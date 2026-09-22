Ρονάλντο, 50 χρόνια «Φαινόμενο»: Ο επιθετικός που έκανε τους καλύτερους αμυντικούς να νιώθουν ανήμποροι

Η φανέλα του βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο μουσείο της Μίλαν

Ο θρίαμβος και η ατυχία

Η ασύλληπτη επιτάχυνση, οι τρομερές τρίπλες πάνω σε δύο ή και τρεις αμυντικούς πριν σκοράρει έγραψαν μια ξεχωριστή ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.Όταν ρώτησαν τον παλαίμαχο πλέον Αλεσάντρο Νέστα αν θα μπορούσε να μαρκάρει τον Χάλαντ είπε ναι, συμπληρώνοντας: «Με έναν παίχτη ένιωσα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, γιατί ξεχώριζε απ’ όλους κι αυτός ήταν ο Ρονάλντο “το φαινόμενο”».Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Φάμπιο Καπέλο, ο Ζοζέ Μουρίνιο δήλωσαν ότι αυτός ο υπέρβαρος πολλές φορές στράικερ ήταν ότι καλύτερο έχουν δει τα μάτια τους.Όταν τον υπέγραψε η Μίλαν ζύγιζε 100 κιλά και ο Κάρλος Αντσελότι του είπε πριν από το πρώτο ματς ότι δεν θα τον βάλει γιατί έπρεπε να χάσει βάρος.Ο Ρονάλντο τον ρώτησε αν θέλει να σκοράρει ή να τρέχει μέσα στο γήπεδο και ο μεγάλος Ιταλός προπονητής τον έβαλε τελικά στο παιχνίδι όπου ο Βραζιλιάνος σκόραρε δύο φορές.Στα 21 του χρόνια κέρδισε την πρώτη του χρυσή μπάλα, είχε ήδη ξεπεράσει τα 100+ γκολ από τα 19 του και είχε κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου παίχτη της χρονιάς το 1996, το 1997 και το 2002, ενώ ήταν το τρίτο πιο δημοφιλές πρόσωπο μετά τον Πάπα και τον Πλανητάρχη.Σκόραρε περισσότερα από 400 γκολ στην καριέρα του, ενώ στα 88 από αυτά πέρασε και τον τερματοφύλακα, κάτι που δεν έχει επιτύχει κανείς άλλος.Ο Ροναλντίνιο τον είχε σαν ίνδαλμα, ο πολύς Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς είπε ότι «αυτά που έκανε δεν νομίζω ποτέ να τα κάνει κανείς άλλος» και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν ξέχασε ποτέ την ημέρα που τον έκανε «γιο-γιο» στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.Δεν λάτρευε τις προπονήσεις, εν αντιθέσει με τα πάρτι και τα ξενύχτια, κάτι που αντιλήφθηκε πολύ καλά ο Κριστιάν Βιέρι, όταν τον είχε συμπαίχτη στην Ίντερ.Ο Ρονάλντο σχεδόν κάθε βράδυ πήγαινε στο σπίτι του και το παρέσερνε σε ολονύχτιες εξόδους που τελείωναν λίγο πριν ξημερώσει, όμως το απίστευτο ήταν ότι στην προπόνηση ο Βραζιλιάνος πέταγε ενώ ο Ιταλός σερνόταν.Μάλλον ήταν «Άλιεν» (το γνωστό κινηματογραφικό εξωγήινο πλάσμα) όπως τον χαρακτήρισε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, το οποίο νικήθηκε μόνο από τους δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που σημάδεψαν την καριέρα του.Κι αν αμφιβάλλουν κάποιοι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα όταν ρωτήθηκε ποιον θεωρεί τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών δεν δίστασε ούτε λεπτό να απαντήσει: «Ο Ρονάλντο. Είναι το καλύτερο εννιάρι που έχω δει να παίζει. Χωρίς τους τραυματισμούς ο Ρονάλντο θα ήταν μακράν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν πολύ μπροστά από πολλούς άλλους παίχτες».