Σάκης Τανιμανίδης: Ήταν το μόνο ρίσκο που δεν χρειάστηκε να σκεφτώ, γράφει για την επέτειο γάμου με τη Χριστίνα Μπόμπα
Σάκης Τανιμανίδης: Ήταν το μόνο ρίσκο που δεν χρειάστηκε να σκεφτώ, γράφει για την επέτειο γάμου με τη Χριστίνα Μπόμπα
Για πάντα μαζί, προσθέτει ο παρουσιαστής σε μία ανάρτηση για τα οκτώ χρόνια του γάμου τους
Μία δημόσια εξομολόγηση έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης, ανήμερα της επετείου του γάμου του με τη Χριστίνα Μπόμπα. Ο παρουσιαστής και η Instagrammer παντρεύτηκαν πριν από οκτώ χρόνια στη Σίφνο.
Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από εκείνη τη μέρα, με τη σύζυγό του να απαθανατίζεται, φορώντας το νυφικό της, το οποίο έφερε την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη.
Ο ίδιος εξομολογήθηκε μάλιστα ότι δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πριν της ζητήσει να τον παντρευτεί. «Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί», έγραψε στη λεζάντα.
Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη
Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από εκείνη τη μέρα, με τη σύζυγό του να απαθανατίζεται, φορώντας το νυφικό της, το οποίο έφερε την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη.
Ο ίδιος εξομολογήθηκε μάλιστα ότι δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πριν της ζητήσει να τον παντρευτεί. «Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί», έγραψε στη λεζάντα.
Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη
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