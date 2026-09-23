Μελίνα Ασλανίδου: «Το χειρότερο σχόλιο που έχω ακούσει για μένα είναι ότι είμαι αλκοολική», τι είπε για τον θάνατο του αδελφού της

«Το χειρότερο σχόλιο που έχω ακούσει για μένα, είναι ότι είμαι αλκοολική. Ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό πλέον δεν ακούμε, έχουμε κλείσει τα αυτάκια μας και ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε», είπε η Μελίνα Ασλανίδου.





Μία εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε η Μελίνα Ασλανίδου , κατά την οποία μίλησε για τη χειρότερη φήμη που έχει ακούσει για τον εαυτό της, για την απώλεια του αδελφού της, καθώς και για τους έρωτες της ζωής της. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιο είναι το πραγματικό της όνομα.Η τραγουδίστρια, μίλησε στο vidcast «Rainbow Mermaids» και εξομολογήθηκε αρχικά πως κατά καιρούς έχει ακούσει διάφορα σχόλια για εκείνη, με το χειρότερο από αυτά να είναι ο χαρακτηρισμός της ως «αλκοολική». Όπως εξήγησε, πλέον δεν δίνει σημασία σε κανένα από αυτά και επιλέγει προσεκτικά που θα στρέψει την προσοχή της.



Ο θάνατος του αδερφού της





«Το ζω σαν τούρκικο σίριαλ όταν ερωτεύομαι»



Όσον αφορά στο κεφάλαιο «έρωτας», η Μελίνα Ασλανίδου αποκάλυψε πως έχει κάνει πολλές «τρέλες» για τους συντρόφους της και επισήμανε πως βιώνει κάθε συναίσθημά της σε έντονο βαθμό όταν ερωτεύεται: «Όλο τρέλες κάνεις όταν είσαι ερωτευμένος. Με τον έρωτα πέφτω πολύ στα πατώματα. Το ζω κανονικά. Είναι ένα τούρκικο σίριαλ κανονικότατο», είπε.



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«Με βάφτισαν Συμέλα»



Τέλος, η τραγουδίστρια μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, σημειώνοντας πως ζούσε αρχικά στη Γερμανία, όμως μετακόμισε με την οικογένειά της στα Γιαννιτσά, όπου δημιούργησε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Ως παιδί, οι γονείς της τη φώναζαν Μέλη, το οποίο προέρχεται από το βαφτιστικό της όνομα, το οποίο δεν είναι Μελίνα: «Το πραγματικό μου όνομα, αυτό με το οποίο με βάφτισαν είναι Συμέλα. Πόντια. Η μητέρα μου δε με φώναξε ποτέ Συμέλα. Με φώναζαν Μέλη, Μέλα…», είπε χαρακτηριστικά.



Όσον αφορά στο κεφάλαιο «έρωτας», η Μελίνα Ασλανίδου αποκάλυψε πως έχει κάνει πολλές «τρέλες» για τους συντρόφους της και επισήμανε πως βιώνει κάθε συναίσθημά της σε έντονο βαθμό όταν ερωτεύεται: «Όλο τρέλες κάνεις όταν είσαι ερωτευμένος. Με τον έρωτα πέφτω πολύ στα πατώματα. Το ζω κανονικά. Είναι ένα τούρκικο σίριαλ κανονικότατο», είπε.Τέλος, η τραγουδίστρια μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, σημειώνοντας πως ζούσε αρχικά στη Γερμανία, όμως μετακόμισε με την οικογένειά της στα Γιαννιτσά, όπου δημιούργησε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Ως παιδί, οι γονείς της τη φώναζαν Μέλη, το οποίο προέρχεται από το βαφτιστικό της όνομα, το οποίο δεν είναι Μελίνα: «Το πραγματικό μου όνομα, αυτό με το οποίο με βάφτισαν είναι Συμέλα. Πόντια. Η μητέρα μου δε με φώναξε ποτέ Συμέλα. Με φώναζαν Μέλη, Μέλα…», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις ανατροπές που έχει βιώσει στη ζωή της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην απώλεια του αδελφού της, σημειώνοντας πως τη βοήθησε να καταλάβει πως έπρεπε να κυνηγήσει τα όνειρά της: «Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω, γιατί υπάρχουν ανατροπές. Βλέπεις ένα παιδί 20 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά, έναν κούκλο, έναν άγγελο, που αυτός ο άγγελος πλέον δεν υπάρχει... εκεί είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει… "Τι αγαπάς πάρα πολύ; Τη μουσική". "Πού μπορείς να υλοποιήσεις το όνειρό σου; Στην Αθήνα". "Πήγαινε". Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως, πάντα έτρεχα προς το φως. Είναι σωτήριο», ανέφερε.