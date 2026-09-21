Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς - Οι 4 περιοχές που επηρεάζονται
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς - Οι 4 περιοχές που επηρεάζονται
Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης και να διαρκέσει μέχρι το πρωί της Τετάρτης
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας.
Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ «επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων».
Ωστόσο, από την Τρίτη ο καιρός αλλάζει απότομα, κάνοντας έντονη φθινοπωρινή στροφή, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Δευτέρα (21/9) περιμένουμε αρχικά αίθριο καιρό. Μετά το μεσημέρι όμως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 30 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 28 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο.
Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ «επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων».
Οι 4 περιοχές που θα επηρεαστούνΌσον αφορά τις περιοχές που θα επηρεαστούν από την ΕΜΥ διευκρινίζεται ότι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Την Τρίτη (22-09-2023)
- α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) από τις πρώτες ώρες.
- β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.
- γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.
- Την Τετάρτη (23-09-2026)
- α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Τσατραφύλλιας:Απότομη φθινοπωρινή στροφή με καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούςΌπως ανέφερε στην πρόβλεψή του για το protothema.gr o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένη αστάθεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες .
Ωστόσο, από την Τρίτη ο καιρός αλλάζει απότομα, κάνοντας έντονη φθινοπωρινή στροφή, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Δευτέρα (21/9) περιμένουμε αρχικά αίθριο καιρό. Μετά το μεσημέρι όμως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 30 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 28 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.
Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα για λίγες ψιχάλες το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναιιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
-Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr
Παράλληλα, οι βοριάδες στα πελάγη θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, τοπικά έως και 8 βαθμούς, και δεν θα ξεπερνά τους 25 με 26 βαθμούς. Τις βραδινές ώρες περιμένουμε ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά.
Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.
Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ενώ η εξέλιξη των βροχών θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί στην κεντρική Μεσόγειο. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη.
Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα για λίγες ψιχάλες το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς.
Οδηγίες από την Πολιτική ΠροστασίαΗ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναιιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
-Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤην Τρίτη και την Τετάρτη μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα βορειοδυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σταδιακά στη Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα.
Παράλληλα, οι βοριάδες στα πελάγη θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, τοπικά έως και 8 βαθμούς, και δεν θα ξεπερνά τους 25 με 26 βαθμούς. Τις βραδινές ώρες περιμένουμε ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά.
Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.
Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ενώ η εξέλιξη των βροχών θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί στην κεντρική Μεσόγειο. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη.
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