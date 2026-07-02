Η Δανάη Μπάρκα πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της στο Instagram
Η Δανάη Μπάρκα πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της στο Instagram
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε τη συγκεκριμένη αλλαγή μετά τον γάμο της
Το όνομά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram άλλαξε η Δανάη Μπάρκα, καθώς πρόσθεσε στο επώνυμό της και αυτό του συζύγου της.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια προχώρησε στη συγκεκριμένη αλλαγή σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία. Με την κίνηση αυτή, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να τιμήσει τον σύζυγό της και έτσι οι διαδικτυακοί της φίλοι, όταν μπαίνουν στο προφίλ της θα τη βρίσκουν ως «Δανάη Μπάρκα Μπότση».
Δείτε φωτογραφία
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους. Λίγες ημέρες αργότερα, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από από τον γάμο της, στις οποίες φαίνεται το νυφικό της, στιγμιότυπα από την τελετή στην εκκλησία, αλλά και από το τραπέζι που ακολούθησε.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια προχώρησε στη συγκεκριμένη αλλαγή σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία. Με την κίνηση αυτή, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να τιμήσει τον σύζυγό της και έτσι οι διαδικτυακοί της φίλοι, όταν μπαίνουν στο προφίλ της θα τη βρίσκουν ως «Δανάη Μπάρκα Μπότση».
Δείτε φωτογραφία
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους. Λίγες ημέρες αργότερα, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από από τον γάμο της, στις οποίες φαίνεται το νυφικό της, στιγμιότυπα από την τελετή στην εκκλησία, αλλά και από το τραπέζι που ακολούθησε.
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