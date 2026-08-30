Το ρομαντικό δείπνο της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα στη Μάνη: Είσαι ο παράδεισός μου
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Δανάη Μπάρκα Σύζυγος Δείπνο

Το ρομαντικό δείπνο της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα στη Μάνη: Είσαι ο παράδεισός μου

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την έξοδό τους

Το ρομαντικό δείπνο της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα στη Μάνη: Είσαι ο παράδεισός μου
Ιωάννα Μαρίνου
36 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα απόλαυσε η Δανάη Μπάρκα με τον σύζυγό της κατά την παραμονή τους στη Μάνη, με την παρουσιάστρια και ηθοποιό να δηλώνει πως ο τόπος αυτός, όπως και ο Φάνης Μπότσης, αποτελούν τον παράδεισό της.

Η Δανάη Μπάρκα, το Σάββατο 29 Αυγούστου, μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την έξοδό τους, με την ίδια να ποζάρει αρχικά μόνη της στον φακό, μπροστά σε έναν πέτρινο τοίχο, φορώντας ένα εμπριμέ φόρεμα στο οποίο κυριαρχεί το πράσινο χρώμα.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο φωτογραφήθηκε δίπλα στον σύζυγό της χαμογελώντας, ενώ σε άλλο έδειξε τα χέρια τους ενωμένα ενώ περπατούσαν. Τέλος, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε μία φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα που αντίκρισαν, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Η Μάνη είναι ο παράδεισός μου. Κι εσύ επίσης».

Δείτε τις φωτογραφίες


Το ρομαντικό δείπνο της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα στη Μάνη: Είσαι ο παράδεισός μου
Το ρομαντικό δείπνο της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα στη Μάνη: Είσαι ο παράδεισός μου
Το ρομαντικό δείπνο της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα στη Μάνη: Είσαι ο παράδεισός μου
Ιωάννα Μαρίνου
36 ΣΧΟΛΙΑ

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