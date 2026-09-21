Χάλι Μπέρι για Ζεντάγια: Αγαπώ όλα όσα κάνει, θα ήθελα πολύ κάποια μέρα να κάνουμε κάτι μαζί
Χάλι Μπέρι για Ζεντάγια: Αγαπώ όλα όσα κάνει, θα ήθελα πολύ κάποια μέρα να κάνουμε κάτι μαζί
Είμαι υποστηρίκτριά της, πιστεύω ότι αλλάζει τα δεδομένα με πολλούς τρόπους για τη γενιά της, δήλωσε η 60χρονη ηθοποιός για τη συνάδελφό της
Τον θαυμασμό της για την εργατικότητα και το στιλ της Ζεντάγια εξέφρασε η Χάλι Μπέρι. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε επίσης την επιθυμία της να συνεργαστεί κάποια στιγμή με την 30χρονη συνάδελφό της.
Μιλώντας στο PEOPLE, στο περιθώριο της εκδήλωσης Create & Cultivate - On Her Own Terms: Halle Berry on Menopause, Aging, & Women’s Health, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η 60χρονη σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε στη σχέση της με τη Ζεντάγια.
Η συζήτηση προέκυψε μετά την εμφάνιση της Ζεντάγια, έξι ημέρες νωρίτερα, στην 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, όπου άντλησε έμπνευση από τη Χάλι Μπέρι για το look της. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα φόρεμα Prada, καλυμμένο με ασημένιες παγιέτες, ρολόι Rolex και κοσμήματα Mikimoto, ενώ είχε τα μαλλιά της κομμένα σε pixie, παρόμοιο με το χτένισμα που είχε καθιερώσει η Μπέρι.
«Μιλάμε και πρέπει να πω ότι είναι η πιο γλυκιά, η μικρή μου αγαπημένη, και θα ήθελα πολύ κάποια μέρα να βρούμε κάτι να κάνουμε μαζί», δήλωσε η Μπέρι στο PEOPLE για τη Ζεντάγια. «Ελπίζω να συμβεί, αλλά προς το παρόν είμαι απλώς υποστηρίκτριά της».
«Αγαπώ όλα όσα κάνει. Πιστεύω ότι αλλάζει τα δεδομένα με πολλούς τρόπους για τη γενιά της. Και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για κάποιον ή να νιώθω μεγαλύτερη τιμή που κάποια που γνωρίζω θέλησε να μου αποτίσει φόρο τιμής με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πραγματικά πολύ γλυκό», συνέχισε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάλι Μπέρι εκφράζει δημοσίως την αγάπη της για τη Ζεντάγια, μετά από την εμφάνιση της πρωταγωνίστριας του «Euphoria» στα Emmy. Η Μπέρι είχε προηγουμένως αναδημοσιεύσει στα Instagram Stories της ανάρτηση του στιλίστα Λο Ρόουτς, στην οποία υπήρχαν δίπλα δίπλα φωτογραφίες της Ζεντάγια από την εκδήλωση της 14ης Σεπτεμβρίου και της ίδιας από την πρεμιέρα της ταινίας «Die Another Day» το 2002.
Η εμφάνιση αυτή ήταν μία από τις πρώτες της Ζεντάγια με ένα «επανασχεδιασμένο» pixie κούρεμα, το οποίο είχε όγκο και υφή και αποδόθηκε μέσα από μια «σύγχρονη, editorial ματιά», όπως ανέφερε ο κομμωτής Κόρι Μορένο.
Η Χάλι Μπέρι έγραψε σε δεύτερη ανάρτηση στα Instagram Stories ότι η Ζεντάγια «σάρωσε εκείνο το βράδυ», κοινοποιώντας παράλληλα συνέντευξη του Λο Ρόουτς στο Refinery29, στην οποία εκείνος επιβεβαίωσε την έμπνευση πίσω από την εμφάνιση της ηθοποιού.
Στη συνέχεια, η Μπέρι δημοσίευσε ένα απόσπασμα από εμφάνισή της στο «The Drew Barrymore Show», όπου είχε αποκαλύψει ότι θα ήθελε κάποια μέρα να υποδυθεί τη μητέρα της Ζεντάγια. «Υπάρχει μία ηθοποιός που αγαπώ με κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Την αγαπώ. Θα ήθελα πολύ να υποδυθώ τη μητέρα της. Της Ζεντάγια», είχε πει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο PEOPLE, στο περιθώριο της εκδήλωσης Create & Cultivate - On Her Own Terms: Halle Berry on Menopause, Aging, & Women’s Health, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η 60χρονη σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε στη σχέση της με τη Ζεντάγια.
Η συζήτηση προέκυψε μετά την εμφάνιση της Ζεντάγια, έξι ημέρες νωρίτερα, στην 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, όπου άντλησε έμπνευση από τη Χάλι Μπέρι για το look της. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα φόρεμα Prada, καλυμμένο με ασημένιες παγιέτες, ρολόι Rolex και κοσμήματα Mikimoto, ενώ είχε τα μαλλιά της κομμένα σε pixie, παρόμοιο με το χτένισμα που είχε καθιερώσει η Μπέρι.
«Μιλάμε και πρέπει να πω ότι είναι η πιο γλυκιά, η μικρή μου αγαπημένη, και θα ήθελα πολύ κάποια μέρα να βρούμε κάτι να κάνουμε μαζί», δήλωσε η Μπέρι στο PEOPLE για τη Ζεντάγια. «Ελπίζω να συμβεί, αλλά προς το παρόν είμαι απλώς υποστηρίκτριά της».
«Αγαπώ όλα όσα κάνει. Πιστεύω ότι αλλάζει τα δεδομένα με πολλούς τρόπους για τη γενιά της. Και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για κάποιον ή να νιώθω μεγαλύτερη τιμή που κάποια που γνωρίζω θέλησε να μου αποτίσει φόρο τιμής με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πραγματικά πολύ γλυκό», συνέχισε.
Halle Berry Reveals Her Friendship with ‘Little Sweetheart’ Zendaya and Says She’d Love to Work with Her ‘Someday’ (Exclusive) https://t.co/eJckPaAwSu— People (@people) September 21, 2026
Η εμφάνιση αυτή ήταν μία από τις πρώτες της Ζεντάγια με ένα «επανασχεδιασμένο» pixie κούρεμα, το οποίο είχε όγκο και υφή και αποδόθηκε μέσα από μια «σύγχρονη, editorial ματιά», όπως ανέφερε ο κομμωτής Κόρι Μορένο.
Η Χάλι Μπέρι έγραψε σε δεύτερη ανάρτηση στα Instagram Stories ότι η Ζεντάγια «σάρωσε εκείνο το βράδυ», κοινοποιώντας παράλληλα συνέντευξη του Λο Ρόουτς στο Refinery29, στην οποία εκείνος επιβεβαίωσε την έμπνευση πίσω από την εμφάνιση της ηθοποιού.
Στη συνέχεια, η Μπέρι δημοσίευσε ένα απόσπασμα από εμφάνισή της στο «The Drew Barrymore Show», όπου είχε αποκαλύψει ότι θα ήθελε κάποια μέρα να υποδυθεί τη μητέρα της Ζεντάγια. «Υπάρχει μία ηθοποιός που αγαπώ με κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Την αγαπώ. Θα ήθελα πολύ να υποδυθώ τη μητέρα της. Της Ζεντάγια», είχε πει.
Φωτογραφία: Shutterstock
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