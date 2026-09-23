Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες από τις πρόβες για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τα μέτρα ασφαλείας
Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες από τις πρόβες για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τα μέτρα ασφαλείας
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη συναυλία, του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει, με την τραγουδίστρια να βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία της προετοιμασίας.
Η ίδια μοιράστηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στα social media τις πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες, δίνοντας μια εικόνα από όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο στάδιο και όσα θα ζήσουν οι θαυμαστές της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
Σε Instagram stories που έκανε η καλλιτέχνιδα, εμφανίζεται με μαύρο φούτερ, παντελόνι και καπέλο, έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φακό. Μπροστά της διακρίνεται ο ουρανός την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ενώ στο στιγμιότυπο φαίνεται μέρος του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για τη συναυλία.
Δείτε φωτογραφίες
Σε άλλο στιγμιότυπο από την προετοιμασία ξεχωρίζουν και τα φωτεινά βραχιολάκια με την ένδειξη «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της βραδιάς.
Σε μία τρίτη εικόνα που μοιράστηκε η Άννα Βίσση με τους διαδικτυακούς της φίλους, πόζαρε με τον μουσικό Σάκη Ντόβολη, σημειώνοντας «καλωσήρθες στην οικογένειάς μας».
Το μήνυμα της Ελληνοαυστραλής Orianthi
Στη συναυλία αναμένεται να συμμετάσχει και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi. Η μουσικός, η οποία είχε επιλεγεί στο παρελθόν για συνεργασία με τον Μάικλ Τζάκσον, έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει της εμφάνισής της στο ΟΑΚΑ.
Σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media, η Orianthi εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη συναυλία, γράφοντας στη λεζάντα: «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ».
Η ίδια μοιράστηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στα social media τις πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες, δίνοντας μια εικόνα από όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο στάδιο και όσα θα ζήσουν οι θαυμαστές της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
Σε Instagram stories που έκανε η καλλιτέχνιδα, εμφανίζεται με μαύρο φούτερ, παντελόνι και καπέλο, έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φακό. Μπροστά της διακρίνεται ο ουρανός την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ενώ στο στιγμιότυπο φαίνεται μέρος του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για τη συναυλία.
Δείτε φωτογραφίες
Σε άλλο στιγμιότυπο από την προετοιμασία ξεχωρίζουν και τα φωτεινά βραχιολάκια με την ένδειξη «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της βραδιάς.
Σε μία τρίτη εικόνα που μοιράστηκε η Άννα Βίσση με τους διαδικτυακούς της φίλους, πόζαρε με τον μουσικό Σάκη Ντόβολη, σημειώνοντας «καλωσήρθες στην οικογένειάς μας».
Το μήνυμα της Ελληνοαυστραλής Orianthi
Στη συναυλία αναμένεται να συμμετάσχει και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi. Η μουσικός, η οποία είχε επιλεγεί στο παρελθόν για συνεργασία με τον Μάικλ Τζάκσον, έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει της εμφάνισής της στο ΟΑΚΑ.
Σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media, η Orianthi εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη συναυλία, γράφοντας στη λεζάντα: «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ».
Οι οδηγίες για την προσέλευση
Όσο πλησιάζει η μεγάλη βραδιά, οι διοργανωτές έχουν ενημερώσει το κοινό για όσα χρειάζεται να γνωρίζει πριν από την άφιξή του στο ΟΑΚΑ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβε, μέσα από βίντεο στα social media, να δώσει οδηγίες για τη μετακίνηση και την είσοδο των θεατών στον χώρο.
Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει ότι η προσέλευση στο ΟΑΚΑ ξεκινά στις 17:00, το pre-show στις 20:00 και η συναυλία στις 21:00. Παράλληλα, το κοινό καλείται να προτιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να προσέλθει έγκαιρα, έχοντας διαθέσιμο το εισιτήριό του στο κινητό ή σε έντυπη μορφή και ακολουθώντας τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου.
Στους χώρους της συναυλίας δεν επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, μεγάλες τσάντες και σακίδια, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, drones, μεγάλες ομπρέλες, φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό και κοντάρια, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το κόστος και η περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συναυλία έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως μια ιδιαίτερα μεγάλη παραγωγή, με το συνολικό κόστος να αγγίζει, χωρίς να ξεπερνά, τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την έλευση από το εξωτερικό του εξοπλισμού για τον ήχο, τα φώτα και τη σκηνή. Ωστόσο, το κόστος που διαμορφώθηκε στην πορεία οδήγησε σε επανεξέταση ορισμένων από τις αρχικές αποφάσεις και στην αναζήτηση διαφορετικών λύσεων για την παραγωγή.
Όσο για τον σχεδιασμό του σόου, η σκηνή αναμένεται να είναι κυκλική, 360 μοιρών. Το stage θα περιστρέφεται, ώστε η Άννα Βίσση να βρίσκεται κατά διαστήματα απέναντι από διαφορετικά σημεία του κοινού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα