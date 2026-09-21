Αμάλ Κλούνεϊ: Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες
Αμάλ Κλούνεϊ: Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες
Η 48χρονη δικηγόρος και σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο λίγο πριν αποχωρήσει από τη χώρα
Την αγάπη της για την Ελλάδα και για τους Έλληνες εξέφρασε η Αμάλ Κλούνεϊ σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αποχωρήσει από τη χώρα.
Η 48χρονη δικηγόρος και σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO και πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τη συνάντησε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, με την Αμάλ Κλούνεϊ να λέει: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες», χωρίς να απαντά σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση των δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της. Όταν αναφέρθηκε ο σύζυγός της και ρωτήθηκε για την απουσία του από το πλευρό της, εκείνη απλώς χαμογέλασε.
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Η επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ μαζί με τη μητέρα της στον Ναό του Ολυμπίου Διός
Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η δικηγόρος βρέθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, συνοδευόμενη από τη μητέρα της Μπάρια Αλαμουντίν.
Και οι δύο γυναίκες έκαναν μία πολύ κομψή εμφάνιση, με την Αμάλ Κλούνεϊ να έχει επιλέξει ένα total white κοστούμι για την εμφάνισή της, ενώ η μητέρα της φορούσε ένα ασπρόμαυρο σύνολο με πουά μοτίβο και φτερά στο τελείωμα της μπλούζας.
Η 48χρονη δικηγόρος και σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO και πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τη συνάντησε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, με την Αμάλ Κλούνεϊ να λέει: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες», χωρίς να απαντά σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση των δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της. Όταν αναφέρθηκε ο σύζυγός της και ρωτήθηκε για την απουσία του από το πλευρό της, εκείνη απλώς χαμογέλασε.
Δείτε το βίντεο
Η επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ μαζί με τη μητέρα της στον Ναό του Ολυμπίου Διός
Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η δικηγόρος βρέθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, συνοδευόμενη από τη μητέρα της Μπάρια Αλαμουντίν.
Και οι δύο γυναίκες έκαναν μία πολύ κομψή εμφάνιση, με την Αμάλ Κλούνεϊ να έχει επιλέξει ένα total white κοστούμι για την εμφάνισή της, ενώ η μητέρα της φορούσε ένα ασπρόμαυρο σύνολο με πουά μοτίβο και φτερά στο τελείωμα της μπλούζας.
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