Κόνι Μεταξά: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σαντορίνη και οι πόζες με μαγιό
Κόνι Μεταξά: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σαντορίνη και οι πόζες με μαγιό
Η τραγουδίστρια έδειξε στιγμές από την καλοκαιρινή της απόδραση
Φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σαντορίνη μοιράστηκε η Κόνι Μεταξά με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου εικόνες και βίντεο από την απόδρασή της στο νησί των Κυκλάδων, εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της για τις στιγμές που έζησε εκεί. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Σαντορίνη, Σαντορίνη, Σαντορίνη μου αι λοβ γιου».
Σε ορισμένα στιγμιότυπα, η Κόνι Μεταξά πόζαρε με το μαγιό της ενώ φορούσε παρεό, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίστηκε ξαπλωμένη με ένα πολύχρωμο μπικίνι.
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου εικόνες και βίντεο από την απόδρασή της στο νησί των Κυκλάδων, εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της για τις στιγμές που έζησε εκεί. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Σαντορίνη, Σαντορίνη, Σαντορίνη μου αι λοβ γιου».
Σε ορισμένα στιγμιότυπα, η Κόνι Μεταξά πόζαρε με το μαγιό της ενώ φορούσε παρεό, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίστηκε ξαπλωμένη με ένα πολύχρωμο μπικίνι.
Δείτε την ανάρτησή της
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