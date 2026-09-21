Αμάλ Κλούνεϊ: Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες

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Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η δικηγόρος βρέθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, συνοδευόμενη από τη μητέρα της Μπάρια Αλαμουντίν.Και οι δύο γυναίκες έκαναν μία πολύ κομψή εμφάνιση, με την Αμάλ Κλούνεϊ να έχει επιλέξει ένα total white κοστούμι για την εμφάνισή της, ενώ η μητέρα της φορούσε ένα ασπρόμαυρο σύνολο με πουά μοτίβο και φτερά στο τελείωμα της μπλούζας.