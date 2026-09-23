Μπουσκέτς, ο νέος προπονητής που ετοιμάζει η Masia της Μπαρτσελόνα
Ο Σέρχιο Μπουσκέτς που πρόσφατα εγκατέλειψε τη δράση κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα
Έναν νέο προπονητή θέλει να αναδείξει η Masia, η θρυλική ακαδημία της Μπαρτσελόνα και ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Ο λόγος γίνεται για τον Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος αποσύρθηκε από τη δράση τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 37 ετών και τις τελευταίες εβδομάδες είναι μέλος του προπονητικού επιτελείου της Barca Atletic του Τζουλιάνο Μπελέτι. Ο Μπουσκέτς σχεδιάζει να γίνει προπονητής με τους Καταλανούς να τον έχουν εντάξει στο προπονητικό τιμ της ομάδας δεύτερης ομάδας.
Ο ίδιος είχε αρχίσει τα τελευταία χρόνια να δείχνει μία διάθεση να γίνει προπονητής. Ακόμα και ως παίκτης είχε μία τάση προς την προπονητική. Αρχικά θα εγγραφεί στο UEFA A που είναι το δίπλωμα με το οποίο ξεκινούν οι πρώην ποδοσφαιριστές και το επόμενο βήμα του θα είναι το UEFA PRO.
Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Μπελέτι και τον Φραν Σάντσεθ και αυτή τη στιγμή είναι ένα ακόμη μέλος του επιτελείου. Ακόμη έχει μία απόμακρη στάση με τους ποδοσφαιριστές και απλά έχει μία επικοινωνία με τους μέσους περισσότερο για το τακτικό κομμάτι. Αυτή η περίοδος είναι δοκιμαστική για τον ίδιο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα για να πάρει το δίπλωμα. Είναι δεδομένο ότι θέλει να γίνει προπονητής και ξέρει ότι η Μπαρτσελόνα είναι το καλύτερο μέρος για να το κάνει.
Ο Μπουσκέτς ακολουθεί τα βήματα των Μπελέτι και Μπόγιαν. Ο νυν προπονητής της Β’ ομάδα ξεκίνησε ως τεχνικός της Κ19 και αργότερα έγινε βοηθός του Ράφα Μάρκες. Ο Μπόγιαν από την άλλη προπόνησε την Κ16 και στη συνέχεια εντάχθηκε στο επιτελίο του Φλικ μετά την αποχώρηση του Τιάγκο. Στη Μπαρτσελόνα πιστεύουν πως μπορεί να είναι ο επόμενος προπονητής που θα αναδείξουν και ο ίδιος έχει πιάσει δουλειά και δείχνει μεγάλη διάθεση να προσφέρει.
Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.