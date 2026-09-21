Τα 596 νέα πρόσωπα της ΕΛΑΣ: 59 Συντονιστικές Επιτροπές ανά την Ελλάδα, όλα τα ονόματα
Τα 596 νέα πρόσωπα της ΕΛΑΣ: 59 Συντονιστικές Επιτροπές ανά την Ελλάδα, όλα τα ονόματα
Παράλληλα, ολοκληρώνεται το πλάνο δράσεων του κόμματος έως τα Χριστούγεννα, ενώ αναμένεται να πυκνώσουν και οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα
Τριψήφιο αριθμό φρέσκων προσώπων από τον «πάγκο» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιστρατεύει η Αμαλίας, επιχειρώντας ένα «ολικό λίφτινγκ» στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος, μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της τριπλής επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα, στην 90η ΔΕΘ.
Όπως μετέδωσε το «ΘΕΜΑ», οι αλλαγές συνδέονται με την προσπάθεια της Αμαλίας να αναδείξει νέα στελέχη από μια μεγάλη -καθώς φαίνεται- δεξαμενή, έχοντας προηγουμένως εξάγει πολλαπλά συμπεράσματα κατά το πρώτο τρίμηνο ζωής του νέου κόμματος.
Κατόπιν αυτού, τα 596 νέα πρόσωπα θα δραστηριοποιηθούν σε 59 περιφέρειες της χώρας με στόχο την κοινωνική γείωση του νέου κόμματος. Για το λόγο αυτό, τα πρόσωπα αυτά δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών, αφού θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δικτύων σε τοπικό επίπεδο, ανά την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα με την νέα γενιά στελεχών, ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες και το πλάνο δράσεων της ΕΛ.Α.Σ με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, ενώ αναμένεται να πυκνώσουν και οι εμφανίσεις του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, στα πλαίσια ενός νέου κύκλου περιοδειών του.
Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της ΕΛ.Α.Σ που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας, όπως επισημαίνει η Αμαλίας.
Επιπλέον, για την ΕΛ.Α.Σ οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας του κόμματος, ενώ σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της Συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Αρικάς Χρήστος
Βαλαβανίδου Σμάρω
Γιαννακύρης Νίκος
Καλέση Ελίζα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Όπως μετέδωσε το «ΘΕΜΑ», οι αλλαγές συνδέονται με την προσπάθεια της Αμαλίας να αναδείξει νέα στελέχη από μια μεγάλη -καθώς φαίνεται- δεξαμενή, έχοντας προηγουμένως εξάγει πολλαπλά συμπεράσματα κατά το πρώτο τρίμηνο ζωής του νέου κόμματος.
Κατόπιν αυτού, τα 596 νέα πρόσωπα θα δραστηριοποιηθούν σε 59 περιφέρειες της χώρας με στόχο την κοινωνική γείωση του νέου κόμματος. Για το λόγο αυτό, τα πρόσωπα αυτά δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών, αφού θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δικτύων σε τοπικό επίπεδο, ανά την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα με την νέα γενιά στελεχών, ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες και το πλάνο δράσεων της ΕΛ.Α.Σ με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, ενώ αναμένεται να πυκνώσουν και οι εμφανίσεις του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, στα πλαίσια ενός νέου κύκλου περιοδειών του.
Οι 59 Συντονιστικές Επιτροπές της ΕΛ.Α.ΣΕιδικότερα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στην συγκρότηση των Συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της ΕΛ.Α.Σ που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας, όπως επισημαίνει η Αμαλίας.
Επιπλέον, για την ΕΛ.Α.Σ οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας του κόμματος, ενώ σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της Συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Οι συντονιστικές επιτροπές της ΕΛΑΣ ανά ΠεριφέρειαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Αρικάς Χρήστος
Βαλαβανίδου Σμάρω
Γιαννακύρης Νίκος
Καλέση Ελίζα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Κοκκόρη Μαργαρίτα
Μουτουσίδης Μάριος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Συρόπουλος Στυλιανός
Χασανίδης Πέτρος
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Καραμανίδης Ξενοφών (Άκης)
Κοζάκη Χαριτωμένη (Χαρά) – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Κοτζαμπάσης Παναγιώτης
Κουτουλιάνου Ευαγγελία
Χατζάτογλου Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Βογιατζή Ελένη
Γιαννοπουλάκης Μάκης
Ηλιάδης Μπάμπης
Κωταϊδης Ιωσήφ
Σαμιώτη Βίκυ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γιαννακίδου Χαρίκλεια
Γκαρμπούνης Χρήστος
Καραγιώργος Βασίλης
Μπόζογλου Ερκάν
ΜπουγιουκλούΧασάν
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Κόλα Ευαγγελία- Ιονέλα
Μαυρωνά Άννα Μαρία
Μουσταφά Μουσταφά του Μουμίν
Φερχάτ Μπιλγκέ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Αλέφαντου Κατερίνα
Αμανατίδου Παναγιώτα
Αναστασόπουλος Πέτρος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Δασκαλόπουλος Βασίλης
Διαμαντόπουλος Λουκάς
Ζαρογιάννη Αντιγόνη
Καδιανάκης Λάμπρος
Καραγιάννης Βασίλης
ΚόκλαςΜπάμπης
Παπαγγέλλου Εύα
Παπαδημητρίου Δημήτρης
ΡισιλίαΓκριγκόρι (Γρηγόρης)
Χαρωνίτης Στέλιος
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β1)
Αγαγιώτου Βάσω
Βελτανιώτης Γιώργος
Βογιατζόγλου Ιορδάνης
Γρίβας Στάθης
Δραμουντάνης Βασίλης
Καλαντζή Ράνια
Καρανικόλας Αποστόλης
Κοτζαπηγίκογλου Μαρία
Κουτρούλης Κυριάκος
Κρέτσης Κώστας
Μήτσουλα Ηλιάννα
Νταή Ειρήνη- Ακριβή- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Ξύγγη Χρυσούλα
Πεπαρίδης Δημήτρης
Ράτσης Σωκράτης
Σουλόπουλος Γιώργος
Σταύρου Μιχάλης
Σωτηράκου Ηλέκτρα
Τασσοπούλου Σοφία
Τσορβάς Νίκος
Χροναίος Κώστας
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β2)
Βίτσας Κώστας
Γραικού Βενετία
Ευαγγελίδης Δημήτρης
Ζάχαρης Μάκης
Καπράνας Ζήσης
Λαΐνάς Ανδρέας
Μπαριανός Παντελής
Μπέσης Δημήτρης
Μπούρας Παναγιώτης
Μυγδάλη Σοφία
Νικολόπουλος Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Παξινός Σπύρος
ΠαπαδόπουλοςΣτέφανος
Σαρτζετάκης Θοδωρής
Τελεμές Νίκος
Τσιάμης Γιώργος
Φίλιππα Βάσω
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β3)
Αυγερινός Γιάννης
Βασιλόπουλος Γιάννης
Βάσσιος Βασίλης
Γκούμας Πέτρος
Ζούμπος Στάθης
Ηλιάδης Νίκος
Καράγιωργας Κωνσταντίνος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Κουτετές Λευτέρης
Κρεμμύδας Άρης
Μαρκόπουλος Μανώλης
Μούστος Μάνος
Παπαϊωάννου Αχιλλέας
Σκανδάλου Ξάνθη
Σταύρου Δημήτρης
Τέγος Θέμης
Τσούμας Νίκος
Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
Αλεξίου Νικόλαος
Αυλωνίτης Νίκος
Βάΐλα Αγγελική
Βάκος Βασίλειος
Βαρκαρόλης Ιωάννης
Βατσίου Γεώργια
ΚαραλήΜαρία
Κυριακάκης Σταύρος
Λιοσάτου Εβίνα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Μαστροκόλιας Ιωάννης
Μικροπούλου Κυριακή
Μπουμπούλης Παρασκευάς
Νικολαράκη Ζαμπία
Ντέκα Ειρήνη
ΠρέκαςΙππόλυτος
Τσιτσιλλιάνου Ευγενία
Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντωνίου Θοδωρής
Βλάχος Μάρκος
Γκέκας Ευάγγελος
Γκλεζάκου - ΤσελεκίδουΤρανταφυλλιά
Διδυμιώτης Σώζος
Καζάκου Μαρία
Κεφαλάς Ιωάννης
Μπαλώνας Νίκος
Μπερδεμπέ Καίτη
Σταυρόπουλος Βασίλειος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Σώρας Ευάγγελος
Χατζηβασίλογλου Κοσμάς
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Αναγνωστόπουλος Πάνος
Γάκης Αντώνης
Γκιάλπης Παναγιώτης
Ζέβλα Ελένη
Θεοδουλίδης Πρόδρομος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Κοκκίνης Γαβριήλ
Ουρανός Εμμανουήλ
Πανταζής Παναγιώτης
Παπακωνσταντίνου Μαρία
ΣηφομιχελάκηςΓεώργιος
Στεργίου Σπύρος
Τόκας Γιώργος
ΤσέπαςΕυάγγελος
Τσόγκας Φώτιος
Χαραμπάρα Παναγιώτα
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Γκιόκας Βασίλης
Καλοκαιρινός Σάββας
Νίκας Σπύρος
Νικολόπουλος Νίκος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Χατζηπολυχρόνη Αναστασία
Βαρελτζή Ειρήνη – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Κακαρνιάς Χρήστος
Κουδούνας Θανάσης
Κουντουράς Χρήστος
Μαντζάρης Δημήτρης
Μαραγγός Χάρης
Μαρινάτος Ευστράτιος
Μαρμάρου Παναγιώτης
Μόσχος Πάρης
Πονηρός Παναγιώτης
Τσισμετζής Μιχάλης
Χαϊδεμένος Θεοκλής
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Γαγγλία Ειρήνη
ΓλάροςΝίκος
Δεμερτζή Πένυ – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Δήμου – Ρίγλη Αριάδνη
ΔουρήςΔημήτρης
Καρβελάς Δημήτρης
Ροκοπάνος Νίκος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Κλουβάκης Μιχάλης
Κοτσακάς Κωστής
Παντελόγλου Αντώνης
Σαραντινίδου Μαρία
Σταυρινούδης Σταύρος
Αντωνόπουλος Σπύρος
Βλάχου Θεοδώρα
Καραθανάσης Βασίλης
Καρακίτσος Βαγγέλης
ΜπάδαΔώρα
Μπεκιαράκης Θεόδωρος
Νταής Δημήτρης
Νταουσάνης Γιάννης
Παυλιδάκης Γιώργος
ΤριάντηΑγνή
Τσαπαρέλης Γρηγόρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
Αβράμης Δημήτρης
Βέμης Μανώλης
Γρηγόρης Ηλίας
Ιωαννίδης Γιώργος
Κακκαβάς Κώστας
Καπελές Μαρίνος
Κατσάνης Πολύβιος
Κομνηνός Δημήτρης
Κουτρουμπέλας Δημήτρης
Λάμπρου Γιάννης
Λοτσάρη Άντεια
Μαλαμής Κώστας
Νικολοπούλου Βασιλίνα
Παπανίκου Γωγώ
Παπαστάμκος Κωνσταντίνος – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Αποστολόπουλος Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Βασιλοπούλου Βικτωρία
ΒερμέςΓιώργος
Γαλανόπουλος Ανδρέας
Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
Δίπλας Χρήστος
ΚοτετέςΠαναγιώτης
Μπαλαχάμη Αδαμαντία
Παπουτσή Μένια
Πρίνος Αθανάσιος
ΡάπτηςΘάνος
Τσάκωνας Αναστάσιος
Φλέσσας Παναγιώτης
Καραμήτρος Θεόδωρος
Μπουμπούκας Γρηγόρης
Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος
Ρετζέπη Νικολέτα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Σάλλο Γιώργος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Μαρκόπουλος Λάζαρος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Μπαλταγιάννης Στέφανος
Μπαμπάκος Θάνος
Τσακάλη Αγγελική
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αμαραντίδης Στέλιος
Αραμπατζή Ευαγγελία
Βατάλης Άρης
Βέρρος Χρήστος
Θεοφάνους Νεράτζης (Τζούλης)
Θεοχάρη Στυλιανή
Κούτα Άννα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Λαζαριώτης Νικόλαος
Νεβεσκιώτης Ιωάννης
Σταμάκου Ερασμία
Τρέμμας Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Γκουλέτσα Ξένια
Καραπαναγιωτίδης Λευτέρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Ναλπαντίδης Στέφανος
Ράσσιος Χρήστος
Σέλτσα Ελευθερία
Σπασόπουλος Δημήτρης
Τραϊανού Πέτρος
Αγγελόπουλος Κώστας
Κοσμάς Χριστόφορος
Μπαλαδήμας Γιώργος
Μπούρα Έφη
Σιαπάτη Βίκυ- Συντονίστρια Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Βαλάκου Ευδοκία
Λαγός Παναγιώτης
Λιανός Ευάγγελος
Μυλωνά Ιφιγένεια
Ταταλιάς Στράτος- Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ευθυμίου Λεωνίδας
Καραμήτσος Φιλήμων
Μπέκας Βασίλης
Παντούλα Θάλεια- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Τριανταφύλλου Ηρακλής
Τσουμάνη Μαρία
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βάσιος Παναγιώτης
Γκίζας Βασίλης
Λαχανά Έρη
Νταλαούτης Χρήστος
Ντόλιας Παναγιώτης
Συρόκα Λούλα
Τσίγγου Κατερίνα (Νίνα)- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Φιλιπούσης Μαθιός
Αναστασοπούλου Δανάη
Κοντογιώργου Λίτσα
Λαδόπουλος Θεόδωρος
Μαντζιάλης Δημήτρης
Μπλουγουράς Ευάγγελος
Μπούρας Θανάσης
Οικονόμου Αθηνά
Παπανούσκας Μιχάλης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Τουραλιάς Φώτης
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αράπκουλε Δέσποινα
Αϋφαντή Ματούλα
Γκαμπέτας Γιάννης
Ζιώγα Ρίτα
Καραΐσκος Θανάσης
Κουρνούτης Θανάσης
Κωσταρόπουλος Γιώργος
Μπιζέλη Βάσω
Μπιρσιάνης Γεώργιος
Μπουρνόβα Νικολέτα
Παπαδημητρίου Χρήστος
Σερέτης Ηλίας
Σμυρλής Βασίλης
Τοπαλίδης Χρήστος
Ψαθάς Παύλος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Βαλής Γιώργος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Γιαννούλου Ελένη
Ζιώγας Γιώργος
ΚοντούΕυαγγελία
Παπαδημητρίου Μιλτιάδης
Παπαρούνας Χρήστος
Χρυσάφης Απόστολος
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δαλαμάγκας Δημήτρης
Θάνου Αλεξάνδρα
ΚλιάφαΕλένη
Κουκουτσέλος Ηλίας
Μπούτας Βασίλης
ΠαπαευθυμίουΛάμπρος
Σακελλαρίου Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Φουφίκος Βαγγέλης
Αγριδιώτης Βασίλης
Γολέμης Διονύσης
Λίβος Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Μουζάκης Αντρέας
Μουζάκης Κωνσταντίνος
Μπόλης Μάρκος
Στραβοπόδης Διονύσης
Βλαχόπουλος Σπύρος
Καββαδίας Θέμης
Κατσαρού Κατερίνα -Συντονίστρια Πλατφόρμας
Κυπριώτης Στέφανος
Μουμούρη Ιωάννα
Παπουτσή Θεοδώρα
ΑρσένηΑθηνά
Ζαπαντής Γιώργος
Πεβεράτου Μαρία
Τρόντης Γιώργος
Τσιγαρίδας Γιώργος
Βλάχος Παναγιώτης
Γληγόρης Χρήστος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
Μάλφας Μάξιμος
Πανταζής Κωνσταντίνος
Ροντογιάννης Αλέξανδρος
Στάμου Θεόδωρος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ακριτίδης Σταύρος
Γρηγορίου Βασίλης
Δαδούδης Παναγιώτης
Καψάλης Κώστας
Κουσαλίδης Χρόνης
Νικολάου Απόστολος
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Οπρογλίδης Θανάσης
ΠαπαευθυμίουΣταυρούλα
Παπανικολάου Τζίνα
ΠαύλουΓρηγόρης
Σεϊτάνης Νίκος
ΣιέχουΦωτεινή
Τζιβάνης Παναγιώτης
Χριστοδουλίδης Γιάννης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Κουρίδης Στυλιανός
Μαργαρίτη Χριστίνα
Μεϊχανετζίδης Δημήτρης
Παπαγεωργίου Δημήτρης
Πασίου Ευαγγελία
ΤούρταΜαρία
Τσιράς Στάθης – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΒρέσκαΣτυλιανή
Γεωργιάδης Γρηγόριος
Γκόγκας Κωνσταντίνος
Ιορδανίδης Γιάννης
Κακαφίκας Γεώργιος
Κιορπές Κωνσταντίνος
Κουφόπουλος Δημήτριος
Πέπελας Θεόδωρος
Δουλγερίδου Πελαγία
Ζώτος Κώστας
ΚουρκουδέληςΑνέστης
Πανταζής Βασίλης
ΠαπαδόπουλοςΓιάννης
Πετρίδης Γιάννης
Σπίγγος Χρήστος
Ζήνα Κατερίνα
Καραγιάννης Μιχαήλ
Κοροσίδου Κατερίνα
Μπουλουσάκης Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Πέλκα Ελένη
Σγορούδης Γιώργος
Σηφάκης Γιάννης
Συμεωνίδης Ηρακλής
Τσαρκνιάς Πέτρος
Τσισλιάνης Γεώργιος
Καλαϊτζή Ευαγγελία
Μαλλιαράς Θανάσης
Μιχώλος Δημήτρης
Ορνιθόπουλος Νίκος
Παπαδημητρίου Γιώργος
Τόπτσης Χρήστος
Χατζηιωαννίδης Κώστας – Συντονιστής Πλατφόρμας
Κούλικας Πέτρος
Λαζαρίδης Κορνήλιος – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΜαυρογενάκηςΝίκος
Μπακρατσάς Γιάννης
Σαββίδου Ιορδάνα
Τρούπη Μαρία
Ευθυμίου Κώστας
Καλλιμάνης Γιώργος
Καλογεράκη Άρτεμις
Καργιαφίνη Μιχαέλα
Πάνος Μάκης
Παρλιάρη Δάφνη
Πλιάκος Τριαντάφυλλος
Χατζηασημίδης Κώστας
Αρμουτάκης Κωνσταντίντος
Βαμβουκάκης Φίλιππος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Γκαραντσίνι Τζιαν Αντρέα
Δραγάζης Μανώλης
Καλομοίρη Κατερίνα
Καραδημητρίου Μιχάλης
Λάμα Ζωή
Λουπάκη Γιάννα
Μανουράς Μιχάλης
Μαχιμάρη Ευθυμία
Παπαντωνάκης Μάνος
Σκεπετεράκης Αντώνης
ΣπανούΜαρία
Σπηλιωτάκη Άννυ
Σταματάκης Αντώνης
Τζεδάκη Σοφία
Χριστάκης Αντώνης
Καζαμία Ειρήνη
Κοΐνας Νίκος
Κουνένου Γεωργία
Λαμπράκης Γιώργος
Σουσαμλής Μηνάς
Χαχλάκης Κωνσταντίνος
Αχλαδά Αποστολία
Θεοδωράκη Αθηνά
Κλάδος Δήμος
Μανουράς Βασίλειος
Μαρκάκης Μπάμπης
Μαυροτσουπάκης Μιχάλης
Μιχάλογλου Κλέαρχος
Μοτζάκης Δημήτρης
Ορφανουδάκης Στέλιος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Τσικνάκη Καλλιόπη
Βαριδάκη Κατερίνα
Κουράκης Γιάννης
Λιονάκης Μιχάλης- Συντονιστής Πλατφόρμας
Μουσουράκης Κώστας
Μπικάκης Μιχάλης
Παπαστάμος Βασίλης
Σγουράκης Σταμάτης
Σπερελάκης Ιάκωβος
Σχετάκης Αντώνης
Τζίκας Θανάσης
Βαγιαννάκης Βασίλης
Βενάρδος Γεράσιμος
Γιαννακοπούλου Γιώτα- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Γκιντιζές Αντώνης
Καραγιάννης Δημήτρης
Καστανίδης Θεοδόσης
Κοκκάλα Μαρία
Λαουδίκος Χρύσανθος
Μαυρωνάς Σπύρος
Ντέλιος Δημήτρης
Πρωίτση Ιφιγένεια
Σαρικάς Παναγιώτης
Σκανδαλιάρη Αγγελική
Σφυρίου Θωμάς
Τσαβαρής Γιάννης
Τσουκαλά Πηνελόπη
Φάρκωνας Νικηφόρος
Χατζημάρκου Πολυξένη
Χατζηστρατή Αγγελική
Ηλιού Γιώργος
Θεωνάς Βασίλης
Καϊδατζής Ερωτόκριτος
Λαγουρός Στέφανος
Μαρινάκης Στέλιος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Συκουτρή Ντίνα
Τούλης Δημήτρης
Αγγελόπουλος Μάριος
Βελιζιώτης Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Δεληγιάννης Κώστας
Ηλιάδης Τάσος
Καραμάνος Άρης
Καρίκης Μανώλης
Λυκοσκούφης Γιάννης
Μαχαίρας Ανδρέας
Μερμίγκης Παναγιώτης
Μητροσίλης Νίκος
Μπινιάρης Τάσος
Πεβερέτου Λία
Σκούρτη Παρασκευή
Σταματόπουλος Απόστολος
Γεωργαντάς Θεόδωρος
Γκουτζιούλης Στέφανος
Θεοδωρακόπουλος Βασίλης
Κάβουρας Τάσος
Καναβού Ιωάννα
ΛάτσηςΣωτήρης
Μακρής Ιωάννης
Μπερτζελέτος Δημήτρης
ΠαπαδόπουλοςΔιονύσης
Πλέσσιας Θεόδωρος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Ρέππα Ολυμπία
Σμυρνής Θεόδωρος
Στούγιου Δέσποινα
Χάρβαλος Πέτρος
Ψαρολόγος Γιώργος
Δημόπουλος Αθανάσιος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Δράκος Αναστάσιος
Κουντούρης Στέλιος
Λιόντος Αργύρης
Παπαναστασίου Δήμητρα
Παύλου Γιώργος
Ρογκάκης Παναγιώτης
Σιάτος Γιάννης
Σπυροπούλου Κωνσταντίνα
Τριπικέλης Κωσταντίνος
Φυταμπάνης Παναγιώτης
Κοκκόλη Αντωνία
ΚούροςΠαναγιώτης
Λαμπρινός Περικλής - Συντονιστής Πλατφόρμας
ΛιάροςΧάρης
Μένεγα Παναγιώτα
Πολυχρονίου Χρόνης
Ροϊνός Σωτήρης
Φραγκής Πανάγος
Βεργινάδη Μαρία
Γαλανόπουλος Αθανάσιος
Γαλιώτος Κώστας - Συντονιστής Πλατφόρμας
Γεωργιόπουλος Διονύσης
Καλύβα Παναγιώτα
Καρούντζου Νάντια
Κισκίρας Χρήστος
ΜιχαήλΜάριος
Ντεμερούκας Ασημάκης
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Σπυρόπουλος Στέλιος
Φαββατάς Δημήτρης
Φουρτούνης Φώτης
Χιουτέας Γιώργος
Χριστόπουλος Γιάννης
Γερωμαρδάκη Ελισάβετ
Γεωργίου Βαγγέλης
ΔούμαςΑχιλλέας
Ζάκκας Νίκος
Θάνος Παντελής – Συντονιστής Πλατφόρμας
Καρβούνης Σωτήρης
Μελισσαρωστέργιου Ευσταθία
Πελώνης Δημήτρης-Τάκης
ΠόκκαςΜάνθος
ΠούλοςΒαγγέλης
Σαϊνίδης Βασίλης
Χονδρός Τάσος
Γιαμά Μαρία
Ελευθεριάδης Γιάννης
Καρατζούδης Γιάννης
Κοντογιάννη Έφη
Κυρίλλου Βανέσσα
Μπάμης Κώστας
Μπασινάς Στέφανος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Τζαφέρος Παναγιώτης
Φουτούχος Παναγιώτης
Φραγκουλίδου Ευγενία
Χουχούμης Γιώργος
Κρίκος Σπύρος
ΣάλτοςΓιώργος
Σκαρπής Ιωάννης- Συντονιστής Πλατφόρμας
Τσιγαρίδα Θεοφανή
Τσιγαρίδας Βασίλης
Φλέγγας Δημήτρης
Γατής Αποστόλης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Γεωργακός Βαγγέλης
Γκανίδης Γιάννης
Γόνης Γιώργος
Κέφος Παναγιώτης
Κουμπάρου - Τσιτσιπή Βάσω
Κυριόπουλος Δημήτρης
Λυρίτσης Αθανάσιος
Μουστάκα Κατερίνα
Μπακαλέξης Θανάσης
Παπαδήμας Νίκος
ΠαπαθανασίουΑιμιλία
Σύρος Στάθης
Τετριμίδας Νάσος
Καριαμπάς Γιώργος
Μάμαλης Γιάννης
Μπρεσιάκας Αριστείδης
ΠαναγόπουλοςΓιάννης
ΠαπαγεωργίουΠαναγιώτης-Τάκης
Στραντζούρης Νίκος
Τσαμαντάνης Χρήστος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Τσιπούρας Δημήτρης
Μουτουσίδης Μάριος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Συρόπουλος Στυλιανός
Χασανίδης Πέτρος
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Καραμανίδης Ξενοφών (Άκης)
Κοζάκη Χαριτωμένη (Χαρά) – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Κοτζαμπάσης Παναγιώτης
Κουτουλιάνου Ευαγγελία
Χατζάτογλου Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Βογιατζή Ελένη
Γιαννοπουλάκης Μάκης
Ηλιάδης Μπάμπης
Κωταϊδης Ιωσήφ
Σαμιώτη Βίκυ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γιαννακίδου Χαρίκλεια
Γκαρμπούνης Χρήστος
Καραγιώργος Βασίλης
Μπόζογλου Ερκάν
ΜπουγιουκλούΧασάν
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Κόλα Ευαγγελία- Ιονέλα
Μαυρωνά Άννα Μαρία
Μουσταφά Μουσταφά του Μουμίν
Φερχάτ Μπιλγκέ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Αλέφαντου Κατερίνα
Αμανατίδου Παναγιώτα
Αναστασόπουλος Πέτρος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Δασκαλόπουλος Βασίλης
Διαμαντόπουλος Λουκάς
Ζαρογιάννη Αντιγόνη
Καδιανάκης Λάμπρος
Καραγιάννης Βασίλης
ΚόκλαςΜπάμπης
Παπαγγέλλου Εύα
Παπαδημητρίου Δημήτρης
ΡισιλίαΓκριγκόρι (Γρηγόρης)
Χαρωνίτης Στέλιος
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β1)
Αγαγιώτου Βάσω
Βελτανιώτης Γιώργος
Βογιατζόγλου Ιορδάνης
Γρίβας Στάθης
Δραμουντάνης Βασίλης
Καλαντζή Ράνια
Καρανικόλας Αποστόλης
Κοτζαπηγίκογλου Μαρία
Κουτρούλης Κυριάκος
Κρέτσης Κώστας
Μήτσουλα Ηλιάννα
Νταή Ειρήνη- Ακριβή- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Ξύγγη Χρυσούλα
Πεπαρίδης Δημήτρης
Ράτσης Σωκράτης
Σουλόπουλος Γιώργος
Σταύρου Μιχάλης
Σωτηράκου Ηλέκτρα
Τασσοπούλου Σοφία
Τσορβάς Νίκος
Χροναίος Κώστας
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β2)
Βίτσας Κώστας
Γραικού Βενετία
Ευαγγελίδης Δημήτρης
Ζάχαρης Μάκης
Καπράνας Ζήσης
Λαΐνάς Ανδρέας
Μπαριανός Παντελής
Μπέσης Δημήτρης
Μπούρας Παναγιώτης
Μυγδάλη Σοφία
Νικολόπουλος Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Παξινός Σπύρος
ΠαπαδόπουλοςΣτέφανος
Σαρτζετάκης Θοδωρής
Τελεμές Νίκος
Τσιάμης Γιώργος
Φίλιππα Βάσω
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β3)
Αυγερινός Γιάννης
Βασιλόπουλος Γιάννης
Βάσσιος Βασίλης
Γκούμας Πέτρος
Ζούμπος Στάθης
Ηλιάδης Νίκος
Καράγιωργας Κωνσταντίνος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Κουτετές Λευτέρης
Κρεμμύδας Άρης
Μαρκόπουλος Μανώλης
Μούστος Μάνος
Παπαϊωάννου Αχιλλέας
Σκανδάλου Ξάνθη
Σταύρου Δημήτρης
Τέγος Θέμης
Τσούμας Νίκος
Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
Αλεξίου Νικόλαος
Αυλωνίτης Νίκος
Βάΐλα Αγγελική
Βάκος Βασίλειος
Βαρκαρόλης Ιωάννης
Βατσίου Γεώργια
ΚαραλήΜαρία
Κυριακάκης Σταύρος
Λιοσάτου Εβίνα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Μαστροκόλιας Ιωάννης
Μικροπούλου Κυριακή
Μπουμπούλης Παρασκευάς
Νικολαράκη Ζαμπία
Ντέκα Ειρήνη
ΠρέκαςΙππόλυτος
Τσιτσιλλιάνου Ευγενία
Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντωνίου Θοδωρής
Βλάχος Μάρκος
Γκέκας Ευάγγελος
Γκλεζάκου - ΤσελεκίδουΤρανταφυλλιά
Διδυμιώτης Σώζος
Καζάκου Μαρία
Κεφαλάς Ιωάννης
Μπαλώνας Νίκος
Μπερδεμπέ Καίτη
Σταυρόπουλος Βασίλειος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Σώρας Ευάγγελος
Χατζηβασίλογλου Κοσμάς
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Αναγνωστόπουλος Πάνος
Γάκης Αντώνης
Γκιάλπης Παναγιώτης
Ζέβλα Ελένη
Θεοδουλίδης Πρόδρομος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Κοκκίνης Γαβριήλ
Ουρανός Εμμανουήλ
Πανταζής Παναγιώτης
Παπακωνσταντίνου Μαρία
ΣηφομιχελάκηςΓεώργιος
Στεργίου Σπύρος
Τόκας Γιώργος
ΤσέπαςΕυάγγελος
Τσόγκας Φώτιος
Χαραμπάρα Παναγιώτα
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Γκιόκας Βασίλης
Καλοκαιρινός Σάββας
Νίκας Σπύρος
Νικολόπουλος Νίκος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Χατζηπολυχρόνη Αναστασία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Βαρελτζή Ειρήνη – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Κακαρνιάς Χρήστος
Κουδούνας Θανάσης
Κουντουράς Χρήστος
Μαντζάρης Δημήτρης
Μαραγγός Χάρης
Μαρινάτος Ευστράτιος
Μαρμάρου Παναγιώτης
Μόσχος Πάρης
Πονηρός Παναγιώτης
Τσισμετζής Μιχάλης
Χαϊδεμένος Θεοκλής
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Γαγγλία Ειρήνη
ΓλάροςΝίκος
Δεμερτζή Πένυ – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Δήμου – Ρίγλη Αριάδνη
ΔουρήςΔημήτρης
Καρβελάς Δημήτρης
Ροκοπάνος Νίκος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Κλουβάκης Μιχάλης
Κοτσακάς Κωστής
Παντελόγλου Αντώνης
Σαραντινίδου Μαρία
Σταυρινούδης Σταύρος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αντωνόπουλος Σπύρος
Βλάχου Θεοδώρα
Καραθανάσης Βασίλης
Καρακίτσος Βαγγέλης
ΜπάδαΔώρα
Μπεκιαράκης Θεόδωρος
Νταής Δημήτρης
Νταουσάνης Γιάννης
Παυλιδάκης Γιώργος
ΤριάντηΑγνή
Τσαπαρέλης Γρηγόρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
Αβράμης Δημήτρης
Βέμης Μανώλης
Γρηγόρης Ηλίας
Ιωαννίδης Γιώργος
Κακκαβάς Κώστας
Καπελές Μαρίνος
Κατσάνης Πολύβιος
Κομνηνός Δημήτρης
Κουτρουμπέλας Δημήτρης
Λάμπρου Γιάννης
Λοτσάρη Άντεια
Μαλαμής Κώστας
Νικολοπούλου Βασιλίνα
Παπανίκου Γωγώ
Παπαστάμκος Κωνσταντίνος – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Αποστολόπουλος Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Βασιλοπούλου Βικτωρία
ΒερμέςΓιώργος
Γαλανόπουλος Ανδρέας
Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
Δίπλας Χρήστος
ΚοτετέςΠαναγιώτης
Μπαλαχάμη Αδαμαντία
Παπουτσή Μένια
Πρίνος Αθανάσιος
ΡάπτηςΘάνος
Τσάκωνας Αναστάσιος
Φλέσσας Παναγιώτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Καραμήτρος Θεόδωρος
Μπουμπούκας Γρηγόρης
Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος
Ρετζέπη Νικολέτα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Σάλλο Γιώργος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Μαρκόπουλος Λάζαρος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Μπαλταγιάννης Στέφανος
Μπαμπάκος Θάνος
Τσακάλη Αγγελική
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αμαραντίδης Στέλιος
Αραμπατζή Ευαγγελία
Βατάλης Άρης
Βέρρος Χρήστος
Θεοφάνους Νεράτζης (Τζούλης)
Θεοχάρη Στυλιανή
Κούτα Άννα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
Λαζαριώτης Νικόλαος
Νεβεσκιώτης Ιωάννης
Σταμάκου Ερασμία
Τρέμμας Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Γκουλέτσα Ξένια
Καραπαναγιωτίδης Λευτέρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Ναλπαντίδης Στέφανος
Ράσσιος Χρήστος
Σέλτσα Ελευθερία
Σπασόπουλος Δημήτρης
Τραϊανού Πέτρος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Αγγελόπουλος Κώστας
Κοσμάς Χριστόφορος
Μπαλαδήμας Γιώργος
Μπούρα Έφη
Σιαπάτη Βίκυ- Συντονίστρια Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Βαλάκου Ευδοκία
Λαγός Παναγιώτης
Λιανός Ευάγγελος
Μυλωνά Ιφιγένεια
Ταταλιάς Στράτος- Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ευθυμίου Λεωνίδας
Καραμήτσος Φιλήμων
Μπέκας Βασίλης
Παντούλα Θάλεια- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Τριανταφύλλου Ηρακλής
Τσουμάνη Μαρία
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βάσιος Παναγιώτης
Γκίζας Βασίλης
Λαχανά Έρη
Νταλαούτης Χρήστος
Ντόλιας Παναγιώτης
Συρόκα Λούλα
Τσίγγου Κατερίνα (Νίνα)- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Φιλιπούσης Μαθιός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αναστασοπούλου Δανάη
Κοντογιώργου Λίτσα
Λαδόπουλος Θεόδωρος
Μαντζιάλης Δημήτρης
Μπλουγουράς Ευάγγελος
Μπούρας Θανάσης
Οικονόμου Αθηνά
Παπανούσκας Μιχάλης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Τουραλιάς Φώτης
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αράπκουλε Δέσποινα
Αϋφαντή Ματούλα
Γκαμπέτας Γιάννης
Ζιώγα Ρίτα
Καραΐσκος Θανάσης
Κουρνούτης Θανάσης
Κωσταρόπουλος Γιώργος
Μπιζέλη Βάσω
Μπιρσιάνης Γεώργιος
Μπουρνόβα Νικολέτα
Παπαδημητρίου Χρήστος
Σερέτης Ηλίας
Σμυρλής Βασίλης
Τοπαλίδης Χρήστος
Ψαθάς Παύλος – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΒαλασσάς Λαυρέντης
Βαλής Γιώργος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Γιαννούλου Ελένη
Ζιώγας Γιώργος
ΚοντούΕυαγγελία
Παπαδημητρίου Μιλτιάδης
Παπαρούνας Χρήστος
Χρυσάφης Απόστολος
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δαλαμάγκας Δημήτρης
Θάνου Αλεξάνδρα
ΚλιάφαΕλένη
Κουκουτσέλος Ηλίας
Μπούτας Βασίλης
ΠαπαευθυμίουΛάμπρος
Σακελλαρίου Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Φουφίκος Βαγγέλης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αγριδιώτης Βασίλης
Γολέμης Διονύσης
Λίβος Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Μουζάκης Αντρέας
Μουζάκης Κωνσταντίνος
Μπόλης Μάρκος
Στραβοπόδης Διονύσης
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΑλεξάκη Μυρτώ
Βλαχόπουλος Σπύρος
Καββαδίας Θέμης
Κατσαρού Κατερίνα -Συντονίστρια Πλατφόρμας
Κυπριώτης Στέφανος
Μουμούρη Ιωάννα
Παπουτσή Θεοδώρα
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑλεξανδράτου Άννα – Συντονίστρια Πλατφόρμας
ΑρσένηΑθηνά
Ζαπαντής Γιώργος
Πεβεράτου Μαρία
Τρόντης Γιώργος
Τσιγαρίδας Γιώργος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΑρματά Ιωάννα
Βλάχος Παναγιώτης
Γληγόρης Χρήστος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
Μάλφας Μάξιμος
Πανταζής Κωνσταντίνος
Ροντογιάννης Αλέξανδρος
Στάμου Θεόδωρος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑκριτίδης Δημήτρης
Ακριτίδης Σταύρος
Γρηγορίου Βασίλης
Δαδούδης Παναγιώτης
Καψάλης Κώστας
Κουσαλίδης Χρόνης
Νικολάου Απόστολος
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Οπρογλίδης Θανάσης
ΠαπαευθυμίουΣταυρούλα
Παπανικολάου Τζίνα
ΠαύλουΓρηγόρης
Σεϊτάνης Νίκος
ΣιέχουΦωτεινή
Τζιβάνης Παναγιώτης
Χριστοδουλίδης Γιάννης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚατσαβουνίδου Βασιλεία
Κουρίδης Στυλιανός
Μαργαρίτη Χριστίνα
Μεϊχανετζίδης Δημήτρης
Παπαγεωργίου Δημήτρης
Πασίου Ευαγγελία
ΤούρταΜαρία
Τσιράς Στάθης – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΑντωνίου Χρήστος
ΒρέσκαΣτυλιανή
Γεωργιάδης Γρηγόριος
Γκόγκας Κωνσταντίνος
Ιορδανίδης Γιάννης
Κακαφίκας Γεώργιος
Κιορπές Κωνσταντίνος
Κουφόπουλος Δημήτριος
Πέπελας Θεόδωρος
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΒασιλειάδου Ηλιάνα
Δουλγερίδου Πελαγία
Ζώτος Κώστας
ΚουρκουδέληςΑνέστης
Πανταζής Βασίλης
ΠαπαδόπουλοςΓιάννης
Πετρίδης Γιάννης
Σπίγγος Χρήστος
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΑρκουμάνη Ειρήνη
Ζήνα Κατερίνα
Καραγιάννης Μιχαήλ
Κοροσίδου Κατερίνα
Μπουλουσάκης Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Πέλκα Ελένη
Σγορούδης Γιώργος
Σηφάκης Γιάννης
Συμεωνίδης Ηρακλής
Τσαρκνιάς Πέτρος
Τσισλιάνης Γεώργιος
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣΘεοχαρόπουλος Ευάγγελος
Καλαϊτζή Ευαγγελία
Μαλλιαράς Θανάσης
Μιχώλος Δημήτρης
Ορνιθόπουλος Νίκος
Παπαδημητρίου Γιώργος
Τόπτσης Χρήστος
Χατζηιωαννίδης Κώστας – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΓίμα Κυράτσω
Κούλικας Πέτρος
Λαζαρίδης Κορνήλιος – Συντονιστής Πλατφόρμας
ΜαυρογενάκηςΝίκος
Μπακρατσάς Γιάννης
Σαββίδου Ιορδάνα
Τρούπη Μαρία
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΓκαβέζος Κυριάκος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Ευθυμίου Κώστας
Καλλιμάνης Γιώργος
Καλογεράκη Άρτεμις
Καργιαφίνη Μιχαέλα
Πάνος Μάκης
Παρλιάρη Δάφνη
Πλιάκος Τριαντάφυλλος
Χατζηασημίδης Κώστας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρμουτάκης Κωνσταντίντος
Βαμβουκάκης Φίλιππος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Γκαραντσίνι Τζιαν Αντρέα
Δραγάζης Μανώλης
Καλομοίρη Κατερίνα
Καραδημητρίου Μιχάλης
Λάμα Ζωή
Λουπάκη Γιάννα
Μανουράς Μιχάλης
Μαχιμάρη Ευθυμία
Παπαντωνάκης Μάνος
Σκεπετεράκης Αντώνης
ΣπανούΜαρία
Σπηλιωτάκη Άννυ
Σταματάκης Αντώνης
Τζεδάκη Σοφία
Χριστάκης Αντώνης
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥΖαχαριάδης Μανώλης- Συντονιστής Πλατφόρμας
Καζαμία Ειρήνη
Κοΐνας Νίκος
Κουνένου Γεωργία
Λαμπράκης Γιώργος
Σουσαμλής Μηνάς
Χαχλάκης Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣΑγριμάκης Νικόλαος
Αχλαδά Αποστολία
Θεοδωράκη Αθηνά
Κλάδος Δήμος
Μανουράς Βασίλειος
Μαρκάκης Μπάμπης
Μαυροτσουπάκης Μιχάλης
Μιχάλογλου Κλέαρχος
Μοτζάκης Δημήτρης
Ορφανουδάκης Στέλιος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Τσικνάκη Καλλιόπη
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΑνεζάκης Γιώργος
Βαριδάκη Κατερίνα
Κουράκης Γιάννης
Λιονάκης Μιχάλης- Συντονιστής Πλατφόρμας
Μουσουράκης Κώστας
Μπικάκης Μιχάλης
Παπαστάμος Βασίλης
Σγουράκης Σταμάτης
Σπερελάκης Ιάκωβος
Σχετάκης Αντώνης
Τζίκας Θανάσης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Βαγιαννάκης Βασίλης
Βενάρδος Γεράσιμος
Γιαννακοπούλου Γιώτα- Συντονίστρια Πλατφόρμας
Γκιντιζές Αντώνης
Καραγιάννης Δημήτρης
Καστανίδης Θεοδόσης
Κοκκάλα Μαρία
Λαουδίκος Χρύσανθος
Μαυρωνάς Σπύρος
Ντέλιος Δημήτρης
Πρωίτση Ιφιγένεια
Σαρικάς Παναγιώτης
Σκανδαλιάρη Αγγελική
Σφυρίου Θωμάς
Τσαβαρής Γιάννης
Τσουκαλά Πηνελόπη
Φάρκωνας Νικηφόρος
Χατζημάρκου Πολυξένη
Χατζηστρατή Αγγελική
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΓρηγοράσκου Φίλια
Ηλιού Γιώργος
Θεωνάς Βασίλης
Καϊδατζής Ερωτόκριτος
Λαγουρός Στέφανος
Μαρινάκης Στέλιος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Συκουτρή Ντίνα
Τούλης Δημήτρης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Αγγελόπουλος Μάριος
Βελιζιώτης Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Δεληγιάννης Κώστας
Ηλιάδης Τάσος
Καραμάνος Άρης
Καρίκης Μανώλης
Λυκοσκούφης Γιάννης
Μαχαίρας Ανδρέας
Μερμίγκης Παναγιώτης
Μητροσίλης Νίκος
Μπινιάρης Τάσος
Πεβερέτου Λία
Σκούρτη Παρασκευή
Σταματόπουλος Απόστολος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΒούλγαρης Κώστας
Γεωργαντάς Θεόδωρος
Γκουτζιούλης Στέφανος
Θεοδωρακόπουλος Βασίλης
Κάβουρας Τάσος
Καναβού Ιωάννα
ΛάτσηςΣωτήρης
Μακρής Ιωάννης
Μπερτζελέτος Δημήτρης
ΠαπαδόπουλοςΔιονύσης
Πλέσσιας Θεόδωρος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Ρέππα Ολυμπία
Σμυρνής Θεόδωρος
Στούγιου Δέσποινα
Χάρβαλος Πέτρος
Ψαρολόγος Γιώργος
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔήμας Σπύρος
Δημόπουλος Αθανάσιος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Δράκος Αναστάσιος
Κουντούρης Στέλιος
Λιόντος Αργύρης
Παπαναστασίου Δήμητρα
Παύλου Γιώργος
Ρογκάκης Παναγιώτης
Σιάτος Γιάννης
Σπυροπούλου Κωνσταντίνα
Τριπικέλης Κωσταντίνος
Φυταμπάνης Παναγιώτης
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣΔουμάνη Σοφία
Κοκκόλη Αντωνία
ΚούροςΠαναγιώτης
Λαμπρινός Περικλής - Συντονιστής Πλατφόρμας
ΛιάροςΧάρης
Μένεγα Παναγιώτα
Πολυχρονίου Χρόνης
Ροϊνός Σωτήρης
Φραγκής Πανάγος
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑμανατίδης Βασίλης
Βεργινάδη Μαρία
Γαλανόπουλος Αθανάσιος
Γαλιώτος Κώστας - Συντονιστής Πλατφόρμας
Γεωργιόπουλος Διονύσης
Καλύβα Παναγιώτα
Καρούντζου Νάντια
Κισκίρας Χρήστος
ΜιχαήλΜάριος
Ντεμερούκας Ασημάκης
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Σπυρόπουλος Στέλιος
Φαββατάς Δημήτρης
Φουρτούνης Φώτης
Χιουτέας Γιώργος
Χριστόπουλος Γιάννης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Γερωμαρδάκη Ελισάβετ
Γεωργίου Βαγγέλης
ΔούμαςΑχιλλέας
Ζάκκας Νίκος
Θάνος Παντελής – Συντονιστής Πλατφόρμας
Καρβούνης Σωτήρης
Μελισσαρωστέργιου Ευσταθία
Πελώνης Δημήτρης-Τάκης
ΠόκκαςΜάνθος
ΠούλοςΒαγγέλης
Σαϊνίδης Βασίλης
Χονδρός Τάσος
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑλεξίουΓιάννης
Γιαμά Μαρία
Ελευθεριάδης Γιάννης
Καρατζούδης Γιάννης
Κοντογιάννη Έφη
Κυρίλλου Βανέσσα
Μπάμης Κώστας
Μπασινάς Στέφανος- Συντονιστής Πλατφόρμας
Τζαφέρος Παναγιώτης
Φουτούχος Παναγιώτης
Φραγκουλίδου Ευγενία
Χουχούμης Γιώργος
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΓιαννιώτης Βαγγέλης
Κρίκος Σπύρος
ΣάλτοςΓιώργος
Σκαρπής Ιωάννης- Συντονιστής Πλατφόρμας
Τσιγαρίδα Θεοφανή
Τσιγαρίδας Βασίλης
Φλέγγας Δημήτρης
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑνεστάκος Νίκος
Γατής Αποστόλης – Συντονιστής Πλατφόρμας
Γεωργακός Βαγγέλης
Γκανίδης Γιάννης
Γόνης Γιώργος
Κέφος Παναγιώτης
Κουμπάρου - Τσιτσιπή Βάσω
Κυριόπουλος Δημήτρης
Λυρίτσης Αθανάσιος
Μουστάκα Κατερίνα
Μπακαλέξης Θανάσης
Παπαδήμας Νίκος
ΠαπαθανασίουΑιμιλία
Σύρος Στάθης
Τετριμίδας Νάσος
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣΙωάννου Αντώνης
Καριαμπάς Γιώργος
Μάμαλης Γιάννης
Μπρεσιάκας Αριστείδης
ΠαναγόπουλοςΓιάννης
ΠαπαγεωργίουΠαναγιώτης-Τάκης
Στραντζούρης Νίκος
Τσαμαντάνης Χρήστος – Συντονιστής Πλατφόρμας
Τσιπούρας Δημήτρης
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