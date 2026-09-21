ALPHA: Η μεγάλη πρεμιέρα της μυθοπλασίας - «Το Σόι σου» και «ΡΙΦΙΦΙ» ανοίγουν απόψε τη νέα σεζόν



Η μυθοπλασία ALPHA κάνει απόψε πρεμιέρα με δύο σειρές που φέρνουν στην prime time δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους.

Στις 20:00, «Το Σόι σου», η σειρά που αποδεικνύει ότι η σχέση της με το κοινό παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι συνεχίζουν τη μεγάλη επιτυχία τους με ολοκαίνουργια επεισόδια, νέες οικογενειακές περιπέτειες και όλα εκείνα που έχουν κάνει «Το Σόι σου» την πιο αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία της ελληνικής τηλεόρασης.

Και στις 22:00, το «ΡΙΦΙΦΙ» αλλάζει εντελώς τον τόνο. Το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, η σειρά-φαινόμενο εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, έρχεται για πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση και κάνει πρεμιέρα στον ALPHA.

Γέλιο και συναίσθημα, δυνατές ιστορίες και ήρωες που έχουν κάτι να πουν. Η νέα σεζόν της μυθοπλασίας του ALPHA ξεκινά απόψε.

20:00 – «Το Σόι σου»: Η επιτυχία συνεχίζεται

Υπάρχουν σειρές που το κοινό δεν αποχωρίζεται ποτέ πραγματικά. Το «Σόι σου» είναι μία από αυτές. Η μεγάλη επιστροφή του την περασμένη σεζόν επιβεβαίωσε τη μοναδική σχέση που έχει δημιουργήσει με τους τηλεθεατές. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ξαναμπήκαν στα σπίτια του κοινού και απέδειξαν ότι το χιούμορ, οι ατάκες, οι οικογενειακοί καβγάδες και οι αναπόφευκτες συμφιλιώσεις τους έχουν ακόμη πολλά να δώσουν.

Απόψε, στις 20:00, τα δύο «σόγια» επιστρέφουν με διπλό επεισόδιο και είναι έτοιμα για όλα. Από την πρώτη κιόλας βραδιά, τα πάντα έρχονται πάνω-κάτω.

Ο Νάσος φεύγει για φαντάρος, ενώ ένα νέο φλερτ εμφανίζεται στο σπίτι του Σάββα. Η Μπέλα δηλώνει ότι παντρεύεται, ο Χαμπέας πηγαίνει στη Μεσσήνη για να εκπληρώσει ένα τάμα και ο Άρης περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας. Και φυσικά, τίποτα δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς μπερδέματα όταν εμπλέκονται οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι.

Τα οικογενειακά τραπέζια συνεχίζονται, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται και οι δύο οικογένειες εξακολουθούν να αποδεικνύουν ότι μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Σε αυτό «το σόι», μέχρι την τελευταία στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί.

Στο πρώτο επεισόδιο, σε ρόλο έκπληξη ο Δημήτρης Καλοσκάμης (φιλική συμμετοχή).

Συντελεστές

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής, Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης

Επιμέλεια σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανέτης

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Απόλαυσε το trailer





22:00 - «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια: Η σειρά-φαινόμενο σε Α΄ τηλεοπτική προβολή

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν.

Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας. Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό και πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών. Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα. Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω. Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας.

Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα. Η ομάδα οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει αδύνατο να πετύχει. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβουν ένα τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή ακόμη και να σκοτωθούν. Στόχος τους, ο υπόγειος χώρος θυρίδων μιας τράπεζας. Κόντρα σε κάθε πιθανότητα, καταφέρνουν το ακατόρθωτο και πραγματοποιούν μια ληστεία που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «το ριφιφί του αιώνα». Πίσω, όμως, από το μεγάλο σχέδιο βρίσκονται οι προσωπικές ιστορίες επτά ανθρώπων. Και η αρχή γίνεται με μία γυναίκα.

Απόψε στο πρώτο επεισόδιο

Η Όλγα εργάζεται ως μηχανικός στην ΕΤΥΔΑΠ και εδώ και δέκα χρόνια ζει μια απόλυτα μοναχική ζωή, σε ένα σπίτι πνιγμένο από οδυνηρές αναμνήσεις.

Δεν παρεκκλίνει ποτέ από το αυστηρό καθημερινό της πρόγραμμα. Δουλειά και, μετά το σχόλασμα, μία στάση στο αγαπημένο της ζαχαροπλαστείο. Εκεί τρώει πάντα μόνο μία κουταλιά από μια πάστα αμυγδάλου, πληρώνει και επιστρέφει στο σπίτι της.

Όσοι τη γνωρίζουν τη θεωρούν μια μοναχική και καταθλιπτική γυναίκα. Μόνο που αυτή είναι η μία πλευρά της ζωής της. Γιατί η Όλγα ζει παράλληλα και μια άλλη, κρυφή ζωή. Και μέσα από αυτήν θα γνωρίσει τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Βάκη. Τρεις άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, τους οποίους προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο, προσαρμόζοντας κάθε φορά τη συμπεριφορά της ώστε να καταφέρει να έρθει όσο πιο κοντά τους μπορεί. Τι αναζητά από αυτούς; Τι κρύβεται πίσω από την αυστηρά οργανωμένη καθημερινότητά της; Και τι είναι αυτό που αρχίζει να συνδέει τέσσερις ανθρώπους που, φαινομενικά, δεν έχουν τίποτα κοινό;

Η ιστορία του «ΡΙΦΙΦΙ» ξεκινά απόψε στις 22:00 στον ALPHA.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μουσική: Ted Reglis

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: COSMOTE TV

Cast: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαϊδης.

Δες το trailer εδώ:

