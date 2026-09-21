Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας
Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) γύρω στις 16:30 σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι #Αργολίδα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026
Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα,4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
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