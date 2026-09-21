Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο
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Τίνα Μεσσαροπούλου Γιώργος Μυλωνάκης

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Αγκαλιά φωτογραφήθηκαν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης σε βραδινή τους έξοδο στο θέατρο.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος και έπειτα πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με χαμόγελο.

Η δημοσιογράφος είχε επιλέξει για την εμφάνισή της μαύρη μπλούζα από δαντέλα, σκούρο τζιν παντελόνι και μαύρες γόβες, ενώ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ φορούσε ριγέ πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους φωτογραφήθηκαν και με τον Άγγελο Κοταρίδη.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο
Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης
Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο
Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης
Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πόζαραν αγκαλιά σε βραδινή έξοδο στο θέατρο
Άγγελος Κοταρίδης - Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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