Ναδάλ και Μάρεϊ επιστρέφουν στη δράση για καλό σκοπό

Ο Ραφαέλ Ναδάλ
επιστρέφει στο κορτ και η αφορμή είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Ο Ισπανός θρύλος του τένις θα συμμετάσχει σε αγώνα επίδειξης για τον εορτασμό των 10 χρόνων από την ίδρυση της Rafa Nadal Academy
στη Μαγιόρκα, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του αθλήματος.
Απέναντί του θα βρεθεί ένας παλιός γνώριμος από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του. Ο Άντι Μάρεϊ
θα συμμετάσχει στο επετειακό event, δημιουργώντας ξανά την εικόνα μιας μεγάλης μονομαχίας που είχε προσφέρει σπουδαίες αναμετρήσεις στο παρελθόν.
Οι δύο τενίστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 24 φορές σε επίσημες αναμετρήσεις, με τον Ναδάλ να έχει το πάνω χέρι στις μεταξύ τους μονομαχίες, καθώς μετρά 17 νίκες έναντι 7 του Βρετανού.
Η τελευταία τους επίσημη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 2016, στο Masters της Μαδρίτης. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια, με αμφότερους να έχουν πλέον ολοκληρώσει την επαγγελματική τους πορεία. Αυτή τη φορά, όμως, θα βρεθούν ξανά στο κορτ σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, χωρίς την πίεση μιας επίσημης διοργάνωσης.
Η επιστροφή του Ναδάλ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Ισπανός έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση από το 2024. Η τελευταία του επίσημη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στους τελικούς του Davis Cup στη Μάλαγα, όπου έβαλε τέλος σε μια τεράστια καριέρα γεμάτη τίτλους και ιστορικές επιτυχίες.
Πλέον, ο 39χρονος Ισπανός θα πιάσει και πάλι τη ρακέτα, αυτή τη φορά στο δικό του αθλητικό «σπίτι», τη Rafa Nadal Academy στη Μαγιόρκα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της συμπλήρωσης δέκα ετών από τη δημιουργία της ακαδημίας. Ο Ναδάλ έχει επενδύσει σημαντικό μέρος στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό προορισμό για αθλητές από όλο τον κόσμο.
Η παρουσία του Άντι Μάρεϊ κάνει την επετειακή διοργάνωση ακόμη πιο ξεχωριστή. Ο Βρετανός αποτέλεσε για χρόνια έναν από τους σημαντικότερους αντιπάλους του Ναδάλ και ήταν μέρος της σπουδαίας γενιάς που πρωταγωνίστησε στο παγκόσμιο τένις μαζί με τον Ισπανό, τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Η 3η Οκτωβρίου αναμένεται έτσι να αποτελέσει μια ξεχωριστή ημέρα για τη Rafa Nadal Academy, αλλά και μια νοσταλγική στιγμή για τους φίλους του τένις που έζησαν τις μεγάλες μονομαχίες του Ναδάλ και του Μάρεϊ.