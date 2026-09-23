Η Mozzart Sport αποθεώνει την Εθνική Ελλάδας: «Η πιο ταλαντούχα γενιά στην ιστορία»

Μία μέρα πριν από τη συνάντηση της Ελλάδας
με τη Σερβία
στο Βελιγράδι για το Nations League
, η νέα εικόνα της «γαλανόλευκης» βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των σερβικών ΜΜΕ.
Η Mozzart Sport
παρουσίασε ένα εκτενές αφιέρωμα
στην πορεία ανανέωσης της Εθνικής Ελλάδας, επιχειρώντας να αναλύσει τους λόγους που έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση μιας νέας γενιάς ποδοσφαιριστών, η οποία πλέον αποτελεί βασικό κομμάτι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Ένα από τα σημεία στα οποία εστιάζει ιδιαίτερα το σερβικό δημοσίευμα είναι η δουλειά που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές ακαδημίες. Η κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό το 2024 παρουσιάζεται ως ένα γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην προσπάθεια ανάδειξης νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη δουλειά που πραγματοποιείται στις υποδομές του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, με ολοένα και περισσότερους νεαρούς παίκτες να βρίσκουν τον δρόμο προς το υψηλότερο επίπεδο.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αντιμετωπίζεται ως μια συγκυριακή επιτυχία. Αντίθετα, οι Σέρβοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί προϊόν μιας διαδικασίας που βασίζεται στην επένδυση στις μικρές ηλικίες και στη σταδιακή ένταξη των ταλαντούχων παικτών στις πρώτες ομάδες.
Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα έχει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει αναλάβει να διαχειριστεί μια γενιά με σημαντικές προοπτικές, συνδυάζοντας το νεανικό στοιχείο με ποδοσφαιριστές που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία από διεθνείς διοργανώσεις.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της νέας γενιάς και η επιλογή του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο θεωρείται σημαντική για το μέλλον της Εθνικής.
Παράλληλα, το αφιέρωμα αναφέρεται σε μια σειρά παικτών που έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Κουλιεράκης, Κωστούλας, Μουζακίτης και Τζολάκης αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας φουρνιάς, ενώ δίπλα τους βρίσκονται πιο έμπειροι διεθνείς, όπως ο Παυλίδης και ο Δουβίκας.
Η συνύπαρξη των δύο γενιών αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος καλείται να δημιουργήσει ένα σύνολο με αγωνιστική ισορροπία και ξεκάθαρη ταυτότητα. Το σερβικό δημοσίευμα δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Αναφορά γίνεται και στις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Ιδιαίτερη μνεία υπάρχει στον Μάκη Γκαγκάτση και στις κινήσεις που έχουν γίνει με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση του προπονητικού κέντρου στην Παιανία, μια εξέλιξη που συνδέεται με την προσπάθεια να αποκτήσει η Εθνική σταθερές και σύγχρονες εγκαταστάσεις για την προετοιμασία των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων.