσο, μια τεράστια έκρηξη έρχεται και μου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχω απλώς, ΖΩ!!!



Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη, αλλά είναι μικρή για να περιγράψει το πώς νιώθω. Και επειδή καμιά φορά ξεχνιέμαι, αυτό εδώ είναι ένα γενέθλιο ποστ καταφύγιο, που θα ανατρέχω όταν το σώμα μου και ψυχή μου θα θέλουν να βιώσουν ξανά αυτήν την τεραστίων διαστάσεων ορμητική και ωμή ενέργεια.

Με έναν επίπονο αλλά εντυπωσιακό τρόπο επέλεξε η Ευγενία Σαμαρά να γιορτάσει τα 39α γενέθλιά της.Όπως γνωστοποίησε μέσω Instagram, γιόρτασε τα γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμαλα «Ανηφόρα του ελέους, έλλειψη οξυγόνου και βασικά ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα, τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη!» έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στην ανάρτησή της.Κάνοντας, δε, μια φιλοσοφική αναδρομή στη ζωή της, η Ευγενία Σαμαρά έκλεισε την ανάρτησή της γράφοντας «σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές σας ανταποδίδω με το στοιχείο της φωτιάς και θα κλείσω με μια προτροπή - που πάει σε ότι δεν μας αρέσει. ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΤΕ ΤΑΑΑΑ. 🔥» ενώ στο υστερόγραφο σημείωσε: «Ό,τι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της».Όλη η ανάρτηση της Ευγενίας ΣαμαράΤο Mexican journal έμπαινε με χρονοκαθυστέρηση και έχει ακόμη κάποια χρωστούμενα. Τώρα όμως, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σε μεταφέρω στο πραγματικό εδώ και τώρα μου.Ηφαίστειο Fuego, Γουατεμαλα, 4000μ, ανάβαση 12 ωρών. Ανηφόρα του ελέους ,έλλειψη οξυγόνου και βασικά ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα ,τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη! Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή η μεγάλη πεζοπορία, 12 ωρών, γεμάτη τεράστιες ανηφόρες που έγιναν τεράστιες κατηφόρες, ισιάδια και ζιγκ ζαγκ και χοροί στη διαδρομή και γέλια και δεν αντέχω άλλο και δεν με βαστάνε τα πόδια μου και ολόγιομα φεγγάρια να θες να κλαις και αστραπές, ομίχλες και βροντές και απογοήτευση ότι όλα τα εκάνες τζάμπα και πανέμορφες ανατολές και ηλιοβασιλέματα και τόσα άλλα, με έφεραν σε μια εντυπωσιακή και ολοκληρωτική έκρηξη φωτός. Μια μικρογραφία της ζωης μας δηλαδή. Στα 39 μου έχοντας διανύσει όλα τα παραπάνω, αρκετές φορές γνωρίζω πια ότι κάθε τόσο, μια τεράστια έκρηξη έρχεται και μου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχω απλώς, ΖΩ!!!Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη, αλλά είναι μικρή για να περιγράψει το πώς νιώθω. Και επειδή καμιά φορά ξεχνιέμαι, αυτό εδώ είναι ένα γενέθλιο ποστ καταφύγιο, που θα ανατρέχω όταν το σώμα μου και ψυχή μου θα θέλουν να βιώσουν ξανά αυτήν την τεραστίων διαστάσεων ορμητική και ωμή ενέργεια.

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές σας ανταποδίδω με το στοιχείο της φωτιάς και θα κλείσω με μια προτροπή - που πάει σε ότι δεν μας αρέσει.

ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΤΕ ΤΑΑΑΑ. 🔥

Ps: Οτι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της.

🌋 ΚΑΜΠΟΥΜ 🌋