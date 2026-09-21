Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Materialists» Σελίν Σονγκ είναι έγκυος: 38 ετών και 25 εβδομάδων, έγραψε
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Σελίν Σονγκ Εγκυμοσύνη Έγκυος

Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Materialists» Σελίν Σονγκ είναι έγκυος: 38 ετών και 25 εβδομάδων, έγραψε

Η σκηνοθέτρια με αφορμή τα γενέθλιά της ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο με μία ανάρτηση στο Instagram

Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Materialists» Σελίν Σονγκ είναι έγκυος: 38 ετών και 25 εβδομάδων, έγραψε
Μαμά ετοιμάζεται να γίνει η Σελίν Σονγκ.

Με αφορμή τα 38α γενέθλιά της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτρια ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζάστιν Κουρίτσκες, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2016.

«38 ετών, 25 εβδομάδων» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στην 25η εβδομάδα της κύησης ενώ την συνόδευσε με στιγμιότυπα στα οποία δείχνει την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Δείτε την ανάρτηση


Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Materialists» Σελίν Σονγκ είναι έγκυος: 38 ετών και 25 εβδομάδων, έγραψε
Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Materialists» Σελίν Σονγκ είναι έγκυος: 38 ετών και 25 εβδομάδων, έγραψε


Σύμφωνα με το Just Jared, η Σονγκ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2023 με το δράμα «Past Lives». Με πρωταγωνιστές τους Γκρέτα Λι, Τέο Γιό και Τζον Μαγκάρο, το φιλμ απέσπασε διπλή υποψηφιότητα για Όσκαρ, στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

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Η δεύτερη σκηνοθετική της δουλειά με τίτλο «Materialists» κυκλοφόρησε το 2025, συγκεντρώνοντας ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Ντακότα Τζόνσον, Κρις Έβανς και Πέδρο Πασκάλ.

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