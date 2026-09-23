Η πασαρέλα της Σαμπαλένκα για τον οίκο Gucci στο Μιλάνο και η συνάντηση με την Ιρίνα Σάικ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
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Slavic divas at Vogue World 2026: Milano 🇮🇹— Russian Road (@RussianRoad_) September 23, 2026
Irina Shayk taught Arina Sabalenka the art of the runway walk. The show is over – now imagine Sabalenka bringing that walk to the tennis court. Would you want to see it? 😎🎾 pic.twitter.com/KR1Hfk87Pm