Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας

Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) γύρω στις 16:30 σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.


UPD:

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