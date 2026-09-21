Η Τέιλορ Σουίφτ φώναξε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου» δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Τράβις Κέλσι σκόραρε σε αγώνα

Δίπλα στην τραγουδίστρια βρίσκονταν οι γονείς και η πεθερά της, με τους θαυμαστές να βιντεοσκοπούν τη στιγμή, κάνοντάς τη viral στα social media - Φέρεται πως το δαχτυλίδι της κοστίζει πάνω από 1 εκατ. δολάρια