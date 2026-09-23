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Η πασαρέλα της Σαμπαλένκα για τον οίκο Gucci στο Μιλάνο και η συνάντηση με την Ιρίνα Σάικ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Αρίνα Σαμπαλένκα Ιρίνα Σάικ Μιλάνο Gucci

Η πασαρέλα της Σαμπαλένκα για τον οίκο Gucci στο Μιλάνο και η συνάντηση με την Ιρίνα Σάικ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Λευκορωσίδα τενίστρια περπάτησε για τον οίκο Gucci στην παρουσίαση της χειμερινής κολεξιόν του στο Ντουόμο του Μιλάνο και κατέπληξε τον κόσμο της μόδας

Η πασαρέλα της Σαμπαλένκα για τον οίκο Gucci στο Μιλάνο και η συνάντηση με την Ιρίνα Σάικ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δεν είναι λίγες οι φορές που η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν θέλει να... συζητάει για τένις και το ρίχνει στις διακοπές, προσπαθώντας να ξεχαστεί από την πράσινη μπάλα και το court. 

Η Σαμπαλένκα ηττήθηκε αυτή τη φορά από την Ριμπάκινα στον τελικό του US Open και αμέσως αποφάσισε να απομακρυνθεί από τα... εγκόσμια του τένις και να κάνει λίγο μόντελινγκ. 

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης είχε την τιμή να περπατήσει στην παρουσίαση του οίκου μόδας Gucci στο Μιλάνο



Φορώντας ένα εντυπωσιακό μακρύ φόρεμα το οποίο έδενε ψηλά με ζιβάγκο, έχοντας πολλά στρασάκια για να δείχνει ακόμα πιο φανταχτερό. 

Στην πασαρέλα εμφανίστηκε και το πασίγνωστο μοντέλο, Ιρίνα Σάικ με την οποία έκαναν πρόβα μαζί. 

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Η Ρωσίδα πρώην σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, περπατούσε εντυπωσιακά αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό την Σαμπαλένκα, αργότερα βέβαια όταν ήρθε η ώρα να κάνει πασαρέλα, έδειξε ότι είχε πάρει μαθήματα από την καλύτερη. 




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