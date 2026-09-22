Euroxx για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 55 ευρώ την τιμή στόχο – Βλέπει EBITDA 900 εκατ. έως το 2029
Euroxx για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 55 ευρώ την τιμή στόχο – Βλέπει EBITDA 900 εκατ. έως το 2029
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 161 εκατ. ευρώ το 2026, να αυξηθούν στα 191 εκατ. ευρώ το 2027 και να επιταχυνθούν στα 271 εκατ. ευρώ το 2028 - Για το 2029 η εκτίμηση ανέρχεται στα 293 εκατ. ευρώ και για το 2030 στα 314 εκατ. ευρώ
Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 55 ευρώ ανά μετοχή, από 54 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Euroxx Securities, διατηρώντας τη σύσταση Overweight και επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές του ομίλου παραμένουν ισχυρές, με βασικούς καταλύτες τις παραχωρήσεις, την ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και τη δυνατότητα συμμετοχής σε νέα έργα υποδομών.
Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά κατά περίπου 5% τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου, μετά την ενσωμάτωση στο μοντέλο της της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τgek tων ισχυρών επιδόσεων του δεύτερου τριμήνου του 2026. Η μετοχή έκλεισε στα 42,8 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ομίλου διαμορφώνεται περίπου στα 5,1 δισ. ευρώ.
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Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά κατά περίπου 5% τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου, μετά την ενσωμάτωση στο μοντέλο της της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τgek tων ισχυρών επιδόσεων του δεύτερου τριμήνου του 2026. Η μετοχή έκλεισε στα 42,8 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ομίλου διαμορφώνεται περίπου στα 5,1 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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