Δανάη Μπάρκα για τον σύζυγό της: Μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας, έγινε απλά το κλικ
Δανάη Μπάρκα για τον σύζυγό της: Μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας, έγινε απλά το κλικ
Η παρουσιάστρια και ηθοποιός παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση πριν από ενάμιση μήνα
Στη σχέση με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση και τα στοιχεία που την έκαναν να ξεχωρίσει σε εκείνον αναφέρθηκε η Δανάη Μπάρκα, τονίζοντας πως η χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι αυτή που καθορίζει τη σύνδεσή τους.
Η παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε την Παρασκευή 24 Ιουλίου ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και τη σχέση με τον σύζυγό της.
Ένας από τους ακόλουθούς της θέλησε να μάθει τι ήταν αυτό που ξεχώρισε σε εκείνον και αποφάσισε να παντρευτούν, γράφοντάς της: «Τι είδες σε εκείνον και είπες “θα το πάρω αυτό το αγόρι με παπά και με κουμπάρο”;».
Η Δανάη Μπάρκα απάντησε αναφερόμενη στα χαρακτηριστικά που εκτίμησε περισσότερο στον σύζυγό της, σημειώνοντας: «Την τρέλα του. Την αυθεντικότητά του. Το χιούμορ του. Την προσαρμοστικότητά του. Την καλή καρδιά του. Την αλλαγή του με τον καιρό. Τις πολλές πλευρές του. Τα μάτια του. Τη φροντίδα του. Και τόσα άλλα. Όμως με τους ανθρώπους μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με όλους. Αλλάζουμε και κουμπώνουμε διαφορετικά με όλους. Οπότε απλά έγινε το κλικ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε μια τελετή παρουσία στενών συγγενών και αγαπημένων φίλων.
Η παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε την Παρασκευή 24 Ιουλίου ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και τη σχέση με τον σύζυγό της.
Ένας από τους ακόλουθούς της θέλησε να μάθει τι ήταν αυτό που ξεχώρισε σε εκείνον και αποφάσισε να παντρευτούν, γράφοντάς της: «Τι είδες σε εκείνον και είπες “θα το πάρω αυτό το αγόρι με παπά και με κουμπάρο”;».
Η Δανάη Μπάρκα απάντησε αναφερόμενη στα χαρακτηριστικά που εκτίμησε περισσότερο στον σύζυγό της, σημειώνοντας: «Την τρέλα του. Την αυθεντικότητά του. Το χιούμορ του. Την προσαρμοστικότητά του. Την καλή καρδιά του. Την αλλαγή του με τον καιρό. Τις πολλές πλευρές του. Τα μάτια του. Τη φροντίδα του. Και τόσα άλλα. Όμως με τους ανθρώπους μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με όλους. Αλλάζουμε και κουμπώνουμε διαφορετικά με όλους. Οπότε απλά έγινε το κλικ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε μια τελετή παρουσία στενών συγγενών και αγαπημένων φίλων.
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