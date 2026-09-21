«Τον είχα βάλει στο ιερό και έψαλλε λίγο. Αγαπούσε πολύ τον Θεό, πίστευε»: Ο ιερέας των Πεύκων μιλάει για τον Γιώργο Μαζωνάκη που γνώριζε