Σάκης Τανιμανίδης: Ήμουν τυχερός να έχω έντεκα χρόνια δίπλα σου, έγραψε για τα γενέθλια της Χριστίνας Μπόμπα
Σάκης Τανιμανίδης: Ήμουν τυχερός να έχω έντεκα χρόνια δίπλα σου, έγραψε για τα γενέθλια της Χριστίνας Μπόμπα
Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια, αλλά ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά να γιορτάσουμε μαζί, τόνισε ο παρουσιαστής στο Instagram
Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Χριστίνα Μπόμπα, τα πρώτα που γιορτάζει μακριά από τον Σάκη Τανιμανίδη.
Ο παρουσιαστής της ευχήθηκε και με μία ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία τόνισε πόσο θα ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό της. Παρά την απόσταση που τους χωρίζει, δήλωσε τυχερός για τα έντεκα χρόνια που έχουν μοιραστεί, αλλά και βέβαιος ότι τους περιμένουν ακόμη πολλά γενέθλια που θα γιορτάσουν μαζί.
Αφού ανέβασε κοινά στιγμιότυπά τους, ο Σάκης Τανιμανίδης έστειλε και δημόσια τις ευχές του στη σύζυγό του, γράφοντας στο Instagram: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου. Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου».
Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη
Ο παρουσιαστής της ευχήθηκε και με μία ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία τόνισε πόσο θα ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό της. Παρά την απόσταση που τους χωρίζει, δήλωσε τυχερός για τα έντεκα χρόνια που έχουν μοιραστεί, αλλά και βέβαιος ότι τους περιμένουν ακόμη πολλά γενέθλια που θα γιορτάσουν μαζί.
Αφού ανέβασε κοινά στιγμιότυπά τους, ο Σάκης Τανιμανίδης έστειλε και δημόσια τις ευχές του στη σύζυγό του, γράφοντας στο Instagram: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου. Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου».
Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη
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