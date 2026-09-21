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Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη: Φέρνει τον Ηρακλή Πουαρό στην Αθήνα για να διαλευκάνει το «Έγκλημα στο Νείλο»
Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη: Φέρνει τον Ηρακλή Πουαρό στην Αθήνα για να διαλευκάνει το «Έγκλημα στο Νείλο»
Ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης και πότε θα γίνει η πρεμιέρα
Ο Ηρακλής Πουαρό, ο θρυλικός λογοτεχνικός ήρωας - ντετέκτιβ της Αγκάθα Κρίστι καταφθάνει στην Αθήνα, στις 4 Δεκεμβρίου, για τα εγκαίνια του Θεάτρου Άθενς Μπρόντγουαιη. Το «Έγκλημα στο Νείλο» της θρυλικής συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων θα παρουσιαστεί στη νέα εποχή του ιστορικού πρώην κινηματογράφου που μεταμορφώθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους και θεατρικούς χώρους της πόλης, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και ένα δυνατό θίασο στον οποίο συμπράττουν, μεταξύ άλλων οι Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ελισάβετ Μουτάφη, Μάξιμος Μουμούρης, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Μισιχρόνη, Ρένος Ρώτας, Μενέλαος Χαζαράκης, Βαγγέλης Δαούσης, Χριστίνα Δενδρινού, Ινώ Πικιώνη και ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα της στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024, η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξασφαλίζει τα δικαιώματα της παράστασης
Το «Έγκλημα στο Νείλο» είναι μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, κρυμμένα κίνητρα και σκοτεινά μυστικά, από την αξεπέραστη πένα της Αγκάθα Κρίστι. Γραμμένο το 1937 και τοποθετημένο στην Αίγυπτο, το «Έγκλημα στο Νείλο» ανήκει στον κύκλο των ιστοριών του Ηρακλή Πουαρό και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο πολυδιαβασμένα και πιο αναγνωρίσιμα έργα της «βασίλισσας του μυστηρίου». Πρόκειται για μια ιστορία έρωτα, ζήλιας και προδοσίας, γεννημένη μέσα από τη γοητεία που άσκησαν στην Αγκάθα Κρίστι τα ταξίδια της στην Αίγυπτο και ο ιδιότυπος, κοσμοπολίτικος κόσμος του Νείλου.
Σε μια πολυτελή κρουαζιέρα κάτω από τον καυτό αιγυπτιακό ήλιο, ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι του μέλιτος μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν ένας φόνος συνταράσσει την ηρεμία του πλοίου. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι και κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνει, ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να αποκρυπτογραφήσει βλέμματα, μισόλογα, αντιφάσεις και σιωπές, προκειμένου να ενώσει τα θραύσματα μιας υπόθεσης που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.
Η νέα σκηνική εκδοχή του Κεν Λούντβιχ δεν αντιμετωπίζει το έργο μόνο ως έναν κλασικό αστυνομικό γρίφο, αλλά ως ένα σύγχρονο θεατρικό θρίλερ με έντονο ρυθμό, χιούμορ, πάθος και σκοτεινό ανθρώπινο βάθος. Ο ίδιος ο Λούντβιχ, μάλιστα, έχει τονίσει ότι η θεατρική διασκευή ενός τέτοιου μυστηρίου οφείλει να κινείται ασταμάτητα προς τα εμπρός, κρατώντας διαρκώς ενεργό το ενδιαφέρον του θεατή. Η εκδοχή του Κεν Λούντβιχ τοποθετεί τον εμβληματικό Πουαρό στο κέντρο της σκηνικής δράσης και, μαζί του, τη χαρά της παρατήρησης, της λογικής, της ανατροπής και της τελικής αποκάλυψης. Εκεί όπου κάθε πρόσωπο είναι ύποπτο και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
Η μουσική της παράστασης, που θα αποδίδεται ζωντανά επί σκηνής, φέρει την υπογραφή του Μίνου Μάτσα, η μεγάλης κλίμακας, εντυπωσιακή, σκηνογραφική προσέγγιση είναι του Πάρι Μέξη, τα περίτεχνα κοστούμια εποχής της Ηλένιας Δουλαδίρη και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί του Περικλή Μαθιέλλη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
από 4 Δεκεμβρίου
Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα της στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024, η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξασφαλίζει τα δικαιώματα της παράστασης
Το «Έγκλημα στο Νείλο» είναι μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, κρυμμένα κίνητρα και σκοτεινά μυστικά, από την αξεπέραστη πένα της Αγκάθα Κρίστι. Γραμμένο το 1937 και τοποθετημένο στην Αίγυπτο, το «Έγκλημα στο Νείλο» ανήκει στον κύκλο των ιστοριών του Ηρακλή Πουαρό και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο πολυδιαβασμένα και πιο αναγνωρίσιμα έργα της «βασίλισσας του μυστηρίου». Πρόκειται για μια ιστορία έρωτα, ζήλιας και προδοσίας, γεννημένη μέσα από τη γοητεία που άσκησαν στην Αγκάθα Κρίστι τα ταξίδια της στην Αίγυπτο και ο ιδιότυπος, κοσμοπολίτικος κόσμος του Νείλου.
Σε μια πολυτελή κρουαζιέρα κάτω από τον καυτό αιγυπτιακό ήλιο, ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι του μέλιτος μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν ένας φόνος συνταράσσει την ηρεμία του πλοίου. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι και κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνει, ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να αποκρυπτογραφήσει βλέμματα, μισόλογα, αντιφάσεις και σιωπές, προκειμένου να ενώσει τα θραύσματα μιας υπόθεσης που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.
Η νέα σκηνική εκδοχή του Κεν Λούντβιχ δεν αντιμετωπίζει το έργο μόνο ως έναν κλασικό αστυνομικό γρίφο, αλλά ως ένα σύγχρονο θεατρικό θρίλερ με έντονο ρυθμό, χιούμορ, πάθος και σκοτεινό ανθρώπινο βάθος. Ο ίδιος ο Λούντβιχ, μάλιστα, έχει τονίσει ότι η θεατρική διασκευή ενός τέτοιου μυστηρίου οφείλει να κινείται ασταμάτητα προς τα εμπρός, κρατώντας διαρκώς ενεργό το ενδιαφέρον του θεατή. Η εκδοχή του Κεν Λούντβιχ τοποθετεί τον εμβληματικό Πουαρό στο κέντρο της σκηνικής δράσης και, μαζί του, τη χαρά της παρατήρησης, της λογικής, της ανατροπής και της τελικής αποκάλυψης. Εκεί όπου κάθε πρόσωπο είναι ύποπτο και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
Η μουσική της παράστασης, που θα αποδίδεται ζωντανά επί σκηνής, φέρει την υπογραφή του Μίνου Μάτσα, η μεγάλης κλίμακας, εντυπωσιακή, σκηνογραφική προσέγγιση είναι του Πάρι Μέξη, τα περίτεχνα κοστούμια εποχής της Ηλένιας Δουλαδίρη και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί του Περικλή Μαθιέλλη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
από 4 Δεκεμβρίου
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00
Κυριακή στις 18:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00
Κυριακή στις 18:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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