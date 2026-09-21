Η Τέιλορ Σουίφτ φώναξε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου» δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Τράβις Κέλσι σκόραρε σε αγώνα
Η Τέιλορ Σουίφτ φώναξε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου» δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Τράβις Κέλσι σκόραρε σε αγώνα
Δίπλα στην τραγουδίστρια βρίσκονταν οι γονείς και η πεθερά της, με τους θαυμαστές να βιντεοσκοπούν τη στιγμή, κάνοντάς τη viral στα social media - Φέρεται πως το δαχτυλίδι της κοστίζει πάνω από 1 εκατ. δολάρια
Viral έγινε η Τέιλορ Σουίφτ στα social media, καθώς φώναξε σε αγώνα των Chiefs «αυτός είναι ο σύζυγός μου» δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Τράβις Κέλσι σκόραρε.
Η ομάδα του αθλητή έπαιξε απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου και η τραγουδίστρια, έδωσε το παρών στο Arrowhead Stadium συνοδευόμενη από τη μητέρα της Αντρέα, τον 74χρονο πατέρα της, Σκοτ, καθώς και την πεθερά της, Ντόνα Κέλσι, για να στηρίξει τον σύζυγό της.
Καθώς παρακολουθούσε το ματς σε πολυτελή σουίτα του γηπέδου, τη στιγμή που ο Κέλσι πέτυχε το λεγόμενο touchdown και η ομάδα του πέρασε μπροστά σε σκορ, σηκώθηκε όρθια και άρχισε να χοροπηδάει και να ζητωκραυγάζει για εκείνον. Όπως φαίνεται σε βίντεο που τράβηξαν οι θεατές, η Σουίφτ, η οποία φορούσε μπλούζα της ομάδας, έλεγε: «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», γεμάτη περηφάνια και τον χειροκροτούσε.
Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια δεν έχει αποχωριστεί, ωστόσο, το μονόπετρο από την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύζυγός της, το οποίο φέρεται πως κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η ομάδα του αθλητή έπαιξε απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου και η τραγουδίστρια, έδωσε το παρών στο Arrowhead Stadium συνοδευόμενη από τη μητέρα της Αντρέα, τον 74χρονο πατέρα της, Σκοτ, καθώς και την πεθερά της, Ντόνα Κέλσι, για να στηρίξει τον σύζυγό της.
Καθώς παρακολουθούσε το ματς σε πολυτελή σουίτα του γηπέδου, τη στιγμή που ο Κέλσι πέτυχε το λεγόμενο touchdown και η ομάδα του πέρασε μπροστά σε σκορ, σηκώθηκε όρθια και άρχισε να χοροπηδάει και να ζητωκραυγάζει για εκείνον. Όπως φαίνεται σε βίντεο που τράβηξαν οι θεατές, η Σουίφτ, η οποία φορούσε μπλούζα της ομάδας, έλεγε: «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», γεμάτη περηφάνια και τον χειροκροτούσε.
Δείτε βίντεο
@nfl #taylorswift is a proud wife after #traviskelce’s td ❤️ #kansascitychiefs #nfl ♬ original sound - NFL
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, με πάνω από 1.000 καλεσμένους, σε μία ιδιωτική τελετή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες από το μυστήριο, ωστόσο το ζευγάρι πλέον κυκλοφορεί και φωτογραφίζεται με τις βέρες στα χέρια του.
@musicsociety13 WE GOT OUR FIRST "MY HUSBAND" 🥹 🎥: just_steph_isfine on IG #taylorswift #traviskelce #kansascitychiefs #swiftie #nfl ♬ original sound - Music Society
Η τραγουδίστρια δεν έχει αποχωριστεί, ωστόσο, το μονόπετρο από την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύζυγός της, το οποίο φέρεται πως κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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