Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο
Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο
Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος
Αγκαλιά φωτογραφήθηκαν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης σε βραδινή τους έξοδο στο θέατρο.
Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος και έπειτα πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με χαμόγελο.
Η δημοσιογράφος είχε επιλέξει για την εμφάνισή της μαύρη μπλούζα από δαντέλα, σκούρο τζιν παντελόνι και μαύρες γόβες, ενώ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ φορούσε ριγέ πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι.
Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους φωτογραφήθηκαν και με τον Άγγελο Κοταρίδη.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος και έπειτα πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με χαμόγελο.
Η δημοσιογράφος είχε επιλέξει για την εμφάνισή της μαύρη μπλούζα από δαντέλα, σκούρο τζιν παντελόνι και μαύρες γόβες, ενώ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ φορούσε ριγέ πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι.
Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους φωτογραφήθηκαν και με τον Άγγελο Κοταρίδη.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα