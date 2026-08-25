Οι βουτιές της Ευγενίας Σαμαρά σε «φυσικό πηγάδι» στο Μεξικό: Ο νέος μου έρωτας στη φύση, σχολιάζει
Οι βουτιές της Ευγενίας Σαμαρά σε «φυσικό πηγάδι» στο Μεξικό: Ο νέος μου έρωτας στη φύση, σχολιάζει
Απλώς τρελαίνομαι, γράφει η ηθοποιός σε ανάρτησή της στα social media
Νέες εικόνες από το ταξίδι της στο Μεξικό μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ευγενία Σαμαρά. Η ηθοποιός, που έχει μέχρι τώρα αναρτήσει αρκετό υλικό στο Instagram από την απόδρασή της, αυτή τη φορά επικεντρώθηκε στην επίσκεψή της στα cenotes.
Όπως φάνηκε μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, βούτηξε στα καταγάλανα νερά, ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένη από την ομορφιά που αντίκρισε. Παράλληλα, φρόντισε να δώσει στους ακόλουθούς της μερικές πληροφορίες για τα cenotes. «Επιτέλους έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα cenotes, το νέο μου έρωτα στη φύση. Δεν θα σχολιάσω τα σπήλαια. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες και τα συναφή. Απλώς τρελαίνομαι», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Όπως φάνηκε μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, βούτηξε στα καταγάλανα νερά, ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένη από την ομορφιά που αντίκρισε. Παράλληλα, φρόντισε να δώσει στους ακόλουθούς της μερικές πληροφορίες για τα cenotes. «Επιτέλους έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα cenotes, το νέο μου έρωτα στη φύση. Δεν θα σχολιάσω τα σπήλαια. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες και τα συναφή. Απλώς τρελαίνομαι», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.
Δείτε τις φωτογραφίες
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