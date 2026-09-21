Τα 596 νέα πρόσωπα της ΕΛΑΣ: 59 Συντονιστικές Επιτροπές ανά την Ελλάδα, όλα τα ονόματα

Παράλληλα, ολοκληρώνεται το πλάνο δράσεων του κόμματος έως τα Χριστούγεννα, ενώ αναμένεται να πυκνώσουν και οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα