Euroxx για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 55 ευρώ την τιμή στόχο – Βλέπει EBITDA 900 εκατ. έως το 2029

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 161 εκατ. ευρώ το 2026, να αυξηθούν στα 191 εκατ. ευρώ το 2027 και να επιταχυνθούν στα 271 εκατ. ευρώ το 2028 - Για το 2029 η εκτίμηση ανέρχεται στα 293 εκατ. ευρώ και για το 2030 στα 314 εκατ. ευρώ